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भोपाल के सागर प्लाजा में बड़ा हादसा, तीसरी मंजिल से गिरी लिफ्ट, 7 लोग घायल

Bhopal Lift Accident: भोपाल के सागर प्लाजा में बड़ा हादसा हो गया. यहां तीसरी मंजिल से लिफ्ट गिरने के कारण 7 लोग घायल हो गए हैं. घायलों में से 2 हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनके पैरौं में गंभीर चोटें आईं है. सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

 

Written By  Pooja|Last Updated: Apr 29, 2026, 09:01 PM IST
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भोपाल के सागर प्लाजा में बड़ा हादसा, तीसरी मंजिल से गिरी लिफ्ट, 7 लोग घायल

Bhopal Lift Accident: राजधानी भोपाल के एमपी नगर जोन-2 स्थित सेज प्लाजा में बुधवार शाम दर्दनाक हादसा हो गया. यहां तीसरी मंजिल से लिफ्ट गिर गई, जिससे सात लोग घायल हो गए. सभी घायल पत्रकार बताए जा रहे हैं, जो अपने एक पत्रकार साथी से मिलकर लौट रहे थे.

सभी घायलों को नर्मदा और सेज अस्पतालों में भर्ती कराया गया है.  MP नगर पुलिस को इस हादसे के बारे में सूचित कर दिया गया है. रिपोर्टों के अनुसार पत्रकार रिजवान अहमद सिद्दीकी, सुशील त्रिपाठी, दिलीप भदौरिया, अनीता चौबे, प्रगति श्रीवास्तव और सादिया खान सागर प्लाजा स्थित एक कार्यालय में अपने एक साथी पत्रकार से मिलने गए थे.

तीसरी मंजिल से नीचे गिरी लिफ्ट

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वहां से लौटते समय लिफ्ट तीसरी मंजिल से नीचे गिर गई. इस दुर्घटना में रिजवान अहमद सिद्दीकी और सुशील त्रिपाठी के पैरों में गंभीर चोटें आईं. सिद्दीकी का इलाज नर्मदा अस्पताल में चल रहा है, जबकि सुशील का इलाज SAGE अस्पताल में किया जा रहा है.

ये भी पढ़ें : भोपाल में युवक के साथ घिनौनी हरकत, निर्वस्त्र कर राक्षसों की तरह पीटा; मुंह पर पेशाब कर पीने को कहा

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