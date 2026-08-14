/लाल परेड मैदान में CM मोहन करेंगे ध्वजारोहण, भोपाल में कई रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्ट, जाम से बचने के लिए देख लें पूरा रूट प्लान

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15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अगर आप घर से बाहर निकलने की सोच रहे हैं, तो पहले ट्रैफिक व्यवस्था से जुड़ी जानकारी जरूर देख लें. स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों और सुरक्षा व्यवस्था के चलते कई प्रमुख रास्तों पर यातायात प्रभावित रहेगा. कुछ मार्गों पर वाहनों की आवाजाही समिति की गई है, जबकि कई जगह रूट डायवर्ट भी किए गए हैं. ऐसे में बिना ट्रैफिक प्लान जाने घर से निकलने पर आपको रास्ते में जाम का सामना करना पड़ सकता है.स्वतंत्रता दिवस पर घर से निकलने से पहले अपने रूट की ट्रैफिक स्थिति जरूर जान लें. अगर आपके रास्ते में किसी कार्यक्रम का आयोजन होना है, तो संभव हो तो वैकल्पिक मार्ग चुनें.
शनिवार को लाल परेड मैदान में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह को लेकर नगरीय यातायात पुलिस ने ट्रैफिक और पार्किंग की व्यवस्था तय कर दी है. समारोह में मुख्यमंत्री मोहन यादव ध्यजारोहण करेंगे और परेड की सलामी लेंगे. कार्यक्रम में आमंत्रित अतिथियों के अलावा बड़ी संख्या में आम नागरिक और स्कूल-कॉलेज के छात्र भी पहुंचेंगे. भीड़ को देखते हुए शहर के प्रमुख मार्गों पर यातायात का दबाव बढ़ाने की संभावना है. आवश्यकता पड़ने पर पुलिस वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से डायवर्ट करेगी, ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे.
पास के रंग के आधार पर एंट्री और पार्किंग की व्यवस्था
इन रास्तों पर रहेगा ट्रैफिक जाम
बसों के लिए वैकल्पिक रास्ते
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