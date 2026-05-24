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बर्थडे पार्टी की...नशे में भोपाल की सड़कों पर दौड़ाई कार, कई लोगों को रौंदा; 3 थानों की पुलिस ने पीछा कर पकड़ा

Bhopal Car Accident: भोपाल में देर रात नशे में धुत युवकों ने सड़कों पर जमकर उत्पात मचाया. कार ने कई लोगों, वाहनों और ठेलों को टक्कर मार दी, जिससे कई लोग घायल हो गए और इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

 

Written By  Pooja|Last Updated: May 24, 2026, 10:49 AM IST
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बर्थडे पार्टी की...नशे में भोपाल की सड़कों पर दौड़ाई कार, कई लोगों को रौंदा; 3 थानों की पुलिस ने पीछा कर पकड़ा

Bhopal Car Accident: राजधानी भोपाल में शनिवार देर रात तेज रफ्तार बेकाबू कार ने शहर में जमकर उत्पात मचाया. कार चला रहे युवक कथित तौर पर नशे की हालत में थे. बताया जा रहा है कि बर्थडे पार्टी के बाद उन्होंने सड़क पर कई वाहनों, लोगों  और ठेलों को टक्कर मार दी. करीब 10 से 12 किलोमीटर तक कार का आतंक जारी रहा, जिससे कई लोग घायल हो गए. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

बताया जा रहा है कि यह घटना शनिवार रात 9:00 बजे से 9:30 बजे के बीच हुई. जानकारी के अनुसार सर्व दुबे, आदित्य, तुषार खरे और संभव जायसवाल सहित अन्य युवक बैरागढ़ इलाके में एक जन्मदिन मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे. पार्टी के दौरान उन्होंने शराब पी और उसके बाद एक कार में सवार होकर निकल पड़े.

एक के बाद एक युवकों ने चलाई कार

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शुरुआत में आदित्य नाम का एक युवक कार चला रहा था. बाद में स्टेशन के पास उसने गाड़ी सर्व दुबे को सौंप दी. सर्व दुबे ने कार को तेजी से आगे बढ़ाया. रास्ते में वह लगातार आगे बढ़ता रहा और ठेलों, मोटरसाइकिलों तथा कई पैदल चलने वालों को टक्कर मार दी. कीर्ति मेडिकल के आस-पास से लेकर अशोका गार्डन, अयोध्या नगर, कोलार रोड और मीनल इलाके तक, तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया.

पुलिस कांस्टेबल पर किया हमला

आरोपी युवकों ने एक पुलिस कांस्टेबल पर भी हमला किया. जैसे ही पुलिस को यह सूचना मिली कि कुछ युवक कार चलाते हुए हंगामा कर रहे हैं, वे तुरंत हरकत में आ गई.  तीन थानों के पुलिसकर्मियों ने वाहन का पीछा किया और 10-12 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद मीनल के पास सभी को पकड़ लिया. 

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