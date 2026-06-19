/ट्रांसफर एक्सप्रेस पर ब्रेक! 24 घंटे में 24 पटवारियों का तबादला रद्द, विवादों में रहे चेहरों पर भी मेहरबान हुए अफसर

राज्य चुनें
24 Patwari Transfer Cancelled-राजधानी भोपाल में पटवारियों के तबादले को लेकर एक बड़ा प्रशासनिक विवाद खड़ा हो गया है. महज 24 घंटे के अंदर ट्रांसफर सूची में किए गए बड़े बदलावों ने शासन और प्रशासन के फैसले लेने की क्षमता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. 15 जून को जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा सालों से एक ही जगह पर जमे 46 पटवारियों के तबादले का आदेश जारी किया गया था. लेकिन अगले ही दिन, यानी 16 जून को एक संशोधित सूची जारी कर 46 में से 24 पटवारियों का तबादला निरस्त कर दिया गया.
राजनीतिक प्रभाव की चर्चा तेज
जानकारी के अनुसार, जिन 24 पटवारियों के तबादले रद्द किए गए हैं, उनमें से 20 हुजूर तहसील और 4 कोलार क्षेत्र में पदस्थ हैं. ये दोनों इलाके स्थानीय विधायक रामेश्वर शर्मा के विधानसभा क्षेत्र में आते हैं. इतनी बड़ी संख्या में एक ही क्षेत्र के पटवारियों को राहत मिलने के कारण अब राजनीतिक हस्तक्षेप और रसूख के इस्तेमाल की चर्चाएं तेज हो गई हैं. बताया जा रहा है कि इनमें से कई पटवारी साल 2015 से 2022 के बीच से लगातार इन्हीं क्षेत्रों में पदस्थ है.
विवादों में रहे चेहरों को भी राहत
हैरानी की बात यह है कि इस संशोधित सूची के जरिए उन पटवारियों को भी राहत दे दी गई है जो पहले से ही विवादों में रहे हैं. इनमें निधि नेमा और किशोर सिंह दांगी जैसे नाम शामिल हैं, जो करीब 2 साल पहले विवाद में रह चुके हैं. इसके आलावा सदाशिव गौंड, नरेंद्र रैकवार, रेनू पटेल, और अभिषेक शर्मा समेत कई अन्य पुराने नाम भी इस सूची से बाहर कर दिए गए हैं.
नियमों के उल्लंघन का आरोप
इस पूरे घटनाक्रम में ट्रांसफर नीति के उल्लंघन के आरोप भी लग रहे हैं. नियम के अनुसार, किसी भी जिले में कुल स्टाफ से 20 प्रतिशत से ज्यादा तबादले नहीं किए जा सकते. भोपाल में कुल 243 पटवारी हैं, जिसके हिसाब से अधिकतम 47 तबादले ही किए जा सकते थे. लेकिन पहले 46 तबादले करने और फिर 24 को निरस्त करने से आदेशों की कुल संख्या 76 पहुंच गई, जो नियमों के खिलाफ माना जा रहा है. इसके साथ ही, पहला आदेश इंक पेन से जारी होना और दूसरा आदेश ई-ऑफिस प्रणाली से निकलना भी प्रक्रिया को संदिग्ध बनाता है.
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!