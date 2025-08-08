Bhopal News-आपका अब्दुल भी वैसा ही...भोपाल में सिर्फ सनातनी 'भाई' को राखी बांधने की अपील, युवतियों को किया जागरूक

MP News-मध्यप्रदेश के भोपाल में रक्षाबंधन से पहले संस्कृति बचाओ मंच ने शुक्रवार को अभियान चलाकर राखी की दुकानों पर मौजूद महिलाओं और युवतियों को सनातनी संस्कृति के प्रति जागरूक किया. मंच के पदाधिकारियों ने अपील महिलाओं और युवतियों से अपील करते हुए कहा कि राखी केवल सनातन धर्म के अनुयायी भाईयों को ही बांधे, ताकि किसी प्रकार की आपराधिक या जिहादी घटना की आशंका से बचा जा सके.

संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि हमें रक्षाबंधन जैसे पवित्र पर्व पर भी सतर्क रहने की आवश्यकता है.

सतर्क रहने की आवश्यकता

अभियान का नेतृत्व संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने किया. चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि दिल्ली की एक घटना में युवती ने मुस्लिम युवक को राखी बांधी, जिसे उसने भाई माना, लेकिन बाद में उसी युवक ने उसकी हत्या कर दी. ऐसा घटनाएं यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि हमें रक्षाबंधन जैसे पवित्र पर्व पर भी रहने की आवश्यकता है.

दूसरों के जैसे निकलेगा अब्दुल

तिवारी ने कहा कि दुकानदारों से कहा कि महिलाएं और बहनें राखी वहीं से खरीदें जहां सनातन धर्म के प्रतीक मौजूद हों, जैसे दुकान पर भगवान की फोटो लगी हो या दुकानदार ने तिलक लगाया हो. चंद्रशेखर तिवारी ने कहा आपका अब्दुल भी वैसा ही निकलेगा जैसा दूसरों का निकला है, इसलिए केवल सनातनी भाइयों की कलाई पर ही रक्षा सूत्र बांधें.

लव जिहाद को लेकर दी चेतावनी

लव जिहाद की घटनाएं देशभर में तेजी से बढ़ रही हैं, जहां कुछ लोग हिंदू नाम रखकर लड़कियों को फंसा रहे हैं और फिर उनके साथ गंभीर अपराध कर रहे हैं. ऐसे में रक्षाबंधन के दिन किसी अब्दुल को भाई बना लेना आपके जीवन के लिए खतरा हो सकता है. सनातनी भाइयों की कलाई पर ही राखी बांधने से पवित्रता भी बनी रहेगी और सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी.

