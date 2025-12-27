खेतों में रखे पाइपों में डेरा जमाए बैठी थी 'मौत', एक चूक से चली गई किसान की जान

Snake Bite in Bhopal-मध्यप्रदेश के भोपाल के रातीबड़ इलाके से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. यहां पाइप के अंदर छिपे बैठे काल ने किसान की जान ले ली. सिंचाई के दौरान किसान की एक गलती और जरा सी लापरवाही के भारी पड़ गई और उसकी मौत हो गई. इस सनसनीखेज घटना के बाद इलाके में मातम पसर गया. मृतक किसान की पहचान गणपत माली के रूप में हुई है.

पाइप में छिपा था सांप

जानकारी के अनुसार, रातीबड़ के छाप मुंगालिया गांव में किसान गणपत माली गुरुवार दोपहर अपने खेत में सिंचाई का काम कर रहे थे. इस कड़कड़ाती ठंड के बीच वह पानी का पाइप बदलने के लिए वे जैसे झुके और खेत में पड़े पाइप को हाथ लगाया, उसके अंदर बैठे जहरीले सांप ने गणपत के चेहरे पर हमला कर दिया. सांप का हमला इतना तेज और घातक था कि गणपत वहीं बेसुध होकर गिर पड़े.

इलाज के दौरान हुई मौत

इस हादसे की जैसे ही परिजनों को जानकारी मिली तो वे गणपत को आनन-फानन में अस्पताल लेकर पहुंचे. तुरंत डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया और उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की. पुरी रात गणपत जिंदगी और मौत के बीच जूझते रहे. सांप के जहर का असर शरीर पर इतना गहरा था कि शुक्रवार सुबह इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. रातीबढ़ पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की है. शुक्रवार दोपहर को पीएम के बाद बॉडी परिजनों को सौंप दी गई है.

काम करते समय बरते सावधानियां

इस तरह की घटनाओं को लेकर विशेषज्ञों ने किसानों की सलाह दी है. विशेषज्ञों का कहना है कि खेत में काम करते समय हमेशा लंबे जूटे और दस्ताने पहनें. खेतों में रखे हुए उपकरणों या किसी भी प्रकार के सामन को सीधे हाथ से उठाने की बजाय लकड़ी या डंडे से हिलाकर देख लें. शाम या रात के समय टॉर्च के बगैर खेत में न जाएं. इस तरह की अप्रिय घटना हो तो घबराएं नहीं, मरीज को भी पूरी तरह से शांत रहे. तुरंत मरीज को नजदीकी अस्पताल में लेकर जाएं. इलाज में देरी मौत का कारण बन सकती है.

