/भगवान के घर को भी नहीं छोड़ा...सूने मंदिरों को निशाना बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, सुनार समेत 6 गिरफ्तार

राज्य चुनें
Bhopal Temple Theft Gang Busted: राजधानी भोपाल के देहात पुलिस ने मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने 6 आरोपियों को देहात क्षेत्र के विभिन्न इलाकों से पकड़ा है. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपी सुनसान और कम सुरक्षा वाले मंदिरों व धार्मिक स्थलों को निशाना बनाते थे. वे वहां रखे दानपात्र, पूजा सामग्री और अन्य कीमती सामान चोरी कर फरार हो जाते थे.
पुलिस ने आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. इन अपराधों में शामिल पांच चोरों और एक सुनार को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने आरोपियों से लगभग 4 लाख रुपए का चोरी का सामान बरामद किया है. बरामद सामान में कीमती धातुओं से बनी प्लेटें, मंदिरों से चुराई गई सजावटी और पूजा-पाठ की वस्तुएं, दान-पात्र से निकाला गया नकद और अन्य सामान शामिल हैं. पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अहम जानकारी दी है, जिससे चोरी के अन्य मामलों को सुलझाने में मदद मिल सकती है.
जांच में जुटी पुलिस
ग्रामीण SP पंकज पांडे ने बताया, गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों के खिलाफ पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. उनका लंबा आपराधिक इतिहास रहा है और वे पहले भी चोरी जैसे अपराधों के लिए जेल जा चुके हैं. पुलिस आरोपियों से कड़ी पूछताछ कर रही है. SP ने बताया कि ये शातिर अपराधी भोपाल और उसके आस-पास के उन मंदिरों को निशाना बनाते थे, जहां सुरक्षा के इंतजाम बहुत कम थे. पुलिस अब भोपाल (ग्रामीण) और पड़ोसी जिलों में मंदिरों में चोरी के दूसरे मामलों को भी सुलझा सकती है. इस बात का पता लगाने की भी कोशिश की जा रही है कि इस गिरोह में और कितने लोग शामिल हैं और चोरी का सामान किसके जरिए खरीदा और बेचा जाता था.
ये भी पढ़ें: MP Breaking News LIVE: दतिया दौरे पर रहेंगे CM मोहन यादव, जन सभा को करेंगे संबोधित, पढ़ें बड़ी खबरें
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट