Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2959998
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

भोपाल में इंदौर से सागर को जोड़ने वाली सड़क 100 मीटर तक धंसी, तत्काल रोका ट्रैफिक

Bhopal News: भोपाल में एक सड़क धंसने से एक तरफ का ट्रैफिक रोकना पड़ा है, जबकि मौके पर पुलिस पहुंच गई है. बताया जा रहा है कि इंदौर से सागर को जोड़ने वाली सड़क 100 मीटर तक धंस गई है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 13, 2025, 05:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भोपाल में सड़क धंसी
भोपाल में सड़क धंसी

Road caves in Bhopal: भोपाल में इंदौर से सागर को जोड़ने वाली सड़क अचानक से 100 मीटर तक धंस गई, भोपाल में बिलखिरिया के पास यह सड़क धंसी है, जो एमपीआरडीसी के तहत आती है, यह मार्ग भोपाल से इंदौर, होशंगाबाद, जयपुर, जबलपुर, मंडला और सागर शहरों को जोड़ता है, अचानक धंसी इस सड़क की वजह से एक तरफ का रास्ता बंद करा दिया गया है, ताकि किसी तरह की घटना न हो. वहीं मौके पर पुलिस को भी तैनात किया गया है, बताया जा रहा है कि सड़क अचानक धंसी है, जिससे दूर तक मलवा बिखर गया और सड़क कई जगहों से टूटी हुई दिखाई दे रही है. हालांकि अच्छी बात यह रही कि जब सड़क धंस रही थी तब वहां से कोई गुजर नहीं रहा था. 

भोपाल के बिलखिरिया की घटना 

यह मामला भोपाल के बिलखिरिया का बताया जा रहा है जहां दोपहर 12 से 1 बजे के बीच में मंडीदीप से ईंटखेड़ी की तरफ जाने वाली सड़क पर ब्रिज का हिस्सा करीब 100 मीटर तक धंस गया. उस वक्त कोई वाहन वहां से गुजर नहीं रहा था, जैसे ही इस बात की जानकारी लोकल पुलिस को लगी तो पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और मोर्चा संभाला. सूखी सेवनिया थाना प्रभारी ने ब्रिज धंसने के बाद ट्रैफिक डायवर्ट करवा दिया है, जबकि सड़क के दोनों तरफ पुलिस बल की भी तैनाती कर दी गई है, ताकि कोई भी परेशानी न हो. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः इंदौर में अनोखा विवाह: 70 साल की उम्र में बुजुर्गों ने फिर की शादी, कहा-ऐ मेरी जोहरा जबीं

बताया जा रहा था कि यह सड़क एनएचएआई की है, लेकिन बाद में एनएचएआई स्पष्टीकरण जारी कर दिया है कि यह सड़क उनके अधिकार में नहीं आती है, यह सड़क मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कार्पोरेशन के तहत आती है. हालांकि यह बड़ा मामला माना जा रहा है. 

ट्रैफिक पर होगा असर 

भोपाल में इंदौर से सागर को जोड़ने वाली इस सड़क धंसने से ट्रैफिक पर भी असर पड़ सकता है, ऐसे में मौके पर गाड़ियों का असर पड़ सकता है, क्योकिं यह व्यस्तम मार्ग माना जाता है, जहां से लंबी दूरी के वाहन गुजरते हैं.

ये भी पढ़ेंः दिवाली से पहले MP के कर्मचारियों को बड़ा गिफ्ट दे सकती है मोहन सरकार, DA-DAR मिलेगा !

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bhopal newsRoad caves in Bhopalbhopal sagar road caves

Trending news

gwalior news
अंबेडकर प्रतिमा विवाद पर सोशल मीडिया पर छिड़ी जंग, जानिए 15 अक्टूबर को क्या होगा?
khandwa news
360 Km दूर से आए कपल ने खंडवा में रचाई शादी, किशोर दा को साक्षी मान लिया सात वचन
DA hike
दिवाली से पहले MP के कर्मचारियों को बड़ा गिफ्ट दे सकती है मोहन सरकार, DA-DAR मिलेगा!
mp voter list
मध्य प्रदेश के 5.72 लाख वोटरों पर मंडराया संकट! जल्द शुरू होगा मतदाता सूची का SIR
mp news
नशे में खून का रिश्ता भूला बेटा, डंडे से पीट-पीट कर पिता को मार डाला; ये थी वजह
bhopal news
'अपना त्योहार अपनों से व्यवहार..' दिवाली की रौनक के बीच बजरंग दल ने लगाए पोस्टर
mp news
बीमार अस्पताल का कैसे हो इलाज? हॉस्पिटल में गंदगी का अंबार,घर से लाने पड़ रहे बिस्तर
Mohan Yadav
भावांतर योजना से खिले किसानों के चेहरे, CM मोहन यादव का इस अंदाज में जताया आभार
Vishnu Deo Sai
CM साय ने कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में दिखाई सख्ती, कहा-जनहित में लापरवाही बर्दाश्त नहीं
chhattisgarh news
नारायणपुर-अबूझमाड़ को महाराष्ट्र से जोड़ेगा NH 130-D, नक्सल क्षेत्र में होगा तेज विकास