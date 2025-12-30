Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3058844
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

चादर चोरों की मौज! यात्रियों ने चुराईं 34 लाख की चादरें, सजा भुगत रहे कोच अटेंडेंट

Bhopal News-रेलवे को इस साल भी चादर चोरों ने बड़ा झटका दिया है. लिनन चोरी  से रेलवे को 34 लाख रुपए का चूना लगाया है. इस लिनेन चोरी का खामियाजा ट्रेन के कोच अटेंडेंट को भुगतना पड़ता है. सफेद बेडशीट लूट की लिस्ट में टॉप पर है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Dec 30, 2025, 08:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

चादर चोरों की मौज! यात्रियों ने चुराईं 34 लाख की चादरें, सजा भुगत रहे कोच अटेंडेंट

Bhopal Rail Division-ट्रेन के कोच में जब आप अपनी सीट पर बैठते हैं, तो सफेद चादर, मुलायम तकिया और कंबल आपको एक सुखद अहसास देता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सफर खत्म होने के बाद ट्रेन में मौजूद इन चादरों और तकियों को क्या होता है. आंकड़े बताते हैं कि रेलवे की ये सुविधाएं अब कुछ लापरवाह यात्रियों के बैग की शोभा बन रही हैं. यह महज एक सामान की चोरी नहीं है, बल्कि भरोसे का कत्ल भी है जो रेलवे अपने यात्रियों पर करता है. 

34 लाख का सफेद दाम
भारतीय रेलवे के भोपाल मंडल से सामने आए आंकड़े चौंकाने वाले हैं. पिछले दो सालों में लिनन (चादर, तकिया, कंबल) की चोरी से रेलवे को 34 लाख रुपए से ज्यादा का आर्थिक नुकसान हुआ है. वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 11, 709 आइटम ट्रेनों से गायब हुए हैं, और साल 2025 के शुरुआती आठ महीनों में ही यह आंकड़ा 11, 682 तक पहुंच गया. इसमें सबसे ज्यादा चोरी बिहार रूट, अगरतला और हमसफर एक्सप्रेस जैसी लंबी दूरी की ट्रेनों में हो रही है. इस लूट की लिस्ट में सफेद चादर सबसे ऊपर है. 

कोच अटेंडेंट भुगत रहे सजा
इस कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि इस चोरी की सजा उन मासूम कोच अटेंडेंट को भुगतनी पड़ती है, जो पूरी रात जागकर आपकी सुविधा का ख्याल रखते हैं. रेलवे के नियम बड़े सख्त हैं, अगर यात्रा के अंत में सामान कम पाया जाता है, तो उसका हर्जाना सीधे तौर पर कोच अटेंडेंट या ठेकेदार के वेतन से काटा जाता है. लिनन चोरी का यह सबसे दुखद पहलू है. 

Add Zee News as a Preferred Source

चादर चोरी की भेंट चढ़ती कमाई
अब जरा सोचिए, एक कोच अटेंडेंट जो मुश्किल से अपना घर चला पता है, जब उसकी महीने भर की मेहनत की कमाई किसी यात्री की चादर चोरी की भेंट चढ़ जाती है, तो उसपर क्या गुजरती होगी. ट्रेन में सफर करने वाले यात्री तो इसे एक मामूली सा चादर समझकर अपने बैग में डाल ले जाते हैं, लेकिन यह नहीं जानते की उस एक चादर की कीमत गरीब कर्मचारी की सैलरी से कटती है. 

यात्रियों की संपत्ति है सामान
रेलवे के पीआरओ नवल अग्रवाल ने इस स्थिति पर गहरी चिंता जताई है. उन्होंने यात्रियों से एक भावनात्मक अपील की है कि वे सरकारी संपत्ति को बोझ या मुफ्त का माल न समझें. रेलवे का सामान आपकी अपनी संपत्ति है, जिसे आपके ही टैक्स के पैसों से खरीदा गया है. 

सिविक सेंस का दें परिचय
नैतिकता का आधार यही है कि हम अपनी सुख सुविधाओं के प्रति जागरूक होने के साथ-साथ दूसरों के अधिकारों और मेहनत को भी सम्मान दें. ट्रेन का सफर महज के मंजिल तक पहुंचने का जरिया नहीं हैं, बल्कि यह हमारे सिविक सेंस की भी परीक्षा है.

यह भी पढ़ें-बदमाशों ने किसान को बातों में उलझाया, फिर आंखों में मिर्ची झोंककर ले उड़े 25 लाख

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsbhopal newsmp latest news

Trending news

mp news
चादर चोरों की मौज! यात्रियों ने चुराईं 34 लाख की चादरें, सजा भुगत रहे कोच अटेंडेंट
mp news
बदमाशों ने किसान को बातों में उलझाया, फिर आंखों में मिर्ची झोंककर ले उड़े 25 लाख
chhattisgarh news
बलि का 'बकरा' बन गया आफत, 400 ग्रामीणों में फैला रेबीज का खौफ, प्रशासन से लगाई गुहार
Burhanpur News Hindi
पति ने डीजल डालकर पत्नी को जिंदा जलाया, भाभी पर भी किया हमला; गांव में मची सनसनी
mp news
सागर में असद खान बना अथर्व त्यागी, इस्लाम त्यागकर बनारस में अपनाया सनातन
chhattisgarh news
'वेद नहीं मानने वालों के बेटे जावेद-नावेद बनते हैं', बाबा बागेश्वर का विवादित बयान
bank holiday
31 दिसंबर और 1 जनवरी को MP-CG में बैंक खुले रहेंगे या बंद? देख लीजिए हॉलिडे लिस्ट
chhattisgarh news
नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज! अब 10 परसेंटाइल पर भी मिलेगा B.Sc में एडमिशन
bhopal news
नए साल पर एक्शन में ट्रैफिक पुलिस, ये नियम तोड़ने पर 10 हजार का लगेगा जुर्माना
balodabazar news
बलौदाबाजार में बड़ा हादसा, हाईवा ने खड़ी क्रूजर को मारी टक्कर, 2 की मौत कई लोग घायल