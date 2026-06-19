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ट्रांसफर एक्सप्रेस पर ब्रेक! 24 घंटे में 24 पटवारियों का तबादला रद्द, विवादों में रहे चेहरों पर भी मेहरबान हुए अफसर

Bhopal News-भोपाल जिले में लंबे समय से तैनात 46 पटवारियों का तबादला किया गया और अगले ही दिन सूची में से 24 पटवारियों का तबादला रद्द कर दिया. बैरसिया और हुजूर क्षेत्र में लंबे समय से जमे पटवारियों का तबादला किया गया था.

Written ByHarsh Katare
Published: Jun 19, 2026, 02:38 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 02:38 PM IST
ट्रांसफर एक्सप्रेस पर ब्रेक! 24 घंटे में 24 पटवारियों का तबादला रद्द, विवादों में रहे चेहरों पर भी मेहरबान हुए अफसर

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Harsh Katare

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हर्ष कटारे Zee News (डिजिटल) में सब एडिटर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. 2023 में News18 चैनल के साथ मीडिया के क्षेत्र में कदम रखा और वर्तमान में ZEE मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ टीम के साथ जुड़े हैं. राजनीति और क्राइम हर्ष का पसंदीदा विषय है, जिससे इन खबरों पर बारीक पकड़ रखते हैं. हर्ष को डिजिटल मीडिया में 2 सालों से ज्यादा का अनुभव हो चुका है और सीखना जारी है. घूमना और किताबें पढ़ना इन्हें सबसे पसंद आता है.

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