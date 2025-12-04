भोपाल में बैड टच करते रंगे हाथ पकड़ाया युवक, 5 साल की बच्ची को बहला फुसलाकर ले गया था खंडहर, स्थानीय युवकों ने दबोचा

Bad Touch With Minor Girl in Bhopal-मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के शाहजहांनाबाद इलाके में गुरुवार शाम दरिंदगी की एक कोशिश को स्थानीय युवकों की समझदारी और तत्परता ने नाकाम कर दिया. यहां पुराने बेनजीर कॉलेज के खंडहर में एक युवक को 5 साल की मासूम के साथ बैड टच करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया. आरोपी को तत्काल पुलिस के हवाले कर दिया गया है. आरोपी का एक वीडियो भी सामने आया है.

बहला-फुसलाकर सुनसान जगह ले गया

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पीड़िता का परिवार शाहजहांनाबाद थाना क्षेत्र में ही रहता है और उसके पिता मजदूरी करते हैं. पड़ोस में रहने वाले मोहित उर्फ गप्पू ने बच्ची को बहलाने के लिए पहले किराना दुकान से बिस्किट का पैकेट खरीद कर दिया. इसके बाद वह उसे पुराने बेनजीर कॉलेज के एक सुनसान, खंडहरनुमा हिस्से में ले गया.

स्थानीय युवकों ने दिखाई समझदारी

आरोपी मोहित को बच्ची के साथ खंडहर की ओर जाते देख स्थानीय युवक अलीम खान को कुछ अनहोनी की आशंका हुई. उन्होंने बिना देरी किए अपने कुछ साथियों को बुलाया और सभी मिलकर खंडकर के अंदर दाखिल हो गए. वहां उन्होंने आरोपी मोहित को बच्ची के साथ घिनौनी हरकत करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया. युवकों ने तुरंत डायल 112 को सूचना दी और आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया.

आरोपी ने युवकों का नाम लिया

आरोपी के पकड़े जाने के बाद उसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वह चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कह रहा है कि रोहित रजक और पवन सतनामी नामक दो अन्य लोगों ने भी बच्ची के साथ गलत काम किया है. घटना को लेकर एसीपी अनिल वाजपेयी ने बताया कि पुलिस ने बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया है और उसकी काउंसलिंग की जा रही है. महिला सब इंस्पेक्ट द्वारा बच्ची और उसकी मां के बायन दर्ज किए जा रहे हैं. पुलिस अब आरोपी मोहित उर्फ गप्पू के बयान की सच्चाई की जांच कर रही है और उसके द्वारा बताए गए दो अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है. कड़ी पूछताछ और जांच के बाद ही मामले में आगे की कार्रवाई स्पष्ट होगी.

