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सीलिंग से भोपाल के व्यापारियों को मिलेगी राहत? CM मोहन यादव बोले- सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से पक्ष रख रही सरकार

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में व्यापारियों को हो रही परेशानियों को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं. राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले पर पूरी गंभीरता से नजर रख रही है. राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में हर विषय को रख रही है.

Written ByZee News Desk
Published: Sep 04, 2026, 01:54 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 01:54 PM IST
सीलिंग से भोपाल के व्यापारियों को मिलेगी राहत? CM मोहन यादव बोले- सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से पक्ष रख रही सरकार

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