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'आशीष' बनकर छात्रा को जाल में फंसाया, जब प्रेग्नेंट हुई तो दिखाया असली चेहरा, आसिफ रजा ने धर्मांतरण का बनाया दबाव

Bhopal News-भोपाल में पहचान छिपाकर छात्रा का यौन शोषण किया गया. आरोपी ने नाम बदलकर छात्रा से दोस्ती की और प्रेम संबंध बनाकर करीब डेढ़ साल तक शारीरिक संबंध बनाए. पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Apr 07, 2026, 10:37 AM IST
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'आशीष' बनकर छात्रा को जाल में फंसाया, जब प्रेग्नेंट हुई तो दिखाया असली चेहरा, आसिफ रजा ने धर्मांतरण का बनाया दबाव

Bhopal Love Jihad-मध्यप्रदेश के भोपाल के अशोका गार्डन क्षेत्र में एक छात्रा के साथ पहचान छिपाकर यौन शोषण करने का मामला सामने आया है. पीड़िता प्राइवेट यूनिवर्सिटी की छात्रा है. पीड़िता का आरोप है कि आसिफ रजा नाम के युवक ने आशीष पांडे बनकर पहले उससे दोस्ती की. इसके बाद प्रेम संबंध बनाकर करीब डेढ़ साल तक शारीरिक संबंध बनाए. पीड़िता का कहना है कि उसे लगातार धमकाया जा रहा रहा है. आरोपी आसिफ बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है, फिलहाल वह फरार है. इस मामले में पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है. 

गर्भपात और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया
पाड़िता के अनुसार, आसिफ रजा ने आशीष पांडे बनकर दोस्ती की. इसके बाद प्रेम प्रसंग के झांसे में फंसाकर डेढ़ साल तक शारीरिक संबंध बनाए. इस दौरान आरोपी के दो अन्य दोस्त भी उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करते रहे. जब वह गर्भवती हुई तो आरोपियों ने उस पर गर्भपात का दबाव बनाया. जब पीड़िता ने मना किया तब युवक ने अपनी असली पहचान उजाकर की. आरोपी लगातार धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने लगा. 

एक महीने पहले दर्ज कराया था मामला
पीड़िता का कहना है कि उसे लगातार धमकियां दीं जा रही हैं. इस मामले की शिकायत पीड़िता ने लगभग एक महीने पहले महिला थाने में दर्ज कराई थी. सोमवार को पीड़िता सामने आई है. इस मामले में अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. मुख्य आरोपी आसिफ रजा बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है. आरोपी आसिफ फिलहाल फरार चल रहा है. 

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पुलिस जांच में जुटी 
इस मामले में भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने कहा कि शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है. इसके लिए टीम गठित की गई है. इस मामले में मुख्य आरोपी और एक अन्य आरोपी बिहार के रहने वाले हैं, वहीं तीसरा आरोपी मध्यप्रदेश का रहने वाला है. पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है, जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा. मामले की जांच की जा रही है.

यह भी पढ़ें-भोपाल में इंसानियत शर्मसार! चलती कार से महिला को फेंका, सड़क किनारे तड़पती मिली

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