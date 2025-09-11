 '90 डिग्री' ब्रिज पर नया मोड़! PWD मंत्री ने बताया सही, बोले-कोई तकनीकी समस्या नहीं
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2918025
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

'90 डिग्री' ब्रिज पर नया मोड़! PWD मंत्री ने बताया सही, बोले-कोई तकनीकी समस्या नहीं

Bhopal News-भोपाल के 90 डिग्री वाले ब्रिज को लेकर मंत्री राकेश सिंह ने फिर बड़ा बयान दिया है. पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने गुरुवार को ब्रिज को सही बताया. उन्होंने कहा कि ब्रिज को लेकर कोई समस्या नहीं थी, लेकिन उसका प्रचार-प्रसार ऐसे किया गया कि वह सुर्खियों में आ गया. वहीं ब्रिज को लेकर हाईकोर्ट ने कहा कि ठेकेदारों को मेडल मिलना चाहिए.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 11, 2025, 04:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'90 डिग्री' ब्रिज पर नया मोड़! PWD मंत्री ने बताया सही, बोले-कोई तकनीकी समस्या नहीं

MP News-मध्यप्रदेश के भोपाल का 90 डिग्री ब्रिज कुछ महीनों पहले अचानक से चर्चा में आ गया था. इस ब्रिज के डिजाइन को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हुई. बाद में जब मामला बढ़ा तो 90 डिग्री में खामियां बताकर आठ अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया. अब उसी 90 डिग्री वाले ब्रिज को मध्यप्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने गुरुवार को सही बताया है. उन्होंन बताया कि ब्रिज को लेकर कोई समस्या थी ही नहीं, लेकिन उसका प्रचार-प्रसार इस तरह किया गया कि वह सुर्खियों में आ गया. 

90 डिग्री का नहीं था मुद्दा
ब्रिज को लेकर मंत्री राकेश सिंह ने जबलपुर में मीडिया से कहा कि 90 डिग्री का कोई मुद्दा नहीं था. इस तरह के पुल और चौराहे देश और प्रदेश में बहुत सारे बने हुए हैं. महत्वपूर्ण यह है कि सेफ्टी मेजर्स का पालन हुआ है या नहीं और इस मामले में पालन किया गया है. उन्होंने कहा कि जहां पुराने शहर और पुरानी बसाहट होती है, वहां जब पुल और सड़कों का निर्माण करना होता है, तो जगह की कमी के कारण 90 डिग्री पर जाना ही पड़ता है. 

114 डिग्री का है ब्रिज 
मंत्री सिंह ने कहा कि भोपाल के जिस ब्रिज को 90 डिग्री का बताया जा रहा है, वह वास्तव में 114 डिग्री का है. उस पर किसी तरह की कठिनाई नहीं है. ब्रिज में कोई तकनीकी समस्या नहीं है. ठेकेदार और अन्य लोगों पर जो कार्रवाई की गई, वह बेहतर तालमेल न होने की कारण हुई है. विभाग द्वारा हाईकोर्ट को जवाब देना है, जिसे तैयार कर लिया गया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

ठेकेदार पर क्यों हुई कार्रवाई-हाईकोर्ट
ब्रिज के मामले को लेकर बुधवार को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई थी. मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की बेंच के सामने मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की सिविल इंजीनियरिंग विभाग की जांच रिपोर्ट पेश की गई है. रिपोर्ट पढ़ने के बाद मुख्य नायाधीश ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि जब ठेकेदार ने पीडब्ल्यूडी के निर्देशों के अनुसार ही काम किया है, तो फिर उस पर कार्रवाई क्यों की गई. ठेकेदारों को सजा नहीं, बल्कि मेडल मिलना चाहिए. 

यह भी पढ़ें-चूहों के काटने से नवजात की मौत: हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, 5 दिन का अल्टीमेटम

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Bhopal की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsbhopal news90 degree bridge

Trending news

cm ladli behna yojana mp
लाड़ली बहना योजना 28वीं किस्त जारी से पहले नए रजिस्ट्रेशन को लेकर दिया गया संकेत
kamran qureshi
फंडिंग, जमीन खरीदकर टेरर ट्रेनिंग सेंटर बनाना.. पढ़ें MP से गिरफ्तार आतंकी की कुंडली
indore news
चूहों के काटने से नवजात की मौत: हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, 5 दिन का अल्टीमेटम
mp news
CM मोहन ने 7832 छात्रों को दी स्कूटी, चाबी सौंपने के बाद खुद स्कूटी पर बैठ की सवारी
vidisha news
पढ़ाने की आड़ में कश्मीरी प्रोफेसर की हिंदू लड़की से गंदी हरकत, छात्रा ने सुनाई आपबीती
Dantewada IED blast
दंतेवाड़ा IED ब्लास्ट में सीआरपीएफ के 2 जवान घायल, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी
gwalior news
मां की हत्या के जख्म अभी भरे भी नहीं, जेल में बंद आरोपी ने बेटे को भी दी धमकी
Raipur airport news
रायपुर एयरपोर्ट पर नेविगेशन सिस्टम फेल! दिल्ली से आ रहे विमान की इमरजेंसी लैंडिंग
mp news
दिल्ली-रायपुर फ्लाइट की भोपाल में इमरजेंसी लैंडिंग, पढ़ें आज एमपी की बड़ी खबरें
chhatarpur news
Gen-Z की आग से सुलगा नेपाल, बागेश्वर बाबा बोले- 'युद्ध का नहीं, शांति का रास्ता...
;