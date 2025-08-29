दिवाली, दशहरा, छठ पर यात्रियों की जेब होगी ढीली! भोपाल से इन शहरों के लिए महंगे हुए फ्लाइट टिकट

Bhopal to Mumbai Flight Ticket Price: त्योहारों का सीजन नजदीक आते ही ट्रैवल इंडस्ट्री में हलचल शुरू हो जाती है. दशहरा, दिवाली और छठ पूजा जैसे त्योहारों में काफी समय है. लेकिन विमानन कंपनियों ने पहले से ही टिकट दाम बढ़ाना शुरू कर दिए हैं. भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट से अन्य शहरों के लिए उड़ानों में 20 से 25 प्रतिशत तक किराया महंगा हो गया है. वहीं दिवाली के आसपास यात्रा के लिए अब तक हजारों टिकट बुक हो चुके हैं, जिससे आने वाले दिनों में दाम और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है.

त्योहारों पर बढ़ती भीड़ का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि सावन खत्म होने के बाद उज्जैन की तरफ से यात्रियों का रुझान हल्का सा कम हुआ है. लेकिन अब गणेश उत्सव को लेकर दिवाली तक लोग बड़ी संख्या में भोपाल से बाहर सफर के लिए भाग रहे हैं. मिली जानकारी के अनुसार, घरेलु उड़ान ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की भी डिमांड बढ़ी हुई है. ऐसे में एयरलाइन्स ने टिकट की कीमतों में भारी इजाफा कर यात्रियों की जेब पर बोझ डाल दिया है.

महंगा होगा फ्लाइट टिकट?

वहीं ट्रैवल एक्सपर्ट का कहना है कि जुलाई और अगस्त महीने में आमतौर पर ट्रैवल के लिहाज से सुस्त माने जाते हैं. लेकिन इस बार की स्थिति थोड़ी अलग नजर आ रही है. एयर इंडिया और इंडिगो जैसी कंपनियों ने उन रूट्स पर ही डिस्काउंट ऑफर दिए हैं, जहां पर यात्रियों की संख्या कम है. इसके अलावा, जिन रूटों पर फ्लाइट टिकट पर ज्यादा डिमांड रहती है और त्योहारों के नजदीन आते ही टिकट महंगे होने की संभावना है.

कितने हैं फ्लाइटों के रेट ?

1. भोपाल से मुंबई का वर्तमान किराया 3800 से 4200 रुपए हैं. वहीं दीपावली पर यह किराया 5285 से 9744 रुपए दिखा रहा है. अगर मुंबई से भोपाल की बात करें, तो वर्तमान में 3500 से 4000 रुपए हैं. वहीं दीपावली के मौके पर यही किराया 7700 से 9900 रुपए तक दिखा रहा है.

2. इसके अलावा, भोपाल से दिल्ली की फ्लाइट टिकट की बात करें तो वर्तमान में 5100 रुपए से 6600 रुपए है. वहीं दीपावली के मौके पर यही किराया 7700 से 8700 तक दिखा रहा है. वहीं अगर दिल्ली से भोपाल आन चाहते हैं, तो वर्तमान किराया 4300 से 6500 रुपए, लेकिन दीपावली पर 6800 से 7061 रुपए दिखा रहा है.

3. अगर भोपाल से हैदराबाद की फ्लाइट टिकट की बात की जाए तो यह वर्तमान किराया 5200 से 5600 रुपए है. दीपावली के मौके पर 9977 से 12205 रुपए है. हैदराबाद से भोपाल के लिए फ्लाइट टिकट 5500 से 5850 रुपए है, वहीं दीपावली के मौके पर यही किराया 9800 से 12389 रुपए है.

(नोटः यहां फ्लाइट टिकट के बारे में दी गई जानकारी सिर्फ विमानन कंपनियों की वेबसाइट के आधार पर है. इन कीमतों में उतार चढ़ाव हो सकता है.)

