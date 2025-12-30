चादर चोरों की मौज! यात्रियों ने चुराईं 34 लाख की चादरें, सजा भुगत रहे कोच अटेंडेंट

Bhopal Rail Division-ट्रेन के कोच में जब आप अपनी सीट पर बैठते हैं, तो सफेद चादर, मुलायम तकिया और कंबल आपको एक सुखद अहसास देता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सफर खत्म होने के बाद ट्रेन में मौजूद इन चादरों और तकियों को क्या होता है. आंकड़े बताते हैं कि रेलवे की ये सुविधाएं अब कुछ लापरवाह यात्रियों के बैग की शोभा बन रही हैं. यह महज एक सामान की चोरी नहीं है, बल्कि भरोसे का कत्ल भी है जो रेलवे अपने यात्रियों पर करता है.

34 लाख का सफेद दाम

भारतीय रेलवे के भोपाल मंडल से सामने आए आंकड़े चौंकाने वाले हैं. पिछले दो सालों में लिनन (चादर, तकिया, कंबल) की चोरी से रेलवे को 34 लाख रुपए से ज्यादा का आर्थिक नुकसान हुआ है. वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 11, 709 आइटम ट्रेनों से गायब हुए हैं, और साल 2025 के शुरुआती आठ महीनों में ही यह आंकड़ा 11, 682 तक पहुंच गया. इसमें सबसे ज्यादा चोरी बिहार रूट, अगरतला और हमसफर एक्सप्रेस जैसी लंबी दूरी की ट्रेनों में हो रही है. इस लूट की लिस्ट में सफेद चादर सबसे ऊपर है.

कोच अटेंडेंट भुगत रहे सजा

इस कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि इस चोरी की सजा उन मासूम कोच अटेंडेंट को भुगतनी पड़ती है, जो पूरी रात जागकर आपकी सुविधा का ख्याल रखते हैं. रेलवे के नियम बड़े सख्त हैं, अगर यात्रा के अंत में सामान कम पाया जाता है, तो उसका हर्जाना सीधे तौर पर कोच अटेंडेंट या ठेकेदार के वेतन से काटा जाता है. लिनन चोरी का यह सबसे दुखद पहलू है.

चादर चोरी की भेंट चढ़ती कमाई

अब जरा सोचिए, एक कोच अटेंडेंट जो मुश्किल से अपना घर चला पता है, जब उसकी महीने भर की मेहनत की कमाई किसी यात्री की चादर चोरी की भेंट चढ़ जाती है, तो उसपर क्या गुजरती होगी. ट्रेन में सफर करने वाले यात्री तो इसे एक मामूली सा चादर समझकर अपने बैग में डाल ले जाते हैं, लेकिन यह नहीं जानते की उस एक चादर की कीमत गरीब कर्मचारी की सैलरी से कटती है.

यात्रियों की संपत्ति है सामान

रेलवे के पीआरओ नवल अग्रवाल ने इस स्थिति पर गहरी चिंता जताई है. उन्होंने यात्रियों से एक भावनात्मक अपील की है कि वे सरकारी संपत्ति को बोझ या मुफ्त का माल न समझें. रेलवे का सामान आपकी अपनी संपत्ति है, जिसे आपके ही टैक्स के पैसों से खरीदा गया है.

सिविक सेंस का दें परिचय

नैतिकता का आधार यही है कि हम अपनी सुख सुविधाओं के प्रति जागरूक होने के साथ-साथ दूसरों के अधिकारों और मेहनत को भी सम्मान दें. ट्रेन का सफर महज के मंजिल तक पहुंचने का जरिया नहीं हैं, बल्कि यह हमारे सिविक सेंस की भी परीक्षा है.

