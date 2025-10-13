भोपाल में इंदौर से सागर को जोड़ने वाली सड़क 100 मीटर तक धंसी, तत्काल रोका ट्रैफिक

Road caves in Bhopal: भोपाल में इंदौर से सागर को जोड़ने वाली सड़क अचानक से 100 मीटर तक धंस गई, भोपाल में बिलखिरिया के पास यह सड़क धंसी है, जो एमपीआरडीसी के तहत आती है, यह मार्ग भोपाल से इंदौर, होशंगाबाद, जयपुर, जबलपुर, मंडला और सागर शहरों को जोड़ता है, अचानक धंसी इस सड़क की वजह से एक तरफ का रास्ता बंद करा दिया गया है, ताकि किसी तरह की घटना न हो. वहीं मौके पर पुलिस को भी तैनात किया गया है, बताया जा रहा है कि सड़क अचानक धंसी है, जिससे दूर तक मलवा बिखर गया और सड़क कई जगहों से टूटी हुई दिखाई दे रही है. हालांकि अच्छी बात यह रही कि जब सड़क धंस रही थी तब वहां से कोई गुजर नहीं रहा था.

भोपाल के बिलखिरिया की घटना

यह मामला भोपाल के बिलखिरिया का बताया जा रहा है जहां दोपहर 12 से 1 बजे के बीच में मंडीदीप से ईंटखेड़ी की तरफ जाने वाली सड़क पर ब्रिज का हिस्सा करीब 100 मीटर तक धंस गया. उस वक्त कोई वाहन वहां से गुजर नहीं रहा था, जैसे ही इस बात की जानकारी लोकल पुलिस को लगी तो पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और मोर्चा संभाला. सूखी सेवनिया थाना प्रभारी ने ब्रिज धंसने के बाद ट्रैफिक डायवर्ट करवा दिया है, जबकि सड़क के दोनों तरफ पुलिस बल की भी तैनाती कर दी गई है, ताकि कोई भी परेशानी न हो.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः इंदौर में अनोखा विवाह: 70 साल की उम्र में बुजुर्गों ने फिर की शादी, कहा-ऐ मेरी जोहरा जबीं

बताया जा रहा था कि यह सड़क एनएचएआई की है, लेकिन बाद में एनएचएआई स्पष्टीकरण जारी कर दिया है कि यह सड़क उनके अधिकार में नहीं आती है, यह सड़क मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कार्पोरेशन के तहत आती है. हालांकि यह बड़ा मामला माना जा रहा है.

ट्रैफिक पर होगा असर

भोपाल में इंदौर से सागर को जोड़ने वाली इस सड़क धंसने से ट्रैफिक पर भी असर पड़ सकता है, ऐसे में मौके पर गाड़ियों का असर पड़ सकता है, क्योकिं यह व्यस्तम मार्ग माना जाता है, जहां से लंबी दूरी के वाहन गुजरते हैं.

ये भी पढ़ेंः दिवाली से पहले MP के कर्मचारियों को बड़ा गिफ्ट दे सकती है मोहन सरकार, DA-DAR मिलेगा !

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!