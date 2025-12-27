Advertisement
खेतों में रखे पाइपों में डेरा जमाए बैठी थी 'मौत', एक चूक से चली गई किसान की जान

Bhopal News-भोपाल के रातीबड़ में सांप के काटने से किसान की मौत हो गई. सांप खेतों में बिछे पाइप में छिपकर बैठा था, जैसे ही किसान ने पाइप को उठाया सांप ने उसे काट लिया. इस हादसे के बाद इलाके में मातम पसर गया.

 

Dec 27, 2025, 01:25 PM IST
Snake Bite in Bhopal-मध्यप्रदेश के भोपाल के रातीबड़ इलाके से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. यहां पाइप के अंदर छिपे बैठे काल ने किसान की जान ले ली. सिंचाई के दौरान किसान की एक गलती और जरा सी लापरवाही के भारी पड़ गई और उसकी मौत हो गई. इस सनसनीखेज घटना के बाद इलाके में मातम पसर गया. मृतक किसान की पहचान गणपत माली के रूप में हुई है. 

पाइप में छिपा था सांप
जानकारी के अनुसार, रातीबड़ के छाप मुंगालिया गांव में किसान गणपत माली गुरुवार दोपहर अपने खेत में सिंचाई का काम कर रहे थे. इस कड़कड़ाती ठंड के बीच वह पानी का पाइप बदलने के लिए वे जैसे झुके और खेत में पड़े पाइप को हाथ लगाया, उसके अंदर बैठे जहरीले सांप ने गणपत के चेहरे पर हमला कर दिया. सांप का हमला इतना तेज और घातक था कि गणपत वहीं बेसुध होकर गिर पड़े. 

इलाज के दौरान हुई मौत
इस हादसे की जैसे ही परिजनों को जानकारी मिली तो वे गणपत को आनन-फानन में अस्पताल लेकर पहुंचे. तुरंत डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया और उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की. पुरी रात गणपत जिंदगी और मौत के बीच जूझते रहे. सांप के जहर का असर शरीर पर इतना गहरा था कि शुक्रवार सुबह इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. रातीबढ़ पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की है. शुक्रवार दोपहर को पीएम के बाद बॉडी परिजनों को सौंप दी गई है.

काम करते समय बरते सावधानियां
इस तरह की घटनाओं को लेकर विशेषज्ञों ने किसानों की सलाह दी है. विशेषज्ञों का कहना है कि खेत में काम करते समय हमेशा लंबे जूटे और दस्ताने पहनें. खेतों में रखे हुए उपकरणों या किसी भी प्रकार के सामन को सीधे हाथ से उठाने की बजाय लकड़ी या डंडे से हिलाकर देख लें. शाम या रात के समय टॉर्च के बगैर खेत में न जाएं. इस तरह की अप्रिय घटना हो तो घबराएं नहीं, मरीज को भी पूरी तरह से शांत रहे. तुरंत मरीज को नजदीकी अस्पताल में लेकर जाएं. इलाज  में देरी मौत का कारण बन सकती है.

यह भी पढ़ें-मुर्गी मारने का पड़ोसी को हुआ शक, घर से निकाल लाया तलवार, महिला पर किया वार

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

