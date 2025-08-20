'आदर्श बहू' बनाने की अनोखी पहल! भोपाल के इस कॉलेज में मिल रही ट्रेनिंग, नहीं होंगे अब विवाद

MP News-पिछले कुछ समय में शादी के बाद पारिवारिक झगड़े, विवाद, घरेलू हिंसा जैसे मामले तेजी से बढ़े हैं. घरेलू विवाद और पारिवारिक तनाव के बीच अब आपराधिक गतिविधियों के सामने आने लगे हैं, इससे युवाओं के बीच शादी को लेकर असमंजस की स्थिति बनने लगी है. वहीं कुछ मामलों में नई बहू के साथ परिवार एजस्टमेंट नहीं होना या फिर नए परिवेश में बहू का सही से नहीं ढल पाना भी विवादों की वजह बन रहा है. इस समस्या से निजात दिलाने के लिए भोपाल के एक कॉलेज में नई पहल की शुरूआत की गई है.

भोपाल के सरेजनी नायडू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय (नूतन कॉलेज) में छात्राओं को आदर्श बहू बनने के तौर तरीके सिखाए जा रहे हैं. कॉलेज में विवाह एवं परिवार परामर्श केंद्र शुरू किया गया है. इस केंद्र के जरिए कॉलेज की छात्राओं को परिवार का महत्व समझाने के साथ पारिवारिक मूल्यों को सहेजते हुए चलने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है.

इस काउंसलिंग सेंटर में महिलाओं के कानूनी अधिकारी और सामाजिक कर्तव्यों की जानकारी दी जा रही है. साथ ही कई निजी और पारिवारिक समस्याओं का समाधान भी किया जा रहा है. कॉलेज की प्रिंसिपल डॉ. दीप्ती श्रीवास्तव ने बताया कि केंद्र का उद्देश्य छात्राओं को मानसिक रूप से सशक्त बनाना है. इसके साथ ही उन्हें सामाजिक और पारिवारिक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाना है.

इस काउंसलिंग सेंटर में 5 मेंबर हैं, जिनमें काउंसलर, मनोविज्ञानी, समाजशास्त्री, महिला आयोग की पूर्व सदस्य शामिल हैं. हर महीने के दूसरे और तीसरे शनिवार को काउंसलिंग की जाती है. काउंसलिंग कर मामलों को सुलझाया जाता है. कई बार गंभीर मामलों में परिवार को बुलाकर काउंसलिंग की जाती है. परामर्श केंद्र प्रभारी निशा जैन ने बताया कि कॉलेज में पढ़ने वाली कई छात्राएं शादी को लेकर नकारात्मक सोच रखती हैं. साथ ही वे तलाक के विकल्प को सही मानती हैं. ऐसे में संयुक्त परिवार, रिश्तों की अहमियत और सामंजस्य बैठाने की कला सिखाना समय की मांग है.

