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सावधान! भोपाल के पास खुला घूम रहा है टाइगर...10 दिनों में 5 मवेशियों का किया शिकार, 7 गावों में दहशत

Bhopal News-भोपाल के बैरसिया रोड पर टाइगर का मूवमेंट देखा गया है. पिछले 10 दिनों में बाघ 5 मवेशियों का शिकार कर चुका है. टाइगर पहाड़ी और नदी किनारे के रास्तों से गांव तक पहुंच रहा है. वन विभाग ने अलर्ट जारी किया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: May 09, 2026, 01:55 PM IST
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सावधान! भोपाल के पास खुला घूम रहा है टाइगर...10 दिनों में 5 मवेशियों का किया शिकार, 7 गावों में दहशत

Tiger Movement in Bhopal-मध्यप्रदेश के भोपाल के बैरसिया रोड पर टाइगर मूवमेंट देखा गया है. टाइगर के मूवमेंट से इलाके के 7 गांवों के लोग दहशत में है. बाघ पिछले 10 दिनों में 5 गाय और भैंसों को अपना निवाला बना चुका है. बाघ का डर ग्रामीणों में इस कदर है कि लोगों ने रात के समय अपना रास्ता बदल दिया है. ग्रामीण डर के चलते आम रास्ते को छोड़कर 5 से 6 किलोमीटर घूमकर आना-जाना कर रहे हैं. वन विभाग ने बाघ की मूवमेंट को लेकर अलर्ट जारी किया है. 

7 गांवों के लोग दहशत
बाघ के इलाके में दिखने से 7 गांवों के लोग दहशत में है. कनेरा गांव, करोंद खुर्द, कड़ैया, छापर, अगरिया, मुगालिया कोट और चांचड़ में बाघ का मूवमेंट देखा गया है. इन गांवों के लोग में दहशत का माहौल है. जिला पंचायत उपाध्यक्ष मोहन सिंह जाट ने बताया कि हलाली नदी के किनारे लगातार टाइगर मूवमेंट नजर आ रहा है. टाइगर पहाड़ी और नदी किनारे केरास्तों से गांव तक पहुंच रहा है.

10 दिन पहले दिखा, किया शिकार
ग्रामीणों ने बताया कि करीब 10 दिन पहले कनेरा में सबसे पहले बाघ को देखा गया था. गुरुवार रात बाघ ने एक और गाय का शिकार कर लिया. पिछले 10 दिनों में बाघ 5 मवेशियों का शिकार कर चुका है. बाघ रात में ही शिकार कर रहा है, इस वजह से किसानों ने रात के समय में खेतों पर जाना बंद कर दिया है. 

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बाहर बंधे मवेशियों को बना रहा शिकार
ग्रामीणों के अनुसार, बाघ पहाड़ी और नदी किनारे के रास्तों से गांव तक पहुंच रहा है. वह खलिहानं और गांव के बाहर बने घरों में बंधे मवेशियों को अपना शिकार बना रहा है. कई लोग अपना रास्ता बदल चुके है, वे 5 से 6 किलोमीटर घूम आना-जाना कर रहे हैं. ग्रामीणों ने बाघ की सूचना वन विभाग को दी है. वन विभाग ने इलाके में अलर्ट जारी किया है. वन विभाग टीम की बाघ की सर्चिंग कर रही है.

यह भी पढ़ें-MP में कांग्रेस का बड़ा प्लान, प्रोजेक्ट-M की होगी लॉन्चिंग, जानिए कैसे करेगा यह काम

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