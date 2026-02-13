भोपाल में 'जुदाई' रिटर्न: पत्नी ने डेढ़ करोड़ लेकर प्रेमिका को सौंपा पति, कैसे हुआ समझौता

Bhopal News: फिल्म 'जुदाई' की कहानी भोपाल में रिटर्न हुई है. जहां एक महिला ने अपने पति को डेढ़ करोड़ रुपए लेकर पति को प्रेमिका के लिए सौंप दिया है. यह मामला कुटुंब न्यायालय भोपाल से सामने आया है, जहां पारिवारिक रिश्तों में हुआ यह समझौता फिलहाल चर्चा में बना हुआ है. जहां एक तरह से पहली बार इतनी बड़ी डील हुई है. बताया जा रहा है कि केंद्रीय सरकारी विभाग के अधिकारी का यह मामला है, जहां अपने से 10 साल बड़ी 54 वर्षीय दफ्तर में काम करने वाली महिला से उसे प्यार हो गया था, ऐसे में महिला ने 27 लाख रुपए नगद और एक डुप्लेक्स अधिकारी की पत्नी को लेकर उसे अपना बना लिया.

ऐसे हुई शुरुआत

दरअसल, एक सरकारी विभाग में काम करने वाले 42 साल के शादीशुदा व्यक्ति को अपने से उम्र में 10 साल बड़ी महिला से प्यार हो गया. यह महिला भी उसके साथ ही ऑफिस में काम करती थी. जब दोनों की नजदीकियां बढ़ी तो पति की अपनी पत्नी से दूरी बढ़ने लगी, जिससे परिवार में हर दिन झगड़ा होना शुरू हो गया, ऐसे में हर दिन होने वाली लड़ाई का असर बच्चों पर भी पढ़ना शुरू हो गया. क्योंकि उनके 16 साल के बेटे और 12 साल की दो बेटियां थी. मामले को लेकर बड़ी बेटी ने कुटुंब न्यायालय में शिकायत दर्ज कराई तो न्यायालय ने माता-पिता को काउंसलिंग के लिए बुलाया.

पत्नी को तलाक देने का लिया फैसला

काउंसलिंग के दौरान पति ने यह बात मानी कि वह अपनी पत्नी को तलाक देना चाहते हैं और अपनी प्रेमिका के साथ रहना चाहता है. क्योंकि अब उसका घर आने का मन भी नहीं करता है. क्योंकि पत्नी उससे रोज लड़ाई करती है, वह बेटियों से तो प्यार करता है, लेकिन पत्नी के साथ नहीं रह सकता है. काउंसलिंग करने वालों के मुताबिक यह मामला पांच साल तक चला, लेकिन दोनों पति-पत्नी के बीच में फिर से विश्वास नहीं बन सका, जिससे समझौता होना मुश्किल हो गया और आखिरकार मामला तलाक तक पहुंच गया. ऐसे मे बात समझौते पर आ गई.

कैसे हुआ समझौता

अधिकारी की पत्नी ने कहा कि वह अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखना चाहती है, पत्नी ने बेटियों और खुद के लिए भविष्य की आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 1 डुप्लेक्स फ्लेट और 27 लाख रुपए नगद की मांग की थी. पत्नी के इस प्रस्ताव को पति की प्रेमिका ने स्वीकार कर लिया, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है. ऐसे में प्रेमिका ने पत्नी को फ्लेट और पैसा दे दिया. जिसके बाद यह समझौता पूरा हुआ है. यही वजह है कि भोपाल का यह अनोखा मामला फिलहाल चर्चा में बना हुआ है.

