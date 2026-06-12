/भोपाल से पकड़ा गया संदिग्ध एजेंट मोहम्मद फराज, ATS की पूछताछ में हुए कई चौंकाने वाले खुलासे, पाकिस्तानी हैंडलर का चला पता

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ATS Arrests Suspect From Bhopal-मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के काजी कैंप क्षेत्र से आतंकवाद रोधी दस्ते (ATS) ने देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में एक संदिग्ध एजेंट मोहम्मद फराज को गिरफ्तार किया है. सुरक्षा एजेंसियों ने आरोपी फरार को नन्हें बी की मस्जिद के पास से दबोचा. गिरफ्तारी के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से अदालत ने आरोपी मोहम्मद फराज को 16 जून तक के लिए ATS की रिमांड पर भेज दिया है.
पाकिस्तानी ग्रुप और हैंडलर से जुड़ा था फराज
एटीएस की शुरुआती पूछताछ में आरोपी मोहम्मद फराज ने कई चौंकाने वाले और बड़े खुलासे किए हैं. फराज ने बताया कि वह एक पाकिस्तानी व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ा हुआ था. इस ग्रुप के जरिए वह पाकिस्तान, हिंदुस्तान और अन्य देशों के मुजाहिदीनों के संपर्क में था. ग्रुप को ऑपरेट करने वाला पाकिस्तानी हैंडलर युवाओं को जोड़कर उन्हें देश विरोधी गतिविधियों में शामिल करने का काम कर रहा था. फराज के पास से भारी मात्रा में जिहादी सामग्री और दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं, जो उसे पाकिस्तान से भेजे गए थे.
देवबंद कनेक्शन और टारगेट किलिंग की योजना
पूछताछ में यह बात सामने आई है कि फराज पिछले करीब 6 साल से उत्तरप्रदेश के देवबंद निवासी नईम अब्दुल्ला में संपर्क में था. नईम अब्दुल्ला ने ही फराज का परिचय पाकिस्तानी हैंडलर से कराया था, जिसके बाद फराज धीरे-धीरे जिहाद में शामिल होने के लिए तैयार हो गया. नईम ने फराज को पाकिस्तान के शाहिद खालिद सैफुल्लाह का नाम देकर उसके जैसा बनने की प्रेरणा दी थी. हैंडलर ने फराज से कहा था कि उसने कई लड़कों को तैयार कर लिया है और अब फराज को भी तैयार होगा पड़ेगा. फराज को समय आने पर देश में टारगेट किलिंग का काम सौंपने के बारे में बताया गया था.
ट्रेनिंग के लिए जाना था पाकिस्तान-अफगानिस्तान
जांच में खुलासा हुआ है कि संदिग्ध मोहम्मद फराज विशेष ट्रेनिंग के लिए अफगानिस्तान जाने की फिराक में था. इसके अलावा, पाकिस्तानी हैंडलर के ग्रुप में जुड़े सभी लड़कों को अपना पासपोर्ट तैयार रखने का निर्देश दिया गया था ताकि वे पाकिस्तान पहुंचकर मुजाहिदीन की ट्रेनिंग ले सकें. इसके लिए उन्हें ट्रेनिंग से जुड़े कई वीडियो भी भेजे गए थे. खुद को तैयार करने के लिए फराज भोपाल में मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी ले रहा था.
PFI का मिशन 2047
फराज ने कबूल किया है कि उसे भारत का लोकतांत्रिक शासन कबूल नहीं था. उसका मुख्य टारगेट पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मिशन 2047 के एजेंडे को लागू करना था. उसकी योजना हिंदुस्तानी शासन व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकने और देश में शरीयत कानून लागू करने की थी. फिलहाल एटीएस की टीम मोहम्मद फराज को रिमांड पर लेकर उसके पूरे नेटवर्क, विदेशी संपर्कों और संभाविज साजिशों की गहन जांच कर रही है. वहीं, देवबंद निवासी नईम अब्दुल्ला की तलाश में एटीएस की टीमें जुटी हुई हैं.
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