Bhopal News-आपका अब्दुल भी वैसा ही...भोपाल में सिर्फ सनातनी 'भाई' को राखी बांधने की अपील, युवतियों को किया जागरूक
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2872542
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

Bhopal News-आपका अब्दुल भी वैसा ही...भोपाल में सिर्फ सनातनी 'भाई' को राखी बांधने की अपील, युवतियों को किया जागरूक

Bhopal News-भोपाल में रक्षाबंधन से पहले संस्कृति बचाओ मंच ने अभियान चलाकर महिलाओं और युवतियों को सनातन के प्रति जागरूक किया. मंच के पदाधिकारियों ने अपील करते हुए कहा कि राखी केवल सनातन धर्म के अनुयायी भाईयों को बांधें. रक्षाबंधन जैसे पवित्र पर्व पर भी सतर्क रहने की आवश्यकता है. 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Aug 08, 2025, 03:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bhopal News-आपका अब्दुल भी वैसा ही...भोपाल में सिर्फ सनातनी 'भाई' को राखी बांधने की अपील, युवतियों को किया जागरूक

MP News-मध्यप्रदेश के भोपाल में रक्षाबंधन से पहले संस्कृति बचाओ मंच ने शुक्रवार को अभियान चलाकर राखी की दुकानों पर मौजूद महिलाओं और युवतियों को सनातनी संस्कृति के प्रति जागरूक किया. मंच के पदाधिकारियों ने अपील महिलाओं और युवतियों से अपील करते हुए कहा कि राखी केवल सनातन धर्म के अनुयायी भाईयों को ही बांधे, ताकि किसी प्रकार की आपराधिक या जिहादी घटना की आशंका से बचा जा सके.

संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि हमें रक्षाबंधन जैसे पवित्र पर्व पर भी सतर्क रहने की आवश्यकता है.

सतर्क रहने की आवश्यकता 
अभियान का नेतृत्व संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने किया. चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि दिल्ली की एक घटना में युवती ने मुस्लिम युवक को राखी बांधी, जिसे उसने भाई माना, लेकिन बाद में उसी युवक ने उसकी हत्या कर दी. ऐसा घटनाएं यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि हमें रक्षाबंधन जैसे पवित्र पर्व पर भी रहने की आवश्यकता है.

दूसरों के जैसे निकलेगा अब्दुल 
तिवारी ने कहा कि  दुकानदारों से कहा कि महिलाएं और बहनें राखी वहीं से खरीदें जहां सनातन धर्म के प्रतीक मौजूद हों, जैसे दुकान पर भगवान की फोटो लगी हो या दुकानदार ने तिलक लगाया हो. चंद्रशेखर तिवारी ने कहा आपका अब्दुल भी वैसा ही निकलेगा जैसा दूसरों का निकला है, इसलिए केवल सनातनी भाइयों की कलाई पर ही रक्षा सूत्र बांधें.

लव जिहाद को लेकर दी चेतावनी
लव जिहाद की घटनाएं देशभर में तेजी से बढ़ रही हैं, जहां कुछ लोग हिंदू नाम रखकर लड़कियों को फंसा रहे हैं और फिर उनके साथ गंभीर अपराध कर रहे हैं. ऐसे में रक्षाबंधन के दिन किसी अब्दुल को भाई बना लेना आपके जीवन के लिए खतरा हो सकता है. सनातनी भाइयों की कलाई पर ही राखी बांधने से पवित्रता भी बनी रहेगी और सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी.

यह भी पढ़े-एमपी संस्कृति विभाग ने घोषित किए 8 राष्ट्रीय सम्मान, संजय लीला भंसाली, सोनू निगम समेत इन हस्तियों के नाम शामिल

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsbhopal newslocal news

Trending news

mp culture
एमपी संस्कृति विभाग ने घोषित किए 8 राष्ट्रीय सम्मान, इन बड़ी हस्तियों के नाम शामिल
neemuch mitha
रक्षाबंधन पर इन तीन चीजों से झटपट बनाएं इंद्रसे मिठाई, जानें सिंपल रेसिपी
dhar news
MP Crime: धार में चोरों का नया कारनामा, एक पिकअप चारा समेत 5 बकरे लेकर फरार...
Korea News
घंटी बजाकर, बोले '...धक्का मारकर निकालो', डीएफओ के तेवर देख चेंबर में मचा बवाल!
Bilaspur News
बिलासपुर के कैदियों के लिए खुशखबरी! राखी पर जेल में बंद भाईयों को मिलेगी विशेष छूट
har ghar tiranga abhiyan
हर घर तिरंगा के साथ-साथ लगेगा झाड़ू, बालोद में सड़कों पर उतरे नेता और अधिकारी
Latest Shahdol News
ठगों ने गढ़ी ऐसी खतरनाक स्क्रिप्ट, जेल में बंद कैदी के ही घरवालों से ऐंठ लिए पैसे
Morena news
मुरैना की जादुई जगह, यहां आधे गांव में खूब काटते हैं मच्छर,जबकि बाकी हिस्से में नहीं
MP minister
'हैलो, एमपी के ऊर्जा मंत्री बोल रहे...' यूपी के डिप्टी सीएम से फोन कर कर दी ऐसी मांग
Raksha Bandhan 2025
भारत में सबसे पहले यहां मनेगा रक्षाबंधन का त्यौहार,जानिए किसको बांधी जाएगी पहली राखी
;