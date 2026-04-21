सिंहस्थ से पहले भोपाल स्टेशन पर रेलवे की बड़ी तैयारी, 3000 यात्रियों को होगा फायदा

Bhopal News: सिंहस्थ आयोजन को लेकर उज्जैन के साथ-साथ एमपी के दूसरे बड़े शहरों में भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. भोपाल रेलवे स्टेशन पर भी यात्रियों की संख्या को देखते हुए यहां पर भीड़ नियंत्रित करने पर जोर दिया जा रहा है. क्योंकि उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ आयोजन को लेकर भोपाल स्टेशन पर भी बड़ी संख्या में लोग आएंगे. ऐसे में प्लेटफॉर्म के बाहर अस्थायी टेंट या पंडाल लगाकर अब तक इंतजाम होता था. लेकिन अब रेलवे की तरफ से स्थायी समाधान पर काम किया जाएगा. ताकि बड़े आयोजनों के दौरान किसी तरह की समस्या न हो.

भोपाल स्टेशन पर बनेगा होल्डिंग एरिया

बड़े आयोजन, त्योहार और पीक सीजन में भीड़ नियंत्रित करने के लिए अब भोपाल रेलवे स्टेशन पर स्थायी समाधान किया जाएगा. इसके लिए भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 6 की तरफ अब अब 8 से 10 हजार वर्गफीट क्षेत्र के बीच में पक्का होल्डिंग एरिया बनाया जाएगा. जिसमें एक साथ 2000 से 3000 यात्रियों की क्षमता बैठने के लिए रहेगी. बताया जा रहा है कि रेलवे की तरफ से यह प्लान सिंहस्थ आयोजन को ध्यान में रखकर किया जा रहा है. क्योंकि सिंहस्थ के दौरान भोपाल रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ बढ़ना तय है. क्योंकि यहां से बड़ी संख्या में ट्रेनों का संचालन उज्जैन की तरफ होगा. ऐसे में यहां यात्रियों की संख्या बढ़नी तय है.

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भोपाल स्टेशन पर बढ़ेगी सुविधाएं

भोपाल रेल मंडल के अधिकारियों का कहना है कि पक्के होल्डिंग एरिया में यात्रियों के बैठने के लिए कुर्सियां. ट्रेन की जानकारी देने के लिए एलईडी स्क्रीन और सिंहस्थ के अलावा भी उपयोगी कामों पर फोकस किया जाएगा. इसके अलावा भोपाल में हर साल तबलीगी आलमी इज्तिमा होता है. इस दौरान भी भोपाल रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ हो जाती है. जबकि भोपाल से लगे सीहोर जिले के कुबेरेश्वर धाम में साल में भी दो बार भव्य आयोजन होता है. जिसमें बड़ी संख्या में लोग देशभर से आते हैं. इसके अलावा होली, दिवाली और छट आयोजन के दौरान भी भोपाल रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ बढ़ जाती है. जिसको ध्यान में रखते हुए भीड़ नियंत्रण पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है.

भोपाल रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए लगातार व्यवस्थाओं को बढ़ाया जा रहा है. ताकि यहां पर भीड़ को नियंत्रित किया जा सके. इसलिए सिंहस्थ समेत अन्य बड़े त्योहारों से पहले यहां पक्का होल्डिंग एरिया बनाया जाएगा.

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