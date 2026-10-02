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माउथ ऑर्गन की सुरीली धुन से गूंजा भोपाल, CM मोहन यादव ने किया हार्मोनिका महोत्सव का आगाज

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे का सभागार 2 अक्टूबर को माउथ ऑर्गन की सुरीली स्वर लहरियों से गूंज उठा. किसी ने वैष्णव जन तो..., कहता है दिल..., तो किसी ने बार-बार देखो गीत का संगीत बजाया. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हार्मोनिका महोत्सव के 13वें संस्करण का दीप प्रज्ज्वलन कर शुभारंभ किया.

Written ByZee News Desk
Published: Oct 02, 2026, 07:11 PM IST|Updated: Oct 02, 2026, 07:11 PM IST
माउथ ऑर्गन की सुरीली धुन से गूंजा भोपाल, CM मोहन यादव ने किया हार्मोनिका महोत्सव का आगाज

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