भोपाल में स्कूल की पहली मंजिल से 6वीं की छात्रा ने लगाई छलांग, परीक्षा देने पहुंची थी
भोपाल में स्कूल की पहली मंजिल से 6वीं की छात्रा ने लगाई छलांग, परीक्षा देने पहुंची थी

Bhopal News-भोपाल में एक स्कूल में 6वीं की छात्रा ने स्कूल की बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर से छलांग लगा दी. छात्रा के हाथ और पैर में फेक्च्रर आ गए हैं. यह पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई, जिसमें छात्रा छलांग लगाते हुए नजर आई है.

 

Sep 06, 2025, 03:55 PM IST
भोपाल में स्कूल की पहली मंजिल से 6वीं की छात्रा ने लगाई छलांग, परीक्षा देने पहुंची थी

MP News-मध्यप्रदेश के भोपाल के एक निजी स्कूल में 6वीं की एक छात्रा ने स्कूल बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर से छलांग लगा दी. ऊंचाई से गिरने से उसके हाथ और पैर में फ्रैक्चर आए हैं. घटना सुबह करीब 7:30 बजे हुई, छात्रा स्कूल में परीक्षा देने पहुंची थी. इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें वह छलांग लगाते हुए नजर आई है. छात्रा का इलाज जारी है, फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर है. 

हाथ और पैर में फैक्चर
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि परीक्षा शुरू होने से पहले छात्रा अचानक फर्स्ट फ्लोर से नीचे कूद गई. इस घटना से स्कूल में अफरा-तफरी मच गई और बच्चे डर गए. शिक्षकों ने तुरंत छात्रा को संभाला और उसे नजदीकी अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने बताया कि उसके हाथ पैर में फैक्चर हुआ है. उसकी हालत खतरे से बाहर है.

पुलिस जांच में जुट गई है
गोविंदपुरा पुलिस स्कूल में लगे सीसीटीवी फुटेज जांच रही है. पुलिस घटना के पीछे के कारणों का पता लगाने में जुट गई है. पुलिस का कहना है कि छात्रा, उसके परिवार और सहपाठियों से पूछताछ के बाद ही घटना के पीछे का वास्तविक कारण सामने आएगा. मामले की जांच की जा रही है. 

छात्रा ने खुद छलांग लगाई
इस घटना की जानकारी पुलिस को स्कूल प्रबंधन ने ही दी. मौके पर पहुंची गोविंदपुरा पुलिस ने घटना स्थल का जायला लिया और सीसीटीवी फुटेजी जांच शुरू कर दी. एक सीसीटीवी कैमरे में छात्रा कैद हो गई, जिसमें वह खुद छलांग लगाते हुए दिखाई दे रही है. स्कूल प्रशासन ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.

