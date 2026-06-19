/ट्रांसफर एक्सप्रेस पर ब्रेक! 24 घंटे में 24 पटवारियों का तबादला रद्द, विवादों में रहे चेहरों पर भी मेहरबान हुए अफसर

नियमों के उल्लंघन का आरोप

इस पूरे घटनाक्रम में ट्रांसफर नीति के उल्लंघन के आरोप भी लग रहे हैं. नियम के अनुसार, किसी भी जिले में कुल स्टाफ से 20 प्रतिशत से ज्यादा तबादले नहीं किए जा सकते. भोपाल में कुल 243 पटवारी हैं, जिसके हिसाब से अधिकतम 47 तबादले ही किए जा सकते थे. लेकिन पहले 46 तबादले करने और फिर 24 को निरस्त करने से आदेशों की कुल संख्या 76 पहुंच गई, जो नियमों के खिलाफ माना जा रहा है. इसके साथ ही, पहला आदेश इंक पेन से जारी होना और दूसरा आदेश ई-ऑफिस प्रणाली से निकलना भी प्रक्रिया को संदिग्ध बनाता है.