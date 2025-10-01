भोपाल में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार कार ने परिवार को रौंदा, पति-पत्नी और बेटे की मौके पर मौत

Bhopal Road Accident-मध्यप्रदेश के भोपाल में बुधवार शाम भीषण सड़क हादसा हो गया. बैररिया इलाके में एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार परिवार को टक्कर मार दी. इस हादसे में पति-पत्नी और उनके छोटे बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई. वहीं हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया.

बाइक के उड़े परखच्चे

बताया जा रहा है कि टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और कार का अगला हिस्सा भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया. वहीं इस हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने कार पर पथराव कर दिया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाइश देकर मामला शांत कराया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

यूपी के रहने वाले थे मृतक

पुलिस के अनुसार, प्रदीप शाक्य अपने परिवार के साथ करोंद इलाके में किराए के मकान में रहते थे. बुधवार दोपहर प्रदीप अपनी पत्नी राधा और बच्चों अंशु व पूर्वी को लेकर बैरसिया इलाके में रिश्तेदार के घर जा रहे थे. तभी तरावली जोड़ के पास उनकी बाइक को ओवरटेक करते समय तेज रफ्तार क्रेटा कार ने जोरदार टक्कर मार दी.

कई मीटर तक कार ने घसीटा

इस हादसे में प्रदीप, राधा और बेटे अंशु ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. जबिक बेटी गंभीर रूप से घायल हो गया, उसे हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है. प्रदीप मूल रूप से उत्तरप्रदेश के जालौन के रहने वाले थे. मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि टक्कर के बाद प्रदीप कार में फंसकर कई मीटर तक घसीटे गए. इस दौरान उनका मोबाइल भी टूट गया. पर्स में मिले दस्तावेजों के आधार पर उनकी पहचान हुई. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, आरोपी कार चालक की तलाश की जा रही है.

