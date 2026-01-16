Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3076617
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

अजब एमपी में गजब कमाल! भोपाल रेलवे के साथ बड़ा फर्जीवाड़ा, 3 साल बाद खुला पूरा राज

West Central Railway Silver Coin Scam: मध्य प्रदेश में पश्चिम मध्य रेलवे के साथ बड़ा फर्जी हो रहा था, जिसका खुलासा 3 साल बाद हुआ है. बताया जा रहा है कि पश्चिम मध्य रेलवे अपने रिटायर्ड कर्मचारियों को सम्मान के रूप में जो चांदी के सिक्के देता था, वह सभी नकली थे. इस बात की पुष्टि रेलवे विजिलेंस जांच में भी हुई है. हालांकि, इससे सबंधित कंपनी पर बड़ा एक्शन लिया गया है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Jan 16, 2026, 04:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

West Central Railway Silver Coin Scam
West Central Railway Silver Coin Scam

Indian Railway Silver Coin Fraud: यूं ही नहीं मध्य प्रदेश को अनोखा प्रदेश कहा जाता है. इस बार प्रदेश से जुड़ा एक और अजब-गजब मामला सामने आया है. पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा अपने रिटायर्ड कर्मचारियों को सम्मान के रूप में दिए गए चांदी के सिक्के असल में नकली निकले. हैरानी की बात यह है कि यह मामला करीब तीन साल से लगातार चलता आ रहा था.

यह मामला तब सामने आया, जब चांदी के दाम बढ़ने के कारण कुछ रिटायर्ड कर्मचारियों ने अपने सिक्के बेचने का मन बनाया. जब वे सिक्के लेकर सराफा दुकानों पर पहुंचे और जांच करवाई, तो सच्चाई सामने आई. जांच में पाया गया कि सिक्के में चांदी मात्र 0.23 प्रतिशत है, जबकि सबसे ज्यादा मात्रा तांबे की है. इस मामले में खुलासे के बाद कर्मचारियों को गहरा सदमा सा लगा है. खुद को ठगा महसूस करते हुए उन्होंने तुरंत इसकी शिकायत पश्चिम मध्य रेलवे से की. इसके बाद भोपाल के बजरिया थाने में भी शिकायती आवेदन दिया गया, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की. साथ ही रेलवे विजिलेंस टीम भी सक्रिय हो गई.

विजिलेंस जांच में हुई  पुष्टि
वहीं रेलवे विजिलेंस की जांच में भी यह पुष्टि हुई है कि सिक्कों में चांदी की जगह तांबा मिला हुआ है. इसके बाद पश्चिम मध्य रेलवे ने तत्काल कार्रवाई करते हुए इंदौर की मेसर्स डायमंड बायबल कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया. मिली जानकारी के मुताबिक, रेलवे ने कुल 3631 सिक्के भोपाल भेजे थे, जिनमें प्रति सिक्का करीब ₹2500 की ठगी मानी जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

कंपनी पर की गई कार्रवाई
बताया गया कि 23 जनवरी 2023 को इंदौर स्थित कंपनी को 3640 गोल्ड प्लेटेड सिल्वर मेडल सिक्के सप्लाई करने का परचेस ऑर्डर जारी किया गया था. इनमें से 3631 सिक्के भोपाल के सामान्य भंडार में पहुंचे थे. अब इस मामले को लेकर रेलवे विजिलेंस पूरी तरह हरकत में है. भोपाल के बजरिया थाने में सिक्कों की जांच को लेकर शिकायत की है. इसके अलावा, इससे संबंधित कंपनी पर कार्रवाई की मांग भी की है. इस पूरे मामले पर पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल मंडल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी नवल अग्रवाल का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. रेलवे विजिलेंस टीम ने थाने में आवेदन दिया है, सिक्कों की जांच चल रही है और संबंधित कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है.

जांच में क्या-क्या मिला ?
वहीं बजरिया थाना भोपाल में तैनात SI अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि पश्चिम रेलवे जनरल डिपो की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई है. जिसमें बताया गया है कि विभाग ने लगभग तीन हजार गोल्ड प्लेटेड सिक्के खरीदे थे, जिन्हें चांदी बताया था. जांच में ये सिक्के 99.9% कॉपर पाया गया है. जहां जांच के लिए आवश्यक दस्तावेज मांगे गए हैं, लेकिन दो बार पत्र भेजने के बावजूद भी पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है. 

रिटा. कर्मचारी की मांग
इस मामले पर रेलवे के रिटायर्ड कर्मचारी डीके गौतम ने बताया कि अगस्त महीने में रिटायरमेंट के समय डीआरएम द्वारा सम्मान समारोह में उन्हें चांदी का सिक्का दिया गया था. अब पता चला है कि वह चांदी नहीं बल्कि तांबे का सिक्का है. उन्होंने कहा कि वे सिर्फ चाहते हैं कि मामले की सही तरीके से जांच हो और गलती को सुधारा जाए, इसके अलावा उनकी कोई अन्य मांग नहीं है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट

 

TAGS

indian railways newsBhopal Railway News

Trending news

indore news
अमन बनकर अनस ने की छात्रा से दोस्ती, पोल खुली तो दी फोटो वायरल करने की धमकी दी
indian railways news
अजब एमपी में गजब कमाल! भोपाल रेलवे के साथ बड़ा फर्जीवाड़ा, 3 साल बाद खुला पूरा राज
mp news
आसमान से गिरा हवाई जहाज, उठ रहा था धुआं...पुलिस-प्रशासन ने दौड़ा दी टीमें, हकीकत देख
Big decision of MP High Court
हाईकोर्ट का फैसला, अन्य राज्यों से ब्याह कर आईं महिलाओं को भी मिलेगा आरक्षण का लाभ
indore news
कहानी एक सिंगल फादर की... दिल में छेद और डाउन सिंड्रोम से पीड़ित बच्चे को लिया गोद
mp news
पत्नी की यादों में पढ़ी आखिरी कविता, मंच से ही दुनिया को कह दिया अलविदा, थम गई सांसें
Mega Job fair
बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी! दमोह में 27 जनवरी को मेगा जॉब फेयर का आयोजन
mp news
लाड़ली बहना योजना में छंटनी, 1.31 करोड़ से घटकर 1.25 करोड़ रह गई महिलाओं की संख्या
bhopal crime news
सावधान! पुलिस के भेष में घूम रहे बदमाश, फ्लैट में घुसकर 4 युवकों को पीटा, लूटकर फरार
mp news
17 जनवरी को राहुल गांधी का इंदौर दौरा, जानिए मिनट टू मिनट कार्यक्रम