/भगवान के घर को भी नहीं छोड़ा...सूने मंदिरों को निशाना बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, सुनार समेत 6 गिरफ्तार

जांच में जुटी पुलिस

ग्रामीण SP पंकज पांडे ने बताया, गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों के खिलाफ पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. उनका लंबा आपराधिक इतिहास रहा है और वे पहले भी चोरी जैसे अपराधों के लिए जेल जा चुके हैं. पुलिस आरोपियों से कड़ी पूछताछ कर रही है. SP ने बताया कि ये शातिर अपराधी भोपाल और उसके आस-पास के उन मंदिरों को निशाना बनाते थे, जहां सुरक्षा के इंतजाम बहुत कम थे. पुलिस अब भोपाल (ग्रामीण) और पड़ोसी जिलों में मंदिरों में चोरी के दूसरे मामलों को भी सुलझा सकती है. इस बात का पता लगाने की भी कोशिश की जा रही है कि इस गिरोह में और कितने लोग शामिल हैं और चोरी का सामान किसके जरिए खरीदा और बेचा जाता था.



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