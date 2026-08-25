/भोपाल में 95 घंटे से अनशन पर बैठे नरेंद्र को पुलिस ने जबरन उठाया, अस्पताल में कराया भर्ती, 21 अगस्त से धरने पर बैठे हैं शिक्षक अभ्यर्थियों

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राजधानी भोपाल के नीलम पार्क में वर्ग-2 और वर्ग-3 शिक्षक भर्ती-2025 में पदवृद्धि की मांग को लेकर अनशन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थी नरेंद्र राजपूत को पुलिस ने आंदोलन स्थल से उठा लिया. नरेंद्र करीब 95 घंटे से अनशन पर बैठे थे. पुलिस उन्हें एंबुलेंस के जरिए अस्पताल लेकर गई. बताया जा रहा है कि लगातार अनशन के चलते उनकी तबीयत खराब हो रही थी.
नरेंद्र राजपूत वर्ग-2 और वर्ग-3 में पद वृद्धि की मांग को लेकर नीलम पार्क में भूख हड़ताल कर रहे थे. वे चाहते हैं कि टीचर की खाली जगहों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि ज्यादा उम्मीदवारों को नौकरी का मौका मिल सके. 95 घंटे तक चली भूख हड़ताल के बाद उनकी तबीयत बिगड़ने पर पुलिस उन्हें अस्पताल ले गई. इस कार्रवाई से आंदोलन स्थल पर मौजूद दूसरे उम्मीदवारों और समर्थकों में नाराजगी फैल गई.
अनिश्चितकालीन धरना जारी
नीलम पार्क में वर्ग-2 माध्यमिक और वर्ग-3 प्राथमिक शिक्षक भर्ती-2025 में पदवृद्धि की मांग को लेकर उम्मीदवारों का अनिश्चितकालीन धरना मंगलवार को भी जारी रहा. प्रदर्शनकारियों के अनुसार, उम्मीदवार नरेंद्र राजपूत जो पांच दिनों से बिना पानी के अनशन पर बैठे हैं, उनकी तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है. उनकी हालत को लेकर प्रदर्शन स्थल पर मौजूद उम्मीदवारों में चिंता जताई थी.
सोमवार रात बिगड़ी नरेंद्र की तबीयत
प्रदर्शनकारियों ने बताया कि नरेंद्र ने कई दिनों से कुछ भी खाया-पिया नहीं है. सोमवार रात को अचानक उनकी हालत बिगड़ने पर उनके साथियों ने प्रशासन से तुरंत मेडिकल मदद देने की मांग की. इससे पहले, पुलिस प्रशासन ने उन्हें अस्पताल ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने जाने से इनकार कर दिया था. उनका कहना है कि जब तक सरकार पदों की संख्या बढ़ाने के बारे में कोई पक्का आदेश जारी नहीं करती, तब तक वे अनशन पर बैठे रहेंगे.
बता दें कि, राज्य भर के अभ्यर्थियों ने 21 अगस्त से भोपाल में पदों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. DPI ऑफिस में प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपने के बाद, अभ्यर्थियों ने नीलम पार्क तक रैली निकाली और अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया. अभ्यर्थियों का कहना है कि नवंबर 2025 और जुलाई 2026 के बीच कई चरणों में विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया.
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