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Bhopal News: मध्य प्रदेश को औद्योगिक क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाने के मकसद से राजधानी भोपाल में दूसरे 'ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट' (GIS) की तैयारी जोरों पर है. उद्योग विभाग ने इस अहम समिट के लिए शुरुआती तैयारियां शुरू कर दी हैं. जनवरी 2027 में होने वाला यह महत्वपूर्ण आयोजन राज्य में बड़े पैमाने पर विदेशी और घरेलू निवेश का रास्ता साफ करेगा.
PM मोदी भी होंगे शामिल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस समिट में शामिल होंगे ताकि इसे एक भव्य ग्लोबल इवेंट बनाया जा सके. इवेंट के बड़े पैमाने और सुरक्षा इंतजामों को ध्यान में रखते हुए भोपाल में तीन मुख्य जगहों नेशनल म्यूजियम ऑफ मैनकाइंड, जुडिशियल एकेडमी और लाल परेड ग्राउंड पर विचार किया जा रहा है, जहां भारत और विदेश के जाने-माने उद्योगपति इकट्ठा होंगे.
उद्योग विभाग ने तैयारियां की शुरू
बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार जनवरी 2027 में दूसरे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS) का आयोजन करने जा रही है. इसे लेकर उद्योग विभाग ने इस बड़े आयोजन की तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसे पिछले आयोजनों की तुलना में और भी ज़्यादा असरदार और सफल बनाने के लिए रणनीतियां बना रहा है. समिट का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित करने की योजना पर काम चल रहा है. संभावित जगहों जैसे लाल परेड ग्राउंड, ज्यूडिशियल एकेडमी के पास नीलबड़-रातीबड़ इलाका और नेशनल म्यूजियम ऑफ मैनकाइंड की पुरानी जगह का निरीक्षण किया गया है. अंतिम चुनाव इसमें शामिल होने वाले उद्योगपतियों और निवेशकों की संभावित संख्या पर निर्भर करेगा. पिछले GIS के दौरान देखी गई कमियों को दूर करने पर खास ज़ोर दिया जा रहा है.
इस बार टारगेट को बढ़ाने का काम
बता दें कि मध्य प्रदेश में आयोजित पिछला ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट बहुत सफल रहा था, जिसमें राज्य सरकार को लगभग ₹30.77 लाख करोड़ के ऐतिहासिक निवेश प्रस्ताव (MoU) मिले थे. इस शानदार सफलता से उत्साहित होकर, द्योग विभाग और राज्य सरकार ने आगामी समिट के लिए और भी बड़े लक्ष्य तय किए हैं. इस बार सरकार का मुख्य मकसद पिछले रिकॉर्ड तोड़ना और मध्य प्रदेश में विकास और रोज़गार के नए मौकों की लहर लाना है.
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