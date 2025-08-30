ट्रेनों में अब चोरों और जेबकतरों का खेल खत्म! रेलवे ने शुरू किया मिशन ऑक्टोपस; जानें कैसे करेगा काम?

Indian Railways Mission Octopus: ट्रेनों में यात्रा के समय अक्सर यात्रियों को इस बात की चिंता होती है कि कहीं उनका सामान ना चोरी हो जाए या स्टेशन और ट्रेनों में कोई जेब ना काट ले. इसके साथ ही आजकल यात्रा के दौरान पत्थरबाजी का खौफ भी सताने लगा है. इसी तरह की 8 समस्याओं के छुटकारा दिलाने के लिए रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने एक जबरदस्त और अनोखा अभियान शुरू किया है, जिसका नाम 'मिशन ऑक्टोपस' रखा गया है. जिस तरह ऑक्टोपस अपने 8 पैरों से एक साथ 8 काम कर सकता है, उसी तरह यह मिशन यात्रियों को यात्रा के दौरान एक साथ 8 समस्याओं से छुटकारा दिलाएगा.

क्या है ऑक्टोपस मिशन और क्यों दिया गया यह नाम?

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रेल मंडल के अधीन आने वाले रेलवे परिसर से लेकर गाड़ियों में होने वाली आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के मकसद से रेलवे सुरक्षा बल ने मिशन ऑक्टोपस शुरू किया है. इस अभियान का मकसद पत्थरबाजी से लेकर चोरी आदि की घटनाओं पर अंकुश लगाना है. रेल सुरक्षा बल भोपाल मंडल द्वारा शुरू किए गए मिशन ऑक्टोपस का मुख्य उद्देश्य ट्रेनों अथवा रेलवे परिसर में घटित होने वाले अपराध जैसे पत्थरबाजी, मोबाइल चोरी, अनाधिकृत हॉकिंग, वेंडिंग, अनाधिकृत चैन पुलिंग, अन्य यात्री विषयक अपराध, ट्रेस पासिंग इत्यादि को प्रभावी ढंग से रोकना है.

रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के इस मिशन को 'ऑक्टोपस' नाम दिए जाने की वजह भी है. जिस प्रकार ऑक्टोपस के कई पैर होते हैं और वह एक साथ कई काम कर सकता है. इस मिशन का भी नाम यही देखते हुए रखा गया है, क्योंकि यह ट्रेनों एवं रेल परिसर में होने वाले अनेक अपराधों को नियंत्रित करने के लिए एक साथ टारगेट करता है.

मिशन ऑक्टोपस कैसे करेगा काम?

रेलवे सुरक्षा बल (RPF) लगातार यात्रियों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर रोकने का काम कर रही है और पिछले 2 महीने में रेल सुरक्षा बल भोपाल मंडल ने कड़े एक्शन लिए हैं. अब मिशन ऑक्टोपस को सबल बनाने के लिए आरपीएफ बहु-आयामी रणनीति पर काम कर रही है. इसके लिए खुफिया विंग को मजबूत किया जा रहा है. स्टेशनों और ट्रेनों में लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से 24x7 निगरानी की जाएगी. यात्रियों की सुरक्षा के लिए ज्यादा भीड़-भाड़ वाली ट्रेनों और स्टेशनों पर आरपीएफ के जवान सादे कपड़ों में तैनात होंगे, ताकि अपराधियों को रंगे हाथ पकड़ा जा सके. आरपीएफ, सरकारी रेलवे पुलिस (GRP), स्थानीय पुलिस और कस्टम जैसी अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन चलाएगी.

ऑक्टोपस मिशन किन-किन अपराधों पर लगाएगा लगाम?

पिछले कुछ समय में ट्रेनों पर पत्थरबाजी की समस्या ज्यादा बढ़ गई है, जिससे रेलवे की संपत्ति को नुकसान होता है और साथ ही यात्रियों को चोट भी लग जाती है. मिशन ऑक्टोपस के तहत पत्थरबाज वाले जगहों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी. ट्रेनों में चोरी की समस्या यात्रियों को सबसे ज्यादा परेशान करती है, इस पर कंट्रोल किया जाएगा. चेन पुलिंग की वजह से ट्रेनें समय पर अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच पाती हैं, लेकिन अब मिशन ऑक्टोपस इस समस्या को दूर करेगा.

ट्रेनों में अवैध वेंडर्स की वजह से यात्रियों को होने वाली परेशानी पर लगाम लगेगी. नशा तस्करी पर लगाम लगाने के लिए आरपीएफ मिशन ऑक्टोपस के तहत कस्टम विभाग के साथ मिलकर काम करेगा.बिना टिकट ट्रेन में घुसने वाले यात्रियों पर भी शिकंजा कसा जाएगा. ट्रेनों में कई बार बच्चे गुम या चोरी हो जाते हैं और पिछले 2 महीने में आरपीएफ ने 83 बच्चों को बचाकर घर पहुंचाया है. इसमें भी तेजी आएगी. महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में भी तेजी आएगी और महिला कोच में पुरुषों के चढ़ने या महिलाओं से छेड़छाड़ जैसे अपराधों पर लगाम लगेगी.

पिछले 2 महीने में आरपीएफ ने लिए हैं कई एक्शन

न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस की रिपोर्ट के अनुसार, आरपीएफ द्वारा पूर्व में की गई कार्रवाईयों पर नजर दौड़ाएं तो एक बात सामने आती है कि जुलाई 2025 और अगस्त 2025 के बीच रेल सुरक्षा बल भोपाल मंडल द्वारा अनाधिकृत हॉकिंग व वेंडिंग के तहत 1742 वेंडरों के खिलाफ कार्रवाई की. साथ ही साथ 83 बच्चों को उचित माध्यम से अपने परिजनों को सुपुर्द किया. रेल परिसर में अनाधिकृत प्रवेश करने वालों पर भी प्रभावी कार्रवाई करते हुए 370 लोगों पर कार्रवाई की गई. अलार्म चैन पुलिंग करने वाले 1004 लोगों पर कार्रवाई हुई है तथा चोरी, पत्थरबाजी एवं महिला संबंधी अपराधों के खिलाफ भी रेलवे सुरक्षा बल द्वारा 19 मामलों में कार्रवाई की गई है.

इसी तरह नारकोटिक्स की तस्करी रोकने के लिए भी रेलवे सुरक्षा बल भोपाल मंडल द्वारा कस्टम विभाग से समन्वय करते हुए दो बड़े केस पकड़े गए हैं, जिसमें भोपाल पोस्ट द्वारा 24.18 किग्रा. हाइड्रोपोनिक गांजा, जिसकी कीमत 24.18 करोड़ रूपये आंकी गई है. रानी कमलापति पोस्ट द्वारा 5.50 किलोग्राम गांजा, जिसकी कीमत 1.20 लाख रूपये आंकी गई है.