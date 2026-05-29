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आधी रात को STF ने मारा छापा, मकान से नशीले कफ सिरप का जखीरा बरामद, भोपाल में हड़कंप

Narcotic Cough Syrup: भोपाल के गांधी नगर इलाके में STF ने आधी रात कार्रवाई करते हुए एक मकान से भारी मात्रा में नशीला कफ सिरप बरामद किया है. छापेमारी के दौरान एसटीएफ ने 10 लोगों हिरासत में लेकर पूछताछ रही है. 

Written By  Pooja|Last Updated: May 29, 2026, 01:37 PM IST
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आधी रात को STF ने मारा छापा, मकान से नशीले कफ सिरप का जखीरा बरामद, भोपाल में हड़कंप

Narcotic Cough Syrup: राजधानी भोपाल के गांधी नगर इलाके में अवैध कफ सिरप के कारोबार के खिलाफ एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है. टीम ने आधी रात को डोबरा पटेल सिटी कॉलोनी स्थित एक घर पर छापा मारा, जब STF ने घर की तलाशी ली, तो नशीली कफ सिरप का एक जखीरा बरामद हुआ. इस दौरान 700 से अधिक पेटियां और कई मशानें जब्त की हैं. बरामद सामान और पूरे सेटअप की अनुमानित कीमत करीब डेढ़ करोड़ रुपए बताई जा रही है.  कार्रवाई के दौरान एसटीएफ ने 10 लोगों को हिरासत में लिया है. यह ऑपरेशन गुरुवार रात करीब 12 बजे शुरू हुआ और शुक्रवार सुबह 3 बजे तक चला.

STF ने बताया कि घर के अंदर 'ऑफ-कफ' नाम से अवैध  कफ सिरप तैयार किया जा रहा था. घर के दो अलग-अलग कमरों में नशीले कफ सिरप के कार्टन और बोतलें बरामद की गई. STF ने कफ सिरप के सैंपल जांच के लिए लैब भेज दिए हैं. आरोपी से मिली जानकारी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है. STF अधिकारियों के अनुसार लंबे समय से खुफिया जानकारी मिल रही थी कि गांधीनगर इलाके से नशीले पदार्थों से युक्त कफ सिरप की अवैध रूप से आपूर्ति की जा रही है. स्थानीय गांधीनगर पुलिस को इस छापेमारी के बारे में सूचित नहीं किया गया था.

जांच में जुटी STF
जिस घर में अवैध कफ सिरप बनाई जाती थी, वह कथित तौर पर मालवीय नामक एक व्यक्ति का है. STF की हिरासत में लिए गए व्यक्ति ने बताया कि उसके पास मकान मालिक का फोन नंबर नहीं है अब STF कॉलोनी के निवासियों के माध्यम से मकान मालिक से संपर्क साधने का प्रयास कर रही है. इसके साथ ही एसटीएफ अब इस बात की जांच में जुटी है कि अवैध कफ सिरप का नेटवर्क किन लोगों से जुड़ा है और इसकी सप्लाई किन-किन क्षेत्रों में की जा रही थी. मामले से जुड़े अन्य आरोपियों और सप्लाई चैन का पता लगाने के लिए पूछताछ जारी है. 

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