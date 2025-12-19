भोपाल से मुंबई जाने वाली फ्लाइट अचानक रद्द, टेकऑफ से पहले रुकी उड़ान, 180 यात्री थे सवार

MP News: भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर 180 यात्री गुरुवार की रात इसलिए परेशान हो गए क्योंकि उनकी फ्लाइट निरस्त हो गई. बताया जा रहा है कि भोपाल से मुंबई जाने वाली एअर इंडिया की फ्लाइट एआई-634 टेकऑफ से पहले निरस्त कर दी गई. जिसकी वजह तकनीकी खराबी बताया जा रहा है. क्योंकि इंजन में खराबी होने की बात सामने आ रही है, ऐसे में मुंबई जाने वाले 180 यात्री अचानक फ्लाइट निरस्त होने से परेशान नजर आए. बताया जा रहा है कि फ्लाइट उड़ाने के लिए तैयार थी, लेकिन जांच के दौरान विमान के इंजन में खराबी पाई गई थी.

भोपाल एयरपोर्ट पर देरी से पहुंची फ्लाइट

बताया जा रहा है कि भोपाल से मुंबई जाने वाली फ्लाइट मुंबई से भोपाल करीब 35 मिनट लेट आई थी. एअर इंडिया की फ्लाइट एआई-633 को 12 बजकर 45 मिनट पर आना था, लेकिन यह 35 मिनट लेट पहुंची. वापसी में इसे मुंबई के लिए उड़ान भरना था, लेकिन तकनीकी खराबी के बाद फ्लाइट निरस्त कर दी गई. जिससे यात्री परेशान हुए. हालांकि तुरंत ही उन्हें वैकल्पिक सुविधा दी गई थी. यात्रियों को उड़ान रद्द होने के बाद एअर इंडिया की की तरफ से इंडिगो की फ्लाइट में जाने का ऑप्शन दिया गया था, जिसे कुछ यात्रियों ने स्वीकार कर लिया और कुछ यात्रियों ने अपना रिफंड का ऑप्शन चुना था.

वहीं बचे हुए कुछ यात्रियों को आने वाले दिनों में एअर इंडिया की अन्य उड़ानों से मुंबई जाने की सुविधा दी गई है. लेकिन यात्रियों का कहना है कि अचानक फ्लाइट निरस्त होने से उन्हें परेशानियों का सामना तो करना पड़ा है. जिसके चलते कुछ देर यात्री परेशान नजर आए.

उड़ानों पर असर

फिलहाल खराब मौसम का असर उड़ानों पर भी दिख रहा है. गुरुवार को कोहरे का असर सबसे ज्यादा दिख रहा था, जिसके चलते भोपाल एयरपोर्ट पर दूसरे शहरों से आने वाली कई फ्लाइट भी निरस्त हुई थी, जिसमें रायपुर, दिल्ली, अहमदाबाद और बेंगलुरु रूट से आने वाली कुछ फ्लाइट्स निरस्त हुई थी. कई फ्लाइट देरी से चल रही है. हालांकि एयरपोर्ट प्रबंधन ने यहां सुविधाएं बनाई थी, ताकि यात्रियों को परेशानियां न हो. वहीं कोहरे की वजह से भी कुछ फ्लाइट निरस्त हो रही हैं.

