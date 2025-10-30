Advertisement
MCU में बड़ा हादसा, तीसरी मंजिल से गिरा मास्टर्स का छात्र, हालत गंभीर, सिर-सीने में आईं गंभीर चोटें

Bhopal News-भोपाल में माखनलाल चतुर्वेदी विश्विविद्यालय में एक छात्र तीसरी मंजिल से नीचे गिर गया. छात्र को तुरंत गीतांजलि अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर देखकर डॉक्टरों ने अपोलो अस्पताल रेफर कर दिया गया. हादसे के बाद कॉलेज में अफरा-तफरी मच गई.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Oct 30, 2025, 04:35 PM IST
Trending Photos

Incident in MCU University-मध्यप्रदेश के भोपाल के माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय में गुरुवार सुबह एक छात्र तीसरी मंजिल से नीचे गिर गया. इस हादसे के बाद कॉलेज में अफरा-तफरा मच गई. कॉलेज के स्टाफ ने छात्र को तुरंत गीतांजलि अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखकर डॉक्टरों ने अपोलो अस्पताल को रेफर कर दिया. डॉक्टरों के अनुसार, छात्र दिव्यांश को सिर, सीने और शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आईं हैं. 

पैर फिसलने से हुआ हादसा
बताया जा रहा है कि छात्र दिव्यांशु चौकसे का पैर फिसल गया था.  डॉक्टरों के अनुसार, छात्र दिव्यांश को सिर, सीने और शरीर के कई हिस्सों में चोटे आईं हैं, छात्र की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है. अपोलो अस्पताल में छात्र का इलाज जारी है. 

आवाज सुनकर पहुंचे छात्र और स्टाफ
जानकारी के अनुसार, दिव्यांश चौकसे मास्टर इन मास कम्युनिकेशन के पहले सेमेस्टर का छात्र है. गुरुवार सुबह करीब 11 बजे क्लास से ब्रेक लेकर वह बालकनी की ओर गया था. छात्र के गिरने की आवाज सुनते ही आसपास मौजूद छात्र और स्टाफ तुरंत मौके पर पहुंचे. इसके बाद छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. 

छात्र के इंस्टाग्राम पर 5 लाख फॉलोअर्स
छात्र दिव्यांश चौकसे सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है. NCERT ज्ञान नाम से छात्र एक इंस्टाग्राम पर उसका अकाउंट है. इसमें पांच लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. घटना को लेकर रातीबड़ थाना प्रभारी रासबिहारी शर्मा ने कहा कि छात्र का पैर फिसलने से हादसा हो सकता है. वहीं, साथी छात्रों का कहना है कि यह हादसा दुर्घटनावश हुआ है. आत्महत्या जैसी कोई बात नहीं है. मामले की जांच की जा रही है.

