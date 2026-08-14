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लाल परेड मैदान में CM मोहन करेंगे ध्वजारोहण, भोपाल में कई रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्ट, जाम से बचने के लिए देख लें पूरा रूट प्लान

15 अगस्त को लाल परेड मैदान में स्वतंत्रता दिवस समारोह के चलते भोपाल के कई प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिर प्रभावित रहेगा. यातायात पुसिस ने पार्किंग और डायवर्जन की व्यवस्था की है. घर से निकलने से पहले पूरा ट्रैफिक प्लान जान लें वरना परेशानी सामना करना पड़ सकता है. ट्रैफिक पुलिस ने सुचारू रूप से ट्रैफिक प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए नियमों का पालन करने की अपील की है.

Written ByPooja
Published: Aug 14, 2026, 02:28 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 02:28 PM IST
लाल परेड मैदान में CM मोहन करेंगे ध्वजारोहण, भोपाल में कई रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्ट, जाम से बचने के लिए देख लें पूरा रूट प्लान
Image Credit: AI जनरेटेड इमेज

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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