भोपाल से जोधपुर के बीच वंदे भारत ट्रेन चलाने की मांग, पूर्व सीएम ने रेलमंत्री को लिखा पत्र

Bhopal News: भोपाल से जोधपुर के बीच वंदे भारत ट्रेन लगाने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा है. उनका कहना है कि दोनों शहरों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए यह ट्रेन चलानी जरूरी है. बता दें कि लंबे समय से इस ट्रेन की मांग की जा रही है, क्योंकि अभी भोपाल से जोधपुर जाने के लिए ज्यादा समय लगता है, जबकि दोनों शहरों के बीच यात्रियों की संख्या भी रहती है. ऐसे में दिग्विजय सिंह ने भी अब पत्र के जरिए इस मांग को उठाया है, जिससे फिर से भोपाल-जोधपुर ट्रेन का मामला चर्चा में है.

रानी कमलापति स्टेशन से चलाने की मांग

दिग्विजय सिंह ने अपने पत्र में लिखा भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से जोधपुर तक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की जाए, क्योंकि वर्तमान में भोपाल से जोधपुर का सफर 18 से 24 घंटे में पूरा होता है, जबकि दोनों शहरों के बीच समय से हिसाब से इतनी दूरी नहीं लगनी चाहिए, लेकिन अभी यात्रियों के लिए बड़ी समस्या बना हुआ है, लेकिन भोपाल से जोधपुर के बीच वंदे भारत ट्रेन शुरू होने से यात्रियों को फायदा होगा, जबकि बेहतर रेल कनेक्टिविटी पर्यटन, रोजगार के साथ-साथ व्यापार में भी फायदा होगा. इसके अलावा एमपी और राजस्थान के बीच राजधानी की कनेक्टिविटी और बेहतर हो जाएगी.

दिग्विजय सिंह ने रेल मंत्री से इस मामले में जल्द ही सकारात्मक कदम उठाने की मांग की है. बता दें कि भोपाल और जोधपुर के बीच अभी ट्रेन से सफर में ज्यादा समय लगता है, जबकि इस रूट पर ट्रेनों की संख्या भी कम है, जिससे भी यहां कई बार दिक्कत होती है.

इतनी ट्रेनें

बता दें कि फिलहाल भोपाल से जोधपुर के बीच फिलहाल 3 से 6 ट्रेनें चलती हैं, इनमें कुछ ट्रेनें साप्ताहिक है, जबकि नियमित ट्रेनों की संख्या कम है. ऐसे में रूट पर ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की मांग लगातार की जा रही है, जिसमें वंदे भारत की डिमांड सबसे ज्यादा है, क्योंकि वंदे भारत ट्रेन से समय की बचत कम होती है.

