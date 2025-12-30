संभलकर मनाएं नए साल का जश्न, एक्शन में ट्रैफिक पुलिस; ये नियम तोड़ने पर 10 हजार का लगेगा जुर्माना

Bhopal Traffic Police advisory for new year: नए साल के जश्न को लेकर भोपाल पुलिस अलर्ट मोड पर है. हर गली और चौराहे पर पुलिस बल तैनात किया गया है. न्यू ईयर के मौके पर ट्रैफिक पुलिस की निगाहें आप पर और अधिक चौकन्नी हो गई हैं. नगरीय यातायात पुलिस भोपाल द्वारा शहर के प्रमुख चौराहों और तिराहों पर 'ब्रीथ एनालाइजर' से नशे में वाहन चलाने वालों की चेकिंग की जा रही है. पकड़े जाने पर सीधे 10 हजार रुपये का फाइन काटा जा रहा है.

नए साल का जश्न न पड़े फीका

नया साल आने में बस एक दिन शेष है. ऐसे में पूरा शहर 31 तारीख की पार्टियों से गुलजार रहता है. पार्टी के शोर-शराबे में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो पूरे जोश के साथ नए साल का आगाज तो करते हैं, लेकिन अपनी और दूसरों की जिंदगी की परवाह नहीं करते. ऐसे लोगों के खिलाफ भोपाल ट्रैफिक पुलिस ने कमर कस ली है. शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा.

कटेगा 10 हजार का जुर्माना

DCP ट्रैफिक, भोपाल ने 'एक्स' पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी है. पोस्ट में स्पष्ट लिखा है कि नशे की हालत में वाहन चलाते पाए जाने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ₹10,000 तक का अर्थदंड लगाया जा सकता है. ऐसे में आपकी एहतियात ही आपको इस भारी-भरकम जुर्माने से बचा सकती है.

नगरीय यातायात पुलिस भोपाल द्वारा शहर के प्रमुख चौराहों/तिराहों पर ब्रेथ एनालाइज़र से नशे में वाहन चलाने वालों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। नशे में वाहन चलाते पाए जाने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ₹10,000 तक का अर्थदंड किया जा सकता है। @CP_Bhopal pic.twitter.com/Q6PU45OKqR — DCP Traffic, Bhopal (@dcpbpl_Traffic) December 30, 2025

इन स्थानों पर ट्रैफिक पुलिस तैनात

नगरीय यातायात पुलिस, भोपाल द्वारा जारी प्रेस नोट में यह भी कहा गया है कि शहर में चलाए जा रहे विशेष अभियान में कुल 9 स्थानों पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, जो ब्रीथ एनालाइजर की मदद से 'अल्कोहल एलिमेंट' को चेक करेंगे. पकड़े जाने वालों के विरुद्ध एम.वी. एक्ट के तहत जुर्माना लगाया जाएगा. 31 दिसंबर और 1 जनवरी को लगभग 4 दर्जन जगहों पर ऐसी चेकिंग की जाएगी. अब तक एक दर्जन वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है. नगरीय यातायात पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे शराब पीकर वाहन न चलाएं और अपनी व दूसरों की जिंदगी खतरे में न डालें.

