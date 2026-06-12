Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • मध्य प्रदेश न्यूज़
  • /भोपाल
  • /भोपाल से पकड़ा गया संदिग्ध एजेंट मोहम्मद फराज, ATS की पूछताछ में हुए कई चौंकाने वाले खुलासे, पाकिस्तानी हैंडलर का चला पता

भोपाल से पकड़ा गया संदिग्ध एजेंट मोहम्मद फराज, ATS की पूछताछ में हुए कई चौंकाने वाले खुलासे, पाकिस्तानी हैंडलर का चला पता

MP News-भोपाल में ATS ने देश विरोधी गतिविधियों से जुड़ने के संदेह में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है. एटीएस ने युवक को भोपाल के काजी कैंप इलाके में नन्हें बी मस्जिद के पास से पकड़ा है. युवक खुद को तैयार करने के लिए मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ले रहा था.

Written ByAnil NagarEdited By:Harsh Katare
Published: Jun 12, 2026, 09:41 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 09:41 PM IST
भोपाल से पकड़ा गया संदिग्ध एजेंट मोहम्मद फराज, ATS की पूछताछ में हुए कई चौंकाने वाले खुलासे, पाकिस्तानी हैंडलर का चला पता

About the Author

Anil Nagar

Anil Nagar

अनिल नागर ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और भोपाल में रिपोर्टर के पद पर तैनात हैं. अनिल नागर लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं और ज़ी मीडिया में पिछले 5 वर्षों से संवाददाता के तौर पर कार्यरत हैं. अनिल नागर ने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म की पढ़ाई की है.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'यह पार्टी की चाल है..',मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने पर BJP MLA ने क्या कहा?
MP Rajya Sabha Chunav2 hrs ago
2
gwalior crime news3 hrs ago
3
MP Rajya Sabha Chunav3 hrs ago
4
mp onion price10:47 AM IST
5
Mohan Yadav10:22 AM IST