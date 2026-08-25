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भोपाल में 95 घंटे से अनशन पर बैठे नरेंद्र को पुलिस ने जबरन उठाया, अस्पताल में कराया भर्ती, 21 अगस्त से धरने पर बैठे हैं शिक्षक अभ्यर्थियों

राजधानी भोपाल के नीलम पार्क में वर्ग-2 और वर्ग-3 में पदवृद्धि की मांग को लेकर अनशन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थी नरेंद्र राजपूत को पुलिस ने आंदोलन स्थल से उठा लिया. नरेंद्र करीब 95 घंटे से अनशन पर बैठे थे. पुलिस उन्हें एंबुलेंस के जरिए अस्पताल लेकर गई. बताया जा रहा है कि लगातार अनशन के चलते उनकी तबीयत खराब हो रही थी. खबर अपडेट की जा रही है...

Reported ByRanjan Bhagat
Published: Aug 25, 2026, 05:24 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 05:54 PM IST
भोपाल में 95 घंटे से अनशन पर बैठे नरेंद्र को पुलिस ने जबरन उठाया, अस्पताल में कराया भर्ती, 21 अगस्त से धरने पर बैठे हैं शिक्षक अभ्यर्थियों

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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