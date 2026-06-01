सिंहस्थ से पहले भोपाल रेलवे स्टेशन पर होगा बड़ा बदलाव, 3000 यात्रियों को होगा फायदा

Bhopal Railway Station: भोपाल रेलवे स्टेशन पर भी सिंहस्थ आयोजन को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. यहां पर होल्डिंग एरिया बनाया जाएगा, ताकि यात्रियों को आने जाने में परेशानियां न हो.
Trending Photos
Bhopal Station FOB: उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ आयोजन को लेकर रेलवे की तरफ से भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. भोपाल रेलवे स्टेशन से भी बड़ी संख्या में यात्री उज्जैन की यात्रा करेंगे. ऐसे में भोपाल रेलवे स्टेशन पर भी भीड़ प्रबंधन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. यहां यात्रियों के लिए नया होल्डिंग एरिया बनाया जाएगा. जिसे फुटओवर ब्रिज से जोड़ा जाएगा. ताकि यात्रियों को आने जाने में परेशानियों का सामना ना करना पड़े. क्योंकि उज्जैन जाने के लिए स्पेशल गाड़ियों का संचालन भी भोपाल से किया जाएगा. ऐसे में यहां यात्रियों के लिए अभी से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं.
भोपाल स्टेशन पर बनेगा एरिया
भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-1 की ओर एक आधुनिक होल्डिंग एरिया विकसित करने जा रहा है. जिसकी क्षमता लगभग 3 हजार यात्रियों की होगी. यह नया परिसर स्टेशन की पुरानी बिल्डिंग के सामने बनाया जाएगा और यात्रियों की आवाजाही को अधिक व्यवस्थित बनाने में मदद करेगा. नई व्यवस्था के तहत होल्डिंग एरिया को तीन हिस्सों प्री-टिकटिंग, टिकटिंग और पोस्ट-टिकटिंग जोन में विकसित किया जाएगा. इससे यात्रियों को टिकट लेने से लेकर प्लेटफॉर्म तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकेगी.
क्या होगा फायदा
यात्री स्टेशन परिसर में प्रवेश करने के बाद सीधे टिकटिंग जोन में पहुंच सकेंगे, जहां टिकट काउंटरों के साथ ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीनें भी लगाई जाएंगी. टिकट प्राप्त करने के बाद यात्री नए फुटओवर ब्रिज के माध्यम से सीधे अपने निर्धारित प्लेटफॉर्म तक पहुंच सकेंगे. इससे स्टेशन परिसर में अनावश्यक भीड़भाड़ कम होगी और यात्री सुविधाओं में सुधार आएगा. प्रस्तावित होल्डिंग एरिया में यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई व्यवस्थाएं की जाएंगी. इनमें इमरजेंसी एग्जिट गेट, डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड, टिकट जांच क्षेत्र, पर्याप्त प्रतीक्षालय और ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीनों जैसी सुविधाएं शामिल होंगी.
सिंहस्थ की तैयारियां
भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-6 की तरफ 4 हजार से अधिक यात्रियों की क्षमता वाला एक अलग होल्डिंग एरिया विकसित करने की योजना बना चुका है. प्लेटफॉर्म-1 और प्लेटफॉर्म-6 दोनों ओर बनने वाली ये व्यवस्थाएं सिंहस्थ 2028 के दौरान विशेष रूप से अनारक्षित यात्रियों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने और भीड़ प्रबंधन को प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी.
ये भी पढ़ेंः सिंहस्थ-2028 की तैयारियों के बीच गरजा का बुलडोजर, इस इलाके में ढहाए गए दर्जनों मकान
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!