/भोपाल से पकड़ा गया संदिग्ध एजेंट मोहम्मद फराज, ATS की पूछताछ में हुए कई चौंकाने वाले खुलासे, पाकिस्तानी हैंडलर का चला पता

देवबंद कनेक्शन और टारगेट किलिंग की योजना

पूछताछ में यह बात सामने आई है कि फराज पिछले करीब 6 साल से उत्तरप्रदेश के देवबंद निवासी नईम अब्दुल्ला में संपर्क में था. नईम अब्दुल्ला ने ही फराज का परिचय पाकिस्तानी हैंडलर से कराया था, जिसके बाद फराज धीरे-धीरे जिहाद में शामिल होने के लिए तैयार हो गया. नईम ने फराज को पाकिस्तान के शाहिद खालिद सैफुल्लाह का नाम देकर उसके जैसा बनने की प्रेरणा दी थी. हैंडलर ने फराज से कहा था कि उसने कई लड़कों को तैयार कर लिया है और अब फराज को भी तैयार होगा पड़ेगा. फराज को समय आने पर देश में टारगेट किलिंग का काम सौंपने के बारे में बताया गया था.