भोपाल में छात्रा से दरिंदगी, 12वीं के छात्र ने कार में किया दुष्कर्म, अश्लील वीडियो बनाकर वसूले 40 हजार

Bhopal News-भोपाल के कोहेफिजा में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक कार में 11वीं कक्षा की छात्रा के साथ दुष्कर्म किया गया. स्कूल छात्रा को प्रेम जाल में फंसाकर न सिर्फ उसके साथ रेप किया. पुलिस ने आरोपी ओसाफ अली खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज उसे गिरफ्तार कर लिया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Feb 02, 2026, 05:57 PM IST
भोपाल में छात्रा से दरिंदगी, 12वीं के छात्र ने कार में किया दुष्कर्म, अश्लील वीडियो बनाकर वसूले 40 हजार

School Student Physically Assaulted-मध्यप्रदेश के भोपाल से शर्मसान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 11वीं की छात्रा के साथ रेप, ब्लैकमेलिंग और जबरन वसूली की गई. शाहपुरा इलाके में स्कूल में पढ़ने वाली एक नाबालिग 11वीं की छात्रा को प्रेम जाल में फंसाकर आरोपी ने अपनी कार में रेप किया और उसका अश्लील वीडियो बनाया. आरोपी ने छात्रा से जबरन वसूली की और उसे ब्लैकमेल किया. पुलिस ने आरोपी ओसाफ अली खान के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे हिरासत में लिया है. आरोपी कक्षा 12वीं का छात्र है. 

सहेली के जरिए हुई थी दोस्ती
छात्रा के साथ ज्यादती करने वाला आरोपी खुद 12वीं का छात्र है. उसके पिता डॉक्टर हैं, जबकि मां सरकारी स्कूल में टीचर है. घटना को लेकर कोहेफिजा थाना टीआई कृष्ण गोपाल शुक्ला ने बताया कि आरोपी ओसाफ अक्सर छात्रा की सहेलीसे मिलने उसके स्कूल के आसपास आता था. इसी सहेली के जरिए उसकी पहचान पीड़िता से हुई थी. 

कार में किया रेप, वीडियो बनाया
उन्होंने बताया कि पिछले साल जुलाई में आरोपी पीड़िता को भोपाल घुमाने के बहाने बुलाया और खानूगांव के सुनसान इलाके में ले गया. वहां कार के अंदर आरोपी ने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया. जब छात्रा ने विरोध किया तो उसे शादी का झांसा देकर चुप करा दिया. आरोपी ने इस दौरान चुपके से उसका अश्लील वीडियो बना लिया. कुछ समय के बाद वीडियो वायरल करने की धमकी दी और 1 लाख रुपए मांगे. बदनामी के डर के चलते छात्रा ने किसी तरह 40 हजार रुपए आरोपी को दे दिए. 

दोस्तों को दिखाया वीडियो
40 हजार रुपए लेने के बाद भी आरोपी की मांग लगातार जारी रही. आरोपी बार-बार रेप करने का दबाव बनाता रहा. आरोपी से परेशान होकर छात्रा ने उसे सोशल मीडिया और फोन पर ब्लॉक कर दिया, लेकिन आरोपी अलग-अलग नंबरों से कॉल कर परेशान करना शुरू कर दिया. आरोपी ने छात्रा के नहीं मानने पर वीडियो छात्रा के दोस्तों को दिखा दिया. इसके बाद छात्रा ने अपने मौसेरे भाई और हिंदू संगठन के लोगों की मदद से थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई. 

धर्म बदलने का डालता था दबाव
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी उस पर धर्म बदलने का दबाव डालता था. ओसाफ ने धर्म बदलने का दबाव बनाकर उससे कई बार जबरन धार्मिक दुआएं भी पढ़वाई. पुलिस ने आरोपी ओसाफ अली खान को हिरासत में ले लिया है. आरोपी का मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया गया है, जिसकी फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी.

