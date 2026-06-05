MP में 'मुन्नाभाई' डॉक्टर! दूसरों की डिग्री और रजिस्ट्रेशन नंबर चुराकर बन गए डॉक्टर, 9 पर FIR दर्ज

Bhopal News-भोपाल में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर संविदा पर नौकरी पाने वाले डॉक्टरों पर कार्रवाई की जा रही है. दमोह के बाद अब भोपाल में पुलिस ने 9 डॉक्टरों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज लगाकर नौकरी हासिल की थी.
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FIR on Fake Doctors-मध्यप्रदेश के सरकारी अस्पतालों में संविदा पर नौकरी पाने के लिए फर्जी दस्तावेजों का सहारा लेने वाले डॉक्टरों पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है. दमोह जिले में तीन डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद अब भोपाल की चूनाभट्टी पुलिस ने ऐसे ही 9 और डॉक्टरों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है. यह कार्रवाई नेशनल हेल्थ मिशन के अधिकारियों की शिकायत के बाद की गई है.
NHM की जांच में खुलासा
एसीपी आलोक श्रीवास्तक ने बताया कि नेशनल हेल्थ मिशन राज्य के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों की संविदा नियुक्ति करता है. इसके लिए उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन करते हैं और वॉक-इन इंटरव्यू में शामिल होते हैं.
9 उम्मीदवारों के दस्तावेज निकले फर्जी
इस साल जनवरी से मई के बीच NHM ने कुल 81 डॉक्टरों को कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त किया था. नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जब विभाग ने डॉक्टरों के दस्तावेजों का विरेफिकेशन शुरू किया, तो इस बड़े घोटाले का खुलासा हुआ. रिकॉर्ड की बारीकी से जांच करने पर पता चला कि 81 में से 9 उम्मीदवारों ने नौकरी पाने के लिए पूरी तरह से फर्जी और नकली दस्तावेज जमा किए थे.
रजिस्ट्रेशन नंबर की बनाई क्लोन
जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने शातिर तरीके से जालसाजी की थी. आरोपियों ने मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल के जो रजिस्ट्रेशन नंबर अपने नाम से जमा किए थे, वे असल में किसी दूसरे डॉक्टरों के नाम पर रजिस्टर्ड थे. कुछ मामलों में जमा की गई एमबीबीएस की डिग्रियां भी अन्य व्यक्तियों की थीं. आरोपियों ने असली डॉक्टरों के वैध दस्तावेजों की हूबही नकली कॉपी तैयार की और उनके आधार पर नौकरी हासिल कर ली.
पुलिस की कार्रवाई और जांच जारी
NHM अधिकारियों की लिखित शिकायत के बाद भोपाल की चूनाभट्टी पुलिस ने सभी 9 आरोपी डॉक्टरों के खिलाफ जालसाजी, धोखाधड़ी और नकली दस्तावेजों का इस्तेमाल करने की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है. पुलिस की जांच टीम अब इन आरोपियों की शैक्षाणिक योग्यता, मेडिकल रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड और अपाइंटमेंट से जुड़े सबी दस्तावेजों की गहराई से जांच कर रही है. अधिकारियों का मानना है कि इस मामले में कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं.
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