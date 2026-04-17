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भीषण गर्मी के बीच बच्चों के लिए गुड न्यूज! भोपाल में बदला स्कूलों का समय, जानिए अब कब से लगेंगी कक्षाएं

Bhopal School Timing Change: भोपाल में भीषण गर्मी को देखते हुए प्रशासन ने स्कूलों का समय बदल दिया है. भोपाल कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने इस संबंध में आदेश जारी किया है, जो 18 अप्रैल से अगले आदेश तक लागू रहेगा.

 

Written By  Pooja|Last Updated: Apr 17, 2026, 08:24 PM IST
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भीषण गर्मी के बीच बच्चों के लिए गुड न्यूज! भोपाल में बदला स्कूलों का समय, जानिए अब कब से लगेंगी कक्षाएं

Bhopal School Timing Change: मध्यप्रदेश में बढ़ती गर्मी को देखते हुए राजधानी भोपाल में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है. कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने इस संबंध में आदेश जारी कर सभी स्कूलों का समय सुबह 7:30 बजे से 12:00 बजे तक निर्धारित किया है. जारी आदेश के अनुसार, जिले के सभी स्कूलों में नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की कक्षाएं अगले आदेश तक इसी समयावधि में संचालित होंगी. 

कलेक्टर प्रियंक मिश्रा का यह आदेश भोपाल जिले के सभी सरकारी, निजी, MP बोर्ड, CBSE, ICSE और अन्य मान्यता प्राप्त स्कूलों पर लागू होगा. पूरे जिले के सभी स्कूलों में नर्सरी से लेकर 12वीं कक्षा तक की कक्षाएं 18 अप्रैल से अगले आदेश तक केवल सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक ही संचालित की जाएंगी. हालांकि, पहले से निर्धारित परीक्षाएं और जरूरी कार्यक्रम अपने तय समय पर ही आयोजित किए जाएंगे. इस आदेश का उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

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इंदौर में भी बदला समय
बता दें कि, इससे पहले इंदौर में भी जिला प्रशासन ने बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इंदौर के कलेक्टर शिवम वर्मा ने आदेश जारी कर पूरे जिले के सभी शिक्षण संस्थानों और आंगनबाड़ियों के संचालन के समय में बदलाव किया था. इंदौर के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में नर्सरी से लेकर कक्षा 8 की कक्षाओं का समय सुबह 7:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक निर्धारित किया गया है. इसके अलावा जिले की सभी आंगनबाड़ियां केवल सुबह 8:30 बजे से 11:30 बजे तक ही संचालित होंगी.

MP में हीटवेव का अलर्ट

मध्य प्रदेश इस समय भीषण गर्मी का असर देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक, अगले पांच दिनों तक मौसम में कोई बदलाव होने की उम्मीद नहीं है. तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है. राज्य के कई जिलों के लिए लू (हीटवेव) का अलर्ट जारी किया गया है. हालांकि कि मौसम विभाग का कहना है कि, कुछ दिनों में हल्की बारिश होने की संभावना है. जिससे थोड़ी राहत मिल सकती है.

ये भी पढ़ें : 5017 करोड़ से बदल जाएगी मालवा की किस्मत! MP को मिलेगा ये नया फोरलेन, राजस्थान-दिल्ली-मुंबई पहुंचना होगा आसान

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