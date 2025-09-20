2 घंटे तक थमी रही भोपाल की रफ्तार! 'वीआईपी' जाम में फंसी जनता, जुलूस ने रोका रास्ता

Traffic Jam in Bhopal-मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में शनिवार शाम को पॉलिटेक्निक चौराहे से लेकर वीआईपी रोड तक करीब 2 किमी लंब जाम लग गया. जाम के कारण गाड़ियों की लंबी-लंबी कतारें लगी रही. 2 घंटे तक हजारों गाड़ियां जाम के कारण फंसी रही. हालात ऐसे थे कि रविंद्र भवन से गवर्नर हाउस जाने वाली सड़क भी पूरी तरह जाम रही. मौके पर मौजूद स्थानीय पुलिस भी जाम को नियंत्रित करने में नाकाम रही.

रेंगते हुए आगे बढ़ते रहे वाहन

जाम के कारण प्रोफेसर कॉलोनी और आसपास की सड़कों पर भी वाहनों का भारी दबाव बना रहा. जाम में फंसे लोगों ने बताया कि यहां दो से ढाई घंटे तक जाम की स्थिति बनी हुई है. वाहन रेंगते हुए आगे बढ़ते रहे. 2 से 3 घंटे के बाद काफी मशक्कत के बाद रात करीब 9 बजे हालात सामान्य हो पाए.

जुलूस के कारण बनी स्थिति

जानकारी के अनुसार, किसी सामाजित जुलूस के निकलने की वजह से यह स्थित बनी. लेकिन जुलूस के निकलने के बाद भी देर तक ट्रैफिक सामान्य नहीं हो पाया. 9 बजे के बाद हालात सामान्य हो पाए. वहीं पॉलिटेक्निक चौराहे पर स्थानीय पुलिस मौजूद रही, लेकिन जाम को नियंत्रित करने में नाकाम दिखी. इस स्थिति में ट्रैफिक पुलिस के जवान मौते से नदारद रहे. इस वजह से लोगों को काफी परेशानी हुई.

Add Zee News as a Preferred Source

जाम में फंसे रहे लोग

इस 2 किमी लंबे जाम का असर पॉलिटेक्निक और वीआईपी रोड अलावा अन्य सड़कों पर भी दिखा. प्रोफेसर कॉलोनी के भीतर की सड़कें, श्यामला हिल्स रोड, आर्च ब्रिज सहित मोती मस्जिद, इकबाल मैदान, हमीदिया अस्पताल और पीर गेट तक भी वाहन फंसे रहे. जाम में फंसे सीहोर के प्रकाश सेठी ने बताया कि में यहां 6 बजे से फंसा हुआ था, काफी देर तक जाम खुलने का इंतजार करता रहा. इसी दौरान ट्रैफिक पुलिस वाले कहीं नजर नहीं आए.

यह भी पढ़ें-रायसेन में आग का तांडव! गद्दे बनाने वाली फैक्ट्री में भयंकर आग, लाखों का नुकसान

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Bhopal की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!