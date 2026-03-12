Advertisement
भोपाल में ट्रैफिक पुलिस को गर्मियों में मिलेगी बड़ी राहत, चिलचिलाती धूप में नहीं होगी परेशानी

Bhopal News: भोपाल में गर्मी का असर तेज होना शुरू हो गया है. ऐसे में इस बार राजधानी भोपाल की पुलिस के लिए गर्मियों में ड्यूटी के दौरान कुछ खास रियायत दी जाएगी.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Mar 12, 2026, 03:49 PM IST
Bhopal Traffic Police: भोपाल में तेज धूप का असर दिखना शुरू हो गया है. शहर का तापमान 37 डिग्री के पार हो गया है. ऐसे में तेज गर्मी हो रही है. सबसे ज्यादा परेशानियां दोपहर के वक्त हो रही है. इस वक्त अब लोग सड़कों पर निकलने से बचते नजर आ रहे हैं. वहीं भोपाल में ट्रैफिक की जिम्मेदारी संभालने वाले पुलिसकर्मियों के लिए भी धूप में परेशानियों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में भोपाल की ट्रैफिक पुलिस ने एक बड़ा फैसला लिया है. जहां भोपाल शहर में जितने भी चौराहे हैं वहां पर गर्मियों के सीजन में पुलिसकर्मियों के लिए छतरियों की व्यवस्था की जाएगी. ताकि उन्हें ड्यूटी के दौरान सीधी धूप का सामना न करना पड़े. 

भोपाल कमिश्नर ने दिए आदेश 

दरअसल, भोपाल के पुलिस पुलिस कमिश्नर संजय कुमार बुधवार को सड़कों का निरीक्षण करने के लिए शहर में निकले थे. इस दौरान दोपहर के वक्त में उन्होंने पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के दौरान तेज धूप में खड़ा देखा तो तुरंत ही छतरियां लगाने के निर्देश दिए हैं. जिसके बाद सबसे पहले भोपाल के वल्लभ भवन चौराहे और चूनाभट्टी के चौराहों को चिन्हिंत करके यहां छतरियां लगा भी दी गई हैं. जबकि पुलिस का कहना है कि जल्द ही सभी ट्रैफिक सिंग्नलों पर यह सुविधा शुरू की जाएगी. क्योंकि भोपाल में धूप का असर हर दिन अब तेज होता जा रहा है. 

भोपाल में 22 जगह चिंन्हित 

भोपाल ट्रैफिक पुलिस ने करीब शहर की 22 जगहों को चिंन्हित किया है और यहां छतरियां लगाने की प्रोसेस शुरू हो रही है. क्योंकि यहां से पुलिसकर्मी लगातार ट्रैफिक संचालन करते हैं. ऐसे में धूप से बचने के लिए यहां छतरियां लगेगी. दरअसल, धूप के साथ-साथ पुलिसकर्मियों को धुआं का असर भी झेलना पड़ता है. जिससे पुलिसकर्मियों को डिहाइड्रेशन और थकान का सामना करना पड़ता है. वहीं गर्मियों के सीजन में पानी की व्यवस्था और रोटेशन ड्यूटी लागू ट्रैफिक पुलिस के लिए लागू होगी. 

बता दें कि इससे पहले भी भोपाल में ट्रैफिक पुलिस के लिए चौराहों पर गोल शेड बनाए गए थे. लेकिन, यह प्लान इतना कारगर साबित नहीं हो पाया और यह शेड एक साल में ही खराब हो गए थे. क्योंकि उनमें टिकाऊपन नहीं था. ऐसे में अब दूसरी व्यवस्था पर काम किया जा रहा है. 

