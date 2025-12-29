Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

MP के इस स्टेशन पर नए साल में 300 तक हो जाएगी ट्रेनों की संख्या, यात्रियों को डबल फायदा

Bhopal Railway Station: देश के 48 रेलवे स्टेशनों की यात्री हैंडलिंग क्षमता दोगुनी करने की तैयारी चल रही है, जिसमें एमपी की भी कई रेलवे स्टेशन शामिल हैं.

 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 29, 2025, 09:34 AM IST
भोपाल स्टेशन पर बढ़ेगी यात्रियों की संख्या
भोपाल स्टेशन पर बढ़ेगी यात्रियों की संख्या

Bhopal Station: मध्य प्रदेश के एक रेलवे स्टेशन पर जल्द ही यात्री ट्रेनों की संख्या 300 तक पहुंचाने की तैयारी चल रही है. क्योंकि यात्रियों की संख्या बढ़ने की वजह से स्टेशनों पर दवाब बढ़ता जा रहा है, ऐसे में भारतीय रेलवे ने देश के 48 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर यात्री हैंडलिंग क्षमता दोगुनी करने की तैयारियां शुरू कर दी है, जिसमें भोपाल रेलवे स्टेशन भी शामिल है. भोपाल स्टेशन पर यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है, जबकि यहां स्टेशन का भी लगातार विस्तार किया गया है, ऐसे में अब भारतीय रेलवे ने भोपाल रेलवे स्टेशन का और विकास करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं. 

भोपाल स्टेशन पर बढ़ेगी ट्रेनों की संख्या

भोपाल रेलवे स्टेशन पर विस्तारीकरण का काम तेजी से चल रहा है. आधुनिक सुविधाओं से लैस स्टेशन की हैंडलिंग क्षमता दोगुनी करने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है. क्योंकि अभी तक हर दिन स्टेशन पर डेढ़ लाख यात्री आते हैं, लेकिन यह क्षमता विकसित होने के बाद यहां यात्रियों की संख्या ढाई से बढ़कर तीन लाख तक पहुंच जाएगी. जिसके लिए भोपाल स्टेशन के डेवलपमेंट प्लान को नए सिरे से लागू किया गया है. बताया जा रहा है कि आने वाले साल में भोपाल स्टेशन पर यात्री ट्रेनों की संख्या 300 तक पहुंच जाएगी, जिसके लिए भोपाल मंडल की तरफ से काम किया जा रहा है. 

फिलहाल भोपाल रेलवे स्टेशन पर 150 से लेकर 200 तक ट्रेनों की संख्या अलग-अलग दिनों के हिसाब से जाती है, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर 300 तक पहुंच जाएगी, जिसके लिए यहां प्लेटफॉर्म, यार्ड और सिग्नलिंग सिस्टम को मजबूत किया जाएगा. वहीं भोपाल रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत करने की दिशा में काम किया जा रहा है. आधुनिक तकनीक से ट्रेनों की आवाजाही और बढ़ेगी. इस परियोजना के पूरा होने के बाद भोपाल रेलवे स्टेशन देश के उन चुनिंदा स्टेशनों में शामिल होगा, जो आधुनिक सुविधाओं से लेस होंगे. 

ये सुविधाएं बढ़ेगी 

  • भोपाल रेलवे स्टेशन पर 2 नए फुट ओवर ब्रिज के साथ 33 लिफ्ट और 30 एस्केलेटर लगेंगे. 
  • 1156 वाहनों के खड़े होने के लिए पार्किंग की सुविधा को विकसित किया जाएगा. 
  • 413 वाहनों की सतही पार्किंग की भी सुविधा यहां बढ़ाई जाएगी, ताकि स्टेशन पर भीड़ न बढ़े. 
  • आधुनिक कॉनकोर्स भी भोपाल स्टेशन पर बनेगा, जो 2160 वर्गमीटर चौड़ा होगा. 
  • नया द्वितीय प्रवेश भवन भी भोपाल स्टेशन पर बनेगा जो 4,235 वर्गमीटर में फैला होगा. 
  • यात्रियों की संख्या बढ़ने के हिसाब से यहां सुविधाओं को विकसित करने का काम किया जाएगा.

ये भी पढ़ेंः इंदौर-उज्जैन के बीच दौड़ेगी वंदे भारत मेट्रो, लाखों यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

