Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3083549
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

भोपाल से जोधपुर के बीच वंदे भारत ट्रेन चलाने की मांग, पूर्व सीएम ने रेलमंत्री को लिखा पत्र

Bhopal Jodhpur Vande Bharat: भोपाल से जोधपुर के बीच वंदे भारत ट्रेन चलाने की मांग अब और तेज होती जा रही है. इस मामले में पूर्व सीएम ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को भी पत्र लिखा है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 23, 2026, 10:56 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भोपाल से जोधपुर के बीच वंदे भारत ट्रेन चलाने की मांग
भोपाल से जोधपुर के बीच वंदे भारत ट्रेन चलाने की मांग

Bhopal News: भोपाल से जोधपुर के बीच वंदे भारत ट्रेन लगाने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा है. उनका कहना है कि दोनों शहरों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए यह ट्रेन चलानी जरूरी है. बता दें कि लंबे समय से इस ट्रेन की मांग की जा रही है, क्योंकि अभी भोपाल से जोधपुर जाने के लिए ज्यादा समय लगता है, जबकि दोनों शहरों के बीच यात्रियों की संख्या भी रहती है. ऐसे में दिग्विजय सिंह ने भी अब पत्र के जरिए इस मांग को उठाया है, जिससे फिर से भोपाल-जोधपुर ट्रेन का मामला चर्चा में है. 

रानी कमलापति स्टेशन से चलाने की मांग 

दिग्विजय सिंह ने अपने पत्र में लिखा भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से जोधपुर तक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की जाए, क्योंकि वर्तमान में भोपाल से जोधपुर का सफर 18 से 24 घंटे में पूरा होता है, जबकि दोनों शहरों के बीच समय से हिसाब से इतनी दूरी नहीं लगनी चाहिए, लेकिन अभी यात्रियों के लिए बड़ी समस्या बना हुआ है, लेकिन भोपाल से जोधपुर के बीच वंदे भारत ट्रेन शुरू होने से यात्रियों को फायदा होगा, जबकि बेहतर रेल कनेक्टिविटी पर्यटन, रोजगार के साथ-साथ व्यापार में भी फायदा होगा. इसके अलावा एमपी और राजस्थान के बीच राजधानी की कनेक्टिविटी और बेहतर हो जाएगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः MP में 8 जिलों में आज बारिश का अलर्ट, मावठा गिरने से बदले मौसम, फिर बढ़ेगी ठंड

दिग्विजय सिंह ने रेल मंत्री से इस मामले में जल्द ही सकारात्मक कदम उठाने की मांग की है. बता दें कि भोपाल और जोधपुर के बीच अभी ट्रेन से सफर में ज्यादा समय लगता है, जबकि इस रूट पर ट्रेनों की संख्या भी कम है, जिससे भी यहां कई बार दिक्कत होती है. 

इतनी ट्रेनें 

बता दें कि फिलहाल भोपाल से जोधपुर के बीच फिलहाल 3 से 6 ट्रेनें चलती हैं, इनमें कुछ ट्रेनें साप्ताहिक है, जबकि नियमित ट्रेनों की संख्या कम है. ऐसे में रूट पर ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की मांग लगातार की जा रही है, जिसमें वंदे भारत की डिमांड सबसे ज्यादा है, क्योंकि वंदे भारत ट्रेन से समय की बचत कम होती है. 

ये भी पढ़ेंः  भोपाल जाने वालों के लिए खुशखबरी! 300 करोड़ की लागत से चकाचक होगा MP का यह फोरलेन...

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bhopal jodhpur vande bharatvande bharat bhopal jodhpur

Trending news

IPS Sanjeev Shukla
कौंन हैं रायपुर के पहले पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला? जानें उनका पूरा सफर...
NH 46
भोपाल जाने वालों के लिए खुशखबरी! 300 करोड़ की लागत से चकाचक होगा MP का यह फोरलेन...
Chhattisgarh Waqf Board
छत्तीसगढ़ के सभी मस्जिदों-इमामबाड़ों में शान से लहराएगा तिरंगा, वक्फ बोर्ड का ऐलान
cg raipur news
फिल्म निर्माता मोहित साहू पर गर्लफ्रेंड को पीटने का आरोप; अस्पताल में भर्ती पीड़िता
Chhattisgarh police news
IPS संजीव शुक्ला बने रायपुर के पहले पुलिस कमिश्नर, छत्तीसगढ़ में बड़ा फेरबदल
janjgir champa news
छत्तीसगढ़ में गूंजी सनातन परंपरा, वैदिक विधि से 210 परिवारों की घर वापसी
satna news
थाने की खबर सुनते ही पिता को आया सदमा, सोहौला में शिक्षक की हार्ट अटैक से मौत
Chhattisgarh CM
'75 लाख करोड़ GSDP का लक्ष्य...', सीएम साय ने बताया प्रदेश के विकास का रोडमैप
chhattisgarh news
नक्सलियों के खात्मे की डेडलाइन तय, डिप्टी CM विजय शर्मा ने बताया कैसे बदल रही तस्वीर
chhattisgarh news
विकसित छत्तीसगढ़ की रखी आधारशिला, डिप्टी CM अरुण साव ने गिनाईं सरकार की उपलब्धियां