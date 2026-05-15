भोपाल-नोएडा फ्लाइट से घटा यूजर चार्ज, दिल्ली से सस्ती होगी यह उड़ान, 1 जुलाई से शुरू

Bhopal Noida Flight Ticket Rates: भोपाल और नोएडा के लोगों के लिए अच्छी खबर है. क्योंकि दोनों शहरों के बीच 1 जुलाई से पहली उड़ान सेवा शुरू होने वाली है. भोपाल के राजाभोज एयरपोर्ट से नोएडा के जेवर एयरपोर्ट के बीच यह फ्लाइट चलेगी, जिसका शेड्यूल तय हो गया है. अच्छी बात यह है कि एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से चार्ज कम कर दिया गया है. जिससे फ्लाइट का किराया दिल्ली भोपाल फ्लाइट से कम या उसके बराबर ही रहने की उम्मीद की जा रही है. भोपाल से नोएडा फ्लाइट का किराया 4 से 5 हजार रुपए की बीच में हो सकता है.

1 जुलाई से शुरू होगी फ्लाइट

भोपाल और नोएडा के बीच एक जुलाई से फ्लाइट की शुरुआत होने वाली है. नोएडा में बने जेवर एयरपोर्ट के 15 जून से ऑपरेशनल होने के बाद एयरलाइंस अपनी उड़ानों की शुरुआत करेंगी. इसी क्रम में इंडिगो ने भोपाल-जेवर रूट पर 1 जुलाई से फ्लाइट शुरू करने के लिए स्लॉट लिया है. माना जा रहा है कि इस रूट पर यात्रियों को 4 से 5 हजार रुपए के बीच टिकट मिल सकता है.

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शुरुआत में माना जा रहा था कि जेवर एयरपोर्ट से उड़ानें दिल्ली की तुलना में महंगी पड़ेंगी. लेकिन अब तस्वीर बदलती दिख रही है, AERA ने घरेलू यात्रियों के लिए यूजर डेवलपमेंट फीस यानि यूडीएफ 490 रुपए ही तय की है. इसके बाद एयरलाइंस ने कई रूट्स पर किराए में कटौती शुरू कर दी है. इंडिगो ने नोएडा से बेंगलुरु रूट का किराया करीब 8 हजार रुपए से घटाकर लगभग 6500 रुपए कर दिया है. माना जा रहा है कि इसी तरह अन्य रूट्स पर भी यात्रियों को राहत मिल सकती है.

दिल्ली एयरपोर्ट का विकल्प बनेगा जेवर

नोएडा का जेवर एयरपोर्ट दिल्ली एयरपोर्ट का बड़ा विकल्प बनेगा. पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली-एनसीआर और मध्य भारत के यात्रियों को नया विकल्प मिलेगा. वहीं भोपाल जैसे शहरों से बड़ी संख्या में लोग नोएडा में रहते हैं. ऐसे में उन्हें भी दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सीधा नोएडा से भोपाल की कनेक्टिविटी हो जाएगी. एयरपोर्ट के पूरी तरह शुरू होने के बाद इंडिगो समेत कई एयरलाइंस अलग-अलग शहरों के लिए अपनी उड़ानें बढ़ा सकती हैं. जेवर एयरपोर्ट को किफायती बनाने में विमान ईंधन यानी एयर टरबाइन फ्यूल पर कम टैक्स भी बड़ी वजह माना जा रहा है. यानि इस एयरपोर्ट का संचालन आने वाले समय के हिसाब से अहम माना जा रहा है.

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