भोपाल से दिल्ली, गोवा और मुंबई समेत 13 शहरों के लिए सीधी फ्लाइट, इस दिन से स्मार्ट हो जाएगा सफर
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

भोपाल से दिल्ली, गोवा और मुंबई समेत 13 शहरों के लिए सीधी फ्लाइट, इस दिन से स्मार्ट हो जाएगा सफर

MP News: त्योहारों के सीजन में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देते हुए भोपाल राजाभोज एयरपोर्ट से 13 शहरों के लिए डायरेक्ट फ्लाइट की सुविधा शुरू की जा रही है. ऐसे में यात्री कुछ ही घंटों में दिल्ली मुंबई पुणे गोवा हैदराबाद तक का सफर तय कर सकेंगे.

 

Written By  Zee News Desk|Edited By: Ranjana Kahar|Last Updated: Aug 12, 2025, 03:48 PM IST
सांकेतिक फोटो
सांकेतिक फोटो

Bhopal Rajabhoj Airport Direct Flights: त्योहारों का सीजन लगभग शुरू हो चुका है. दीवाली और छठ पर्व को देखते हर कोई अपने घर जाने के लिए उत्सुक है. कई लोगों ने घर जाने के लिए एडवांस बुकिंग भी कर ली है. ऐसे में भोपाल के राजाभोज एयरपोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है. भोपाल राजाभोज एयरपोर्ट से एक नहीं दो नहीं बल्कि 13 शहरों के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स का संचालन शुरू हो रहा है. ऐसे में यात्री कुछ ही घंटों में भोपाल से डायरेक्ट दिल्ली, मुंबई, पुणे, हैदराबाद , गोवा और बेंगलूरू पहुंच सकेंगे. 

राजाभोज एयरपोर्ट से 13 शहरों की सीधी उड़ान
भोपाल राजाभोज एयरपोर्ट से अब 13 शहरों के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स मिलेगी. इस दौरान भोपाल से मैट्रो सिटी जाने वाले यात्रियों को ना ही कहीं हॉल्ट करना पड़ेगा ना ही उन्हें किसी दूसरे शहर से अपने अंतिम गंतव्य के लिए फ्लाइट बदलनी पड़ेगी. एयरपोर्ट की ये सुविधा 25 अक्टूबर के आसपास लागू की जाएगी. इस योजना को विंटर शेड्यूल के तहत लागू किया जा रहा है. डायरेक्ट फ्लाइट होने से ना सिर्फ यात्रियों का सफर आसान और सुगम बनेगी बल्कि दोनों दोनों शहरों के बीच कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी. 

इन शहरों के लिए सीधी उड़ान
इस योजना के तहत दिल्ली मुंबई बेंगलूरू पुणे हैदराबाद गोवा दतिया रीवा रायपुर कोलकता अहमदाबाद के लिए यात्रियों को सीधी उड़ान की सुविधा मिलेगी. वहीं 21 अक्टूबर से विंटर शेड्यूल के तहत राजाभोज एयरपोर्ट पर 60 फ्लाइट्स के प्रतिदिन संचालन की संभावना जताई गई है. इस दौरान इंडिगो एयरलाइंस की 21, एयर इंडिया की 4, एयर इंडिया एक्सप्रेस की 3 और लाईबिग की 2 उड़ानों का संचालन होगा. यात्री आराम से किसी भी एयरलाइंस में अपना टिकट बुक कर दिल्ली मुंबई बेंगलूरू पुणे हैदराबाद तक का सफर तय कर सकते हैं.

एयरपोर्ट पर सुविधाओं की भरमार
एक तरफ जहां डायरेक्ट कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिल रहा वहीं एयरपोर्ट की सुविधाओं को भी बड़े पैमाने पर विकसित किया जा रहा है.  यात्रियों को डिजी यात्रा की सुविधा मिलने वाली है. डिजी यात्रा के तहत यात्रियों की पहचान फेसियल रिकॉग्निशन तकनीक के तहत की जाएगी. इस दौरान यात्रियों के पहचान के लिए किसी कागजी दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसी के साथ एयरपोर्ट टर्मिनल भवन का विस्तार किया जा रहा है. इसके तहत एयरपोर्ट पर एक बार में 3 हजार यात्रियों के आने जाने की क्षमता होगी. वहीं अराइवल और डिपार्चर के लिए अलग-अलग लेवल की व्यवस्था की जा रही है. इन सुविधाओं को 25 अक्टूबर से पहले लागू करने की योजना है.

