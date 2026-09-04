/सीलिंग से भोपाल के व्यापारियों को मिलेगी राहत? CM मोहन यादव बोले- सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से पक्ष रख रही सरकार

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मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सीलिंग की समस्या से जूझ रहे व्यापारियों और स्थानीय निवासियों को जल्द ही बड़ी राहत मिल सकती है. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए राज्य सरकार हरकत में आ गई है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश सरकार व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में पूरी गंभीरता और मजबूती के साथ अपना पक्ष रख रही है. त्योहारों के इस सीजन में सीएम के इस आश्वासन से भोपाल के व्यावसायिक क्षेत्रों में एक नई उम्मीद जगी है कि सरकार वर्षों पुरानी इस जटिल कानूनी उलझन का कोई स्थायी और सर्वस्वीकार्य समाधान निकालने में सफल रहेगी. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की बधाई भी दी.
इसे लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 4 सितंबर को मीडिया से कहा कि पर्वों और त्योहारों के बीच हम अपनी सभी जिम्मेदारियों के प्रति पूरी तरह सजग और प्रतिबद्ध हैं. भोपाल से जुड़ी सभी कठिनाइयों और विषयों को हम सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पूरी गंभीरता से रख रहे हैं. सर्वोच्च न्यायालय के मार्गदर्शन के अनुरूप जो भी बेहतर निर्णय संभव होगा, उसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में हम व्यापारियों और स्थानीयवासियों के हितों को ध्यान में रखते हुए सभी पक्षों पर गंभीरता से विचार करेंगे. सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हमारा पक्ष भी मजबूती से रखा जाएगा. वर्षों पुरानी इस समस्या के स्थायी और बेहतर समाधान की दिशा में सरकार हर संभव प्रयास करेगी.
तीर्थस्थल बनेगा जनापाव
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं. साथ ही, आज कुशाभाऊ ठाकरे जी की जयंती भी है. आज मैं जानापाव जा रहा हूं, जहां महर्षि परशुराम जी ने भगवान श्रीकृष्ण को सुदर्शन चक्र प्रदान किया था. इस धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए जानापाव को प्रमुख तीर्थस्थल के रूप में विकसित किया जाएगा.
देवस्थानों पर विशेष ध्यान
सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि देवस्थानों के विकास से प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को नई गति मिली है. श्री महाकाल लोक के निर्माण के बाद उज्जैन सहित पूरे प्रदेश में धार्मिक पर्यटन के प्रति एक नया वातावरण बना है. वर्ष 2022 तक जहां उज्जैन में लगभग 60-70 लाख श्रद्धालु एवं पर्यटक आते थे, वहीं आज यह संख्या करोड़ों में पहुंच गई है. इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों का भी विकास किया जा रहा है. ताकि, वहां श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों की संख्या बढ़े, स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित हों और इन क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित हो.