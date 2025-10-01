Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2944203
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

भोपाल में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार कार ने परिवार को रौंदा, पति-पत्नी और बेटे की मौके पर मौत

Bhopal News-भोपाल में एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए. इस हादसे में पति-पत्नी और उनके छोटे बेटे की मौत हो गई, जबिक बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Oct 01, 2025, 10:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भोपाल में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार कार ने परिवार को रौंदा, पति-पत्नी और बेटे की मौके पर मौत

Bhopal Road Accident-मध्यप्रदेश के भोपाल में बुधवार शाम भीषण सड़क हादसा हो गया. बैररिया इलाके में एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार परिवार को टक्कर मार दी. इस हादसे में पति-पत्नी और उनके छोटे बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई. वहीं हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया.

बाइक के उड़े परखच्चे
बताया जा रहा है कि टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और कार का अगला हिस्सा भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया. वहीं इस हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने कार पर पथराव कर दिया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाइश देकर मामला शांत कराया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. 

यूपी के रहने वाले थे मृतक
पुलिस के अनुसार, प्रदीप शाक्य अपने परिवार के साथ करोंद इलाके में किराए के मकान में रहते थे. बुधवार दोपहर प्रदीप अपनी पत्नी राधा और बच्चों अंशु व पूर्वी को लेकर बैरसिया इलाके में रिश्तेदार के घर जा रहे थे. तभी तरावली जोड़ के पास उनकी बाइक को ओवरटेक करते समय तेज रफ्तार क्रेटा कार ने जोरदार टक्कर मार दी. 

Add Zee News as a Preferred Source

कई मीटर तक कार ने घसीटा
इस हादसे में प्रदीप, राधा और बेटे अंशु ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. जबिक बेटी गंभीर रूप से घायल हो गया, उसे हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है. प्रदीप मूल रूप से उत्तरप्रदेश के जालौन के रहने वाले थे. मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि टक्कर के बाद प्रदीप कार में फंसकर कई मीटर तक घसीटे गए. इस दौरान उनका मोबाइल भी टूट गया. पर्स में मिले दस्तावेजों के आधार पर उनकी पहचान हुई. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, आरोपी कार चालक की तलाश की जा रही है. 

यह भी पढ़ें-पंडाल में नाचने से रोका तो बौखलाई बहू, पति और बेटे के साथ ससुर को उतारा मौत के घाट

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Bhopal की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsbhopal road accidentbhopal news

Trending news

mp news
दशहरे पर जलेगी बीमा कंपनी का रावण, सीहोर के किसानों ने खराब सोयाबीन से बनाया पुतला
mp news
पंडाल में नाचने से रोका तो बौखलाई बहू, पति और बेटे के साथ ससुर को उतारा मौत के घाट
Cough Syrup
अपने बच्चे को तो नहीं दे रहे ये 2 कफ सिरप, 6 बच्चों की मौत के बाद रोकी गई बिक्री
mp news
रावण दहन को लेकर आर-पार, ब्राह्मण समाज ने जताया विरोध, पुतले के सामने फोड़ी मटकियां
mp news
इंजीनियर युवती ने किया सुसाइड, माता-पिता से कहती थी: देवता मुझे बुलाते हैं, जाना है
Latest Ratlam News
बच्ची के बिस्किट पैकेट से निकली पाकिस्तान की ये 'चीज'; आखिर MP में कौन कर रहा साजिश?
mp news
दुर्गा पंडाल में बदमाशों ने लहराई तलवार, कीर्तन-भंडारे में मची भगदड़, लोगों को पीटा
mp news
कॉल न उठाने पर भड़का सिरफिरा आशिक, युवती को चाकू से गोदा, खुद भी कुएं में कूदा
Panna news
पन्ना में आदिवासी के हाथ लगा बेशकीमती हीरा; कीमत सुन नहीं होगा यकीन
mp news
स्कूल में महिला टीचर का आतंक, छात्र को डंडे से पीटा, चप्पल उठाकर धमकाया, Video वायरल
;