पिता की विरासत पर फेरा पानी, क्रिकेट एकेडमी संचालक अबान निकला ड्रग माफिया, रईसजादों को सप्लाई करता था MD

Bhopal News-भोपाल में सेंट माइकल स्कूल और सेंट माइकल क्रिकेट अकादमी का मालिक ड्रग तस्करी में पकड़ा गया है. आरोपी अबान थार से भोपाल और इंदौर के पब और लाउंज में ड्रग सप्लाई करता था. आरोपी को नशे की लत जिम में लगी थी, वो वर्कआउट के दौरान भारी वजन उठाने के लिए ड्रग्स लेता था. आरोपी के लिए लड़कियां भी पैडलर का काम करती थीं.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Jan 15, 2026, 03:12 PM IST
Bhopal Drug Taskari-भोपाल का एक रईस स्कूल संचालक ड्रग्स की तस्करी करते हुए इंदौर में पकड़ा गया है. आरोपी अबान शकील, जो भोपाल के मशहूर सेंट माइकल स्कूल और सेंट माइकल क्रिकेट एकेडमी का मालिक है, अपनी लग्जरी थार जीप से भोपाल और इंदौर के बड़े पबों और लाउंज में ड्रग्स सप्लाई करता था. इंदौर क्राइम ब्रांच और कनाडिया पुलिस ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार किया है. 

जिम से शुरू किया नशे का सफर
पुलिस पूछताछ में अबान ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. उसने पुलिस को बताया कि उसे नशे की लत भोपाल के एक जिम में लगी थी. वह वर्कआउट के दौरान ड्रग्स का डोज लेता था, जिससे भारी वजन उठाने पर भी उसे थकान या वजन का एहसास नहीं होता था. धीरे-धीरे वह खुद नशे का कारोबार करने लगा और एक ग्राम ड्रग 10 हजार रुपए में बेचने लगा. 

इंदौर में पुलिस ने किया गिरफ्तार
13 जनवरी को इंदौर पुलिस को सूचना मिली थी कि भोपाल का एक तस्कर नशीले पदार्थों की बड़ी खेप लेकर कनाडिया इलाके में आने वाला है. पुलिस ने घेराबंदी की और अबान की थार जीप को रोक लिया. तलाशी के दौरान उसकी गाड़ी से 5.5 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद हुई. पकडे़ जाने के डर से वह खुद की ही लग्जरी गाड़ी का इस्तेमाल करता था ताकि किसी को शक न हो. 

करोड़ों की कोठी और लाइफस्टाइल
अबान बेहद रईस परिवार से ताल्लुक रखता है. वह भोपाल के कोहेफिजा इलाके में आधे एकड़ में बनी करोड़ों की कोठी में रहता है, जहां हमेशा लग्जरी कारें खड़ी रहती हैं. वह पुराने भोपाल का रहने वाला है लेकिन उसका उठना-बैठना नए भोपाल के हाई-प्रोफाइल क्लबों और लाउंज में था. स्कूल चलाने में उसकी बहन भी उसका साथ देती है. 

पिता थे नामी बॉडी बिल्डर, बेटा निकला तस्कर
अबान के पिता शकील अहमद मध्यप्रदेश के बहुत मशहूर बॉडी बिल्डर थे. उन्होंने ही सेंट माइकल स्कूल और क्रिकेट एकेडमी की शुरुआत की थी, जहां से कई खिलाड़ी रणजी और स्टेट लेवल तक पहुंचे. कोरोना काल में शकील की मौत के बाद बेटे अबान ने उनकी विरासत संभाली. लेकिन अबान में खेल और शिक्षा की आड़ में नशे का काला कारोबार शुरू कर दिया. 

लड़कियां करती थीं सप्लाई
जांच में पता चला है कि अबान के लिए लड़कियां भी ड्रग्स सप्लाई का काम करती थीं. कुछ समय पहले भोपाल पुलिस ने अक्सा खान नाम की एक लड़की को गिरफ्तार किया था, जो अबान के लिए ही काम करती थी. अबान को ड्रग्स की सप्लाई बाबा नाम का एक पैडलर करता था, जिससे वह कोडवर्ड में बात करता था. पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है.

