7 दिनों तक अलग-अलग शहरों में छिपे रहे 9वीं के बच्चे, सोशल मीडिया खोलते ही पकड़ाए, अचानक हो गए थे लापता

Students Caught After 7 days-मध्यप्रदेश के भोपाल में सरकारी स्कूल के दो छात्र, जो सरकारी आवासीय स्कूल से लापता हो गए थे, उन्हें एक हफ्ते बाद उज्जैन से सुरक्षित बरामद कर लिया गया है. पुलिस ने साइबर सेल की मदद से उनका पता लगाया है. दोनों छात्र सरकारी स्कूल में 9वीं कक्षा के छात्र है और 16 साल के हैं. दोनों ही छात्र मूल रूप से बैरसिया के रहने वाले हैं. वे 6वीं कक्षा से रातीबड़ स्थित सरकारी आवासीय स्कूल में पढ़ रहे थे. 12 दिसंबर की रात वे स्कूल से भाग निकले थे.

डांट के डर से भागे थे

पुलिस के अनुसार, 12 दिसंबर को स्कूल के शिक्षकों ने दोनों छात्रों को स्कूल परिसर में शरारत करते हुए पकड़ लिया था, इसके बाद शिक्षकों ने उन्हें डांटा और कहां कि वे उनके माता-पिता को इसकी सूचना देंगे. उसी रात करीब 1 बजे, जब हॉस्टल के अन्य छात्र सो रहे थे, दोनों लड़के स्कूल से चुपके से निकल गए. दूसरे दिन सुबह जब दोनों छात्र परिसर में नहीं मिले तो 13 दिसंबर को स्कूल प्रशासन ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई.

सोशल मीडिया पर हुए एक्टिवेट

स्कूल से निकलने के बाद, दोनों कई इलाकों से होते हुए उज्जैन पहुंच गए. उज्जैन पहुंचने के बाद उन्होंने एक नया मोबाइल फोन खरीदा और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को दोबारा शुरू किया. जब छात्रों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स खोले, तो पुलिस को उनकी लोकेशन का पता चल गया. इसी जानकारी के अधार पर रातीबड़ पुलिस ने उज्जैन पुलिस से संपर्क किया. रातीबड़ पुलिस और उज्जैन पुलिस के साथ मिलकर शुक्रवार रात करीब 9 बजे दोनों छात्रों को सुरक्षित ढूंढ निकाला.

इस तरह से पहुंचे उज्जैन

पुलिस ने बताया कि स्कूल से निकलने के बाद, दोनों छात्रों को पहले नीलबड़ और बरखेड़ा नाथू इलाकों में देखा गया. इसके बाद दोनों सीहोर रोड पहुंचे और फिर वहां से उज्जैन जाने वाली बस में सवार हो गए. पुलिस अधिकारी आरबी शर्मा ने बताया कि छात्रों को ढूंढने में सबसे बड़ी मदद तब मिली जब उन्होंने नया मोबाइल फोन खरीदा और अपने सोशल मीडिय अकाउंट्स में लॉग इन किया. इसके चलते दोनों की लोकेशन पता चल गई. पुलिस का कहना है कि छात्र सुरक्षित हैं और आगे की कार्रवाई की जा रही है.

