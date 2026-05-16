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भोपाल मंडल की कई लंबी दूरी की ट्रेनें डायवर्ट, 27 मई तक बदला रहेगा इन ट्रेनों का रूट

Bhopal News-रेलवे ने भोपाल मंडल से गुजरने वली कई ट्रेनों का रूट डायवर्ट किया है. कई लंबी दूरी की ट्रेनों का रूट बदल जाने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा. भोपाल सहित मध्यप्रदेश के यात्रियों को सतर्कता बरतने की जरूरत होगी.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: May 16, 2026, 09:54 PM IST
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भोपाल मंडल की कई लंबी दूरी की ट्रेनें डायवर्ट, 27 मई तक बदला रहेगा इन ट्रेनों का रूट

Bhopal Rail Division-उत्तर प्रदेश, बिहार और मुंबई की ओर रेल यात्रा करने वाले मध्यप्रदेश के यात्रियों के लिए जरूरी खबर है. उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के तहत आने वाले जौनपुर जंक्शन स्टेशन पर बड़े पैमाने पर यार्ड रिमॉडलिंग का काम चल रहा है. रेलवे प्रशासन के अनुसार, यह काम 4 मई से शुरू हुआ है और 27 मई तक जारी रहेगा. इसके चलते भोपाल रेल मंडल से गुजरने वाली कई लंबी दूरी की ट्रेनों के रूट अस्थायी रूप से बदला गया है. ऐसे में मध्यप्रदेश के यात्रियों को सफर पर निकलने से पहले सतर्कता जरूरत होगी. 

बेहतर संचालन के लिए लिया फैसला
रेलवे अधिकारियों का कहना है कि जौनपुर जंक्शन पर किया जा रहा यह यार्ड रिमॉडलिंग का काम भविष्य में रेल यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और ट्रेनों के अधिक समयबद्ध व बेहतर संचालन के लिए बेहद जरूरी है. इस कार्य के दौरान स्टेशन की पटरियों और सिग्नलिंग सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है.

ताप्ती गंगा और इंदौर-पटना समेत कई ट्रेनों हुईं डायवर्ट
रेलवे द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इस अवधि के दौरान भोपाल मंडल से होकर गुजरने वाली वलसाड-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस, गोदान एक्सप्रेस, ताप्ती गंगा एक्सप्रेस, इंदौर-पटना एक्सप्रेस और एलटीटी-अयोध्या कैंट एक्सप्रेस जैसी कई प्रमुख ट्रेनों को अलग-अलग तारीखों में उनके नियमित मार्ग के बजाय परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा. इन ट्रेनों को जौनपुर के बजाय वाराणसी, अयोध्या, सुलतानपुर और प्रयागराज के वैकल्पिक मार्गों से होकर निकाला जाएगा. रूट बदलने के कारण इन ट्रेनों के कुछ नियमित स्टॉपेज भी अस्थायी रूप से प्रभावित हो सकते हैं. 

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समय में हो सकता है बदलाव
भोपाल और मध्यप्रदेश के अन्य स्टेशनों से उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर मुंबई की तरफ जाने वाले यात्रियों के लिए यह बदलाव बेहद महत्वपूर्ण है. रूट डायवर्जन और लंबे रास्ते से चलाए जाने के कारण ट्रेनों के शेड्यूल और समय में भी देरी या बदलाव होना स्वाभाविक है. अनसुविधा से बचने के लिए रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि इन तारीखों के बीच सफर करने से पहले ट्रेनों की स्थिति जरूर चेक कर लें.

यह भी पढ़ें-पंजाब से केरल तक चोरी करने वाला 'लच्छू गैंग' पकड़ाया, 37 लाख का सामान बरामद

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