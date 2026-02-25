Advertisement
भोपाल में बवाल, साध्वी रंजना पर हमले के बाद भड़के RSS और विहिप कार्यकर्ता, थाने में दिया धरना

Bhopal Sadhvi Ranjana Attacked:  RSS और विश्व हिंदू परिषद से जुड़ी साध्वी रंजना के साथ भोपाल के मिसरोद थाना क्षेत्र में मारपीट करने का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि विवाद गाड़ी आगे-पीछे करने को लेकर शुरू हुआ था. देखते-देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. साध्वी रंजना पर हमले के विरोध में हिंदू संगठन के लोग थाने पहुंचे और जमकर नारेबाजी की.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee News Desk|Last Updated: Feb 26, 2026, 12:41 AM IST
Bhopal Sadhvi Ranjana Attacked: भोपाल के मिसरोद थाना क्षेत्र में आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी रंजना पर कुछ अराजक तत्वों द्वारा जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि यह विवाद गाड़ी आगे-पीछे करने को लेकर शुरू हुआ और देखते-देखते अचानक हिंसक रूप ले लिया. अराजक तत्वों ने साध्वी रंजना की गाड़ी में तोड़फोड़ भी की. हमले की खबर फैसलते ही हिंदू संगठन के लोग थाने पहुंचे और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.

बताय जा रहा है कि, साध्वी रंजना अपनी कार में जा रही थीं, तभी रास्ता देने को लेकर कुछ लोगों की उनसे बहस हो गई. विवाद बढ़ गया और आरोपियों ने साध्वी पर हमला कर दिया. आरोप है कि हमलावरों ने उनकी कार में भी तोड़फोड़ की, जिससे कार के शीशे टूटे गए. इस घटना से इलाके में थोड़ी देर के लिए अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया.

आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग
साध्वी रंजना ने घटना को गंभीर बताते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. साध्वी रंजना के साथ कई VHP नेता भी पुलिस स्टेशन पहुंचे. घटना की जानकारी मिलने पर दूसरे हिंदू संगठनों के सदस्य भी पुलिस स्टेशन पहुंच गए और घटना के खिलाफ नारे लगाने लगे. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मौके पर अतिरिक्त बल तैनात किया गया.

आरोपियों के तलाश में जुटी पुलिस 
इस मामले में थाना प्रभारी रतन सिंह परिहार ने बताया कि, मामले की जांच की जा रही है. CCTV फुटेज और चश्मदीदों के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है. दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें: युवती ने पहले थप्पड़ों से लाल किए युवक के गाल.. फिर चप्पलों से दे-दनादन की पिटाई, भीड़ देखती रही तमाशा

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

