Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

हिल स्टेशन पचमढ़ी से ज्यादा ठंडा भोपाल, टूटा 10 साल का रिकॉर्ड; मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

Bhopal Temperature: भोपाल में ठंड का रिकॉर्ड टूट गया है. भोपाल फिलहाल पचमढ़ी से भी ज्यादा ठंडा हो गया है, यहां पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है, यहां तेज ठंड हो रही है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 07, 2026, 10:11 AM IST
भोपाल पचमढ़ी से भी ज्यादा ठंडा
भोपाल पचमढ़ी से भी ज्यादा ठंडा

Bhopal Weather Update: भोपाल में ठंड और कोहरे का असर तेजी से बढ़ता जा रहा है. आलम यह है कि फिलहाल मध्य प्रदेश में भोपाल पचमढ़ी से भी ज्यादा ठंडा बना हुआ है. बीते 24 घंटे के दौरान भोपाल का तापमान 3.8 डिग्री तक पहुंच गया है, जबकि यहां का अधिकतम 18.4 डिग्री के आसपास था. सुबह के वक्त पूरा शहर घने कोहरे की चादर ओढ़े हुए था, जिससे यहां का यातायात भी पूरी तरह से प्रभावित नजर आया. कई इलाकों में दृश्यता 100 मीटर से भी कम हो गई थी, जिसके चलते यहां वाहन पूरी तरह से रेंगते नजर आए. भोपाल में ठंड की वजह से मार्केट भी फिलहाल लेट ही खुल रहे हैं. 

100 साल में छटवीं सर्द रात 

भोपाल में ठंड का आलम इसी बात से समझा जा सकता है कि आईएमडी के रिकॉर्ड के मुताबिक भोपाल में 100 सालों में छटवीं सबसे सर्द रात पड़ी है, मतलब 100 साल में जनवरी के महीने में भोपाल का छटवां सबसे कम न्यूनतम तापमान है. मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक भोपाल में फिलहाल ऐसा ही मौसम देखने को मिल सकता है, यानि ठंड का सितम अभी जारी रहेगा. मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 24 घंटे में ठंड और शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा, हालांकि तापमान में कुछ हल्की बढ़ोत्तरी हो सकती है, लेकिन ठंड का असर बढ़ा रहेगा. 

ये भी पढ़ेंः छत्तीसगढ़ में ठंड के चलते कई जिलों में स्कूल बंद, 17 जिलों में शीतलहर का अलर्ट

भोपाल में बढ़ती ठंड का असर ना केवल आम जन जीवन पर पड़ रहा है, बल्कि दूसरी सेवाएं भी लगातार प्रभावित हो रही है. भोपाल में ठंड की वजह से ट्रेनों में देरी हो रही है, कई ट्रेनें 7 से 8 घंटे की देरी से चल रही हैं. जबकि उड़ानों पर भी कोहरे का असर दिख रहा है.  

सावधानी बरतने की सलाह 

मौसम विभाग के साथ-साथ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी भोपाल में लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. क्योंकि ठंड की वजह से मौसमी बीमारियां बढ़ने का खतरा भी बना रहता है. वहीं भोपाल से सटा हुआ राजगढ़ जिला भी ठंड के मामले में रिकॉर्ड तोड़ रहा है, यहां का तापमान 2 डिग्री तक पहुंच गया है, ऐसे में यहां भी ठंड से लोग कांपते हुए नजर आ रहे हैं. राजगढ़ में भी शीतलहर चलने का अलर्ट आने वाले 24 घंटे के लिए जारी किया गया है.

ये भी पढ़ेंः एमपी में जोरदार ठंड का कहर जारी, शून्य के करीब पहुंचा पारा, अब बारिश बढ़ाएगी मुश्किल

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

