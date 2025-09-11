'90 डिग्री' ब्रिज पर नया मोड़! PWD मंत्री ने बताया सही, बोले-कोई तकनीकी समस्या नहीं

MP News-मध्यप्रदेश के भोपाल का 90 डिग्री ब्रिज कुछ महीनों पहले अचानक से चर्चा में आ गया था. इस ब्रिज के डिजाइन को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हुई. बाद में जब मामला बढ़ा तो 90 डिग्री में खामियां बताकर आठ अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया. अब उसी 90 डिग्री वाले ब्रिज को मध्यप्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने गुरुवार को सही बताया है. उन्होंन बताया कि ब्रिज को लेकर कोई समस्या थी ही नहीं, लेकिन उसका प्रचार-प्रसार इस तरह किया गया कि वह सुर्खियों में आ गया.

90 डिग्री का नहीं था मुद्दा

ब्रिज को लेकर मंत्री राकेश सिंह ने जबलपुर में मीडिया से कहा कि 90 डिग्री का कोई मुद्दा नहीं था. इस तरह के पुल और चौराहे देश और प्रदेश में बहुत सारे बने हुए हैं. महत्वपूर्ण यह है कि सेफ्टी मेजर्स का पालन हुआ है या नहीं और इस मामले में पालन किया गया है. उन्होंने कहा कि जहां पुराने शहर और पुरानी बसाहट होती है, वहां जब पुल और सड़कों का निर्माण करना होता है, तो जगह की कमी के कारण 90 डिग्री पर जाना ही पड़ता है.

114 डिग्री का है ब्रिज

मंत्री सिंह ने कहा कि भोपाल के जिस ब्रिज को 90 डिग्री का बताया जा रहा है, वह वास्तव में 114 डिग्री का है. उस पर किसी तरह की कठिनाई नहीं है. ब्रिज में कोई तकनीकी समस्या नहीं है. ठेकेदार और अन्य लोगों पर जो कार्रवाई की गई, वह बेहतर तालमेल न होने की कारण हुई है. विभाग द्वारा हाईकोर्ट को जवाब देना है, जिसे तैयार कर लिया गया है.

ठेकेदार पर क्यों हुई कार्रवाई-हाईकोर्ट

ब्रिज के मामले को लेकर बुधवार को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई थी. मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की बेंच के सामने मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की सिविल इंजीनियरिंग विभाग की जांच रिपोर्ट पेश की गई है. रिपोर्ट पढ़ने के बाद मुख्य नायाधीश ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि जब ठेकेदार ने पीडब्ल्यूडी के निर्देशों के अनुसार ही काम किया है, तो फिर उस पर कार्रवाई क्यों की गई. ठेकेदारों को सजा नहीं, बल्कि मेडल मिलना चाहिए.

