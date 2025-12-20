Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3047565
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

7 दिनों तक अलग-अलग शहरों में छिपे रहे 9वीं के बच्चे, सोशल मीडिया खोलते ही पकड़ाए, अचानक हो गए थे लापता

Bhopal News-भोपाल में सरकारी स्कूल से लापता हुए दो छात्र एक हफ्ते के बाद उज्जैन से सुरक्षित मिल गए हैं. दोनों छात्रा कक्षा 9वीं के छात्र हैं और उनकी उम्र करीब 16 साल है. पुलिस ने साइबर निगरानी की मदद से उन्हें सुरक्षित बरामद किया है. 12 दिसंबर की रात दोनों स्कूल से चुपके से निकल गए थे. 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Dec 20, 2025, 02:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

7 दिनों तक अलग-अलग शहरों में छिपे रहे 9वीं के बच्चे, सोशल मीडिया खोलते ही पकड़ाए, अचानक हो गए थे लापता

Students Caught After 7 days-मध्यप्रदेश के भोपाल में सरकारी स्कूल के दो छात्र, जो सरकारी आवासीय स्कूल से लापता हो गए थे, उन्हें एक हफ्ते बाद उज्जैन से सुरक्षित बरामद कर लिया गया है. पुलिस ने साइबर सेल की मदद से उनका पता लगाया है. दोनों छात्र सरकारी स्कूल में 9वीं कक्षा के छात्र है और 16 साल के हैं. दोनों ही छात्र मूल रूप से बैरसिया के रहने वाले हैं. वे 6वीं कक्षा से रातीबड़ स्थित सरकारी आवासीय स्कूल में पढ़ रहे थे. 12 दिसंबर की रात वे स्कूल से भाग निकले थे.

डांट के डर से भागे थे

पुलिस के अनुसार, 12 दिसंबर को स्कूल के शिक्षकों ने दोनों छात्रों को स्कूल परिसर में शरारत करते हुए पकड़ लिया था, इसके बाद शिक्षकों ने उन्हें डांटा और कहां कि वे उनके माता-पिता को इसकी सूचना देंगे. उसी रात करीब 1 बजे, जब हॉस्टल के अन्य छात्र सो रहे थे, दोनों लड़के स्कूल से चुपके से निकल गए. दूसरे दिन सुबह जब दोनों छात्र परिसर में नहीं मिले तो 13 दिसंबर को स्कूल प्रशासन ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई.

Add Zee News as a Preferred Source

सोशल मीडिया पर हुए एक्टिवेट

स्कूल से निकलने के बाद, दोनों कई इलाकों से होते हुए उज्जैन पहुंच गए. उज्जैन पहुंचने के बाद उन्होंने एक नया मोबाइल फोन खरीदा और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को दोबारा शुरू किया. जब छात्रों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स खोले, तो पुलिस को उनकी लोकेशन का पता चल गया. इसी जानकारी के अधार पर रातीबड़ पुलिस ने उज्जैन पुलिस से संपर्क किया. रातीबड़ पुलिस और उज्जैन पुलिस के साथ मिलकर शुक्रवार रात करीब 9 बजे दोनों छात्रों को सुरक्षित ढूंढ निकाला.

इस तरह से पहुंचे उज्जैन

पुलिस ने बताया कि स्कूल से निकलने के बाद, दोनों छात्रों को पहले नीलबड़ और बरखेड़ा नाथू इलाकों में देखा गया. इसके बाद दोनों सीहोर रोड पहुंचे और फिर वहां से उज्जैन जाने वाली बस में सवार हो गए. पुलिस अधिकारी आरबी शर्मा ने बताया कि छात्रों को ढूंढने में सबसे बड़ी मदद तब मिली जब उन्होंने नया मोबाइल फोन खरीदा और अपने सोशल मीडिय अकाउंट्स में लॉग इन किया. इसके चलते दोनों की लोकेशन पता चल गई. पुलिस का कहना है कि छात्र सुरक्षित हैं और आगे की कार्रवाई की जा रही है. 

यह भी पढ़ें-केरल में बांग्लादेशी समझकर छत्तीसगढ़ के मजदूर की पिटाई, मारपीट के बाद हुई मौत

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsujjain newsbhopal news

Trending news

onion prices
प्याज ने रुलाया खून के आंसू! मंडी में गिरते दामों ने किसानों को किया बेहाल...
raja raghuwanshi
राजा रघुवंशी मर्डर केस में सबसे बड़ा खुलासा, आखिर क्यों पत्नी ने उजाड़ा अपना ही सुहाग
chhattisgarh news
केरल में बांग्लादेशी समझकर छत्तीसगढ़ के मजदूर की पिटाई, मारपीट के बाद हुई मौत
datia news
वैक्सीन हुई जानलेवा! लगाने के बाद डेढ़ साल के मासूम की मौत, 4 बच्चों की बिगड़ी तबियत
mp news
BJP विधायक पर पुराना कार्यालय गिराने का आरोप, जिला अध्यक्ष ने दी FIR की चेतावनी
Satna District hospital
सतना जिला अस्पताल के SNCU में चूहों ने मचाया आतंक, खतरे में पड़ी 40 नवजातों की जान
Shivpuri News
'SP ऑफिस क्यों गया...' बहन से छेड़छाड़ की शिकायत पर हमला, मनचलों ने खूब मारा
chhattisgarh news
स्मार्ट होगी छत्तीसगढ़ की शिक्षा, अब रजिस्टर की जगह ऐप पर लगेगी क्लास की हाजिरी
Naxalites surrender
‘लाल आतंक’ को बड़ा झटका: तेलंगाना में 41 नक्सलियों का आत्मसमर्पण, 39 छत्तीसगढ़ से...
damoh news
बुंदेलखंड में फिल्मी ग्लैमर...अब इंटरनेशनल स्टेज पर अपनी पहचान बनाएंगी बुंदेली फिल्म