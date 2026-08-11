/भोपाल-विदिशा 4 लेन प्रस्ताव को मंजूरी...27,534 पुलिसकर्मियों के होंगे प्रमोशन, जानें मोहन कैबिनेट के अहम फैसले

राज्य चुनें
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में 11 अगस्त को कैबिनेट बैठक हुई. बैठक में चर्चा के साथ कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. बैठक खत्म होने के बाद कैबिनेट मंत्री उदय प्रताप सिंह ने फैसलों और चर्चा के प्रमुख बिंदुओं की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि बैठक में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां, सड़क व्यवस्था, पुलिस से जुड़े विषयों के साथ-साथ किसानों से संबंधित कई अहम मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया गया.
उदय प्रताप सिंह ने कहा कि होमस्टे प्रोजेक्ट ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक सराहनीय पहल है. मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की इस योजना के तहत, स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक हजार लाभार्थियों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा. उन्होंने यह भी बताया कि पूरे राज्य में बलराम कृषि महोत्सव बहुत उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और 15 जुलाई से अब तक 13 कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं. राज्य सरकार किसानों को रोजाना 10 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है. इसके अलावा, किसान कल्याण वर्ष के तहत दूध उत्पादन और 'White Revolution' को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया जा रहा है.
राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' गायन के साथ आज मंत्रालय में कैबिनेट बैठक प्रारंभ हुई।#CabinetMP pic.twitter.com/l9aBBy08sO
80वां स्वतंत्रता दिवस उत्साह के साथ मनाया जाएगा
उदय प्रताप सिंह ने बताया कि पूरे मध्य प्रदेश में 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह बड़े उत्साह के साथ मनाया जाएगा. स्वतंत्रता दिवस पर जिलों में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का संदेश पढ़ने के साथ-साथ आम जनता को सरकार की उपलब्धियों, विकास कार्यों और जन-कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति के बारे में भी जानकारी दी जाएगी.
27,534 पुलिसकर्मियों की होंगे प्रमोशन
इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर गृह विभाग के तहत 58 कैडर में 27,534 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रमोशन दिया गया है. इन प्रमोशन से खाली होने वाले पदों पर नई भर्तियों का रास्ता भी साफ होगा. औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए तीन नए सुरक्षा बल बनाए जाएंगे. यह पहल खंडवा से शुरू होगी, जहां मध्य प्रदेश का पहला औद्योगिक सुरक्षा बल गठित किया जाएगा.
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर गृह विभाग के अंतर्गत 58 संवर्गों में 27,534 पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पदोन्नति की गई है। पदोन्नति से रिक्त होने वाले पदों पर नई भर्तियों का मार्ग भी प्रशस्त होगा।
औद्योगिक क्षेत्रों की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए तीन नए सुरक्षा… pic.twitter.com/enARcER6SO
— Jansampark MP (@JansamparkMP) August 11, 2026
दो सालों में टोल से 145.87 करोड़ की कमाई
भोपाल बाईपास के चार-लेन बीओटी (बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर) टोल प्रोजेक्ट के बारे में भी एक फैसला लिया गया. पिछले दो सालों में टोल से 145.87 करोड़ की कमाई हुई है, जो सालाना औसतन लगभग 77 करोड़ है.
कैबिनेट ने इस प्रोजेक्ट को 2026 से 2031 तक, यानी पांच साल के लिए बढ़ाने की मंजूरी दे दी है. इसकी जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग (PWD) को सौंपी गई है और इससे मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल सड़कों के रखरखाव के लिए किया जाएगा.
कैबिनेट बैठक खास मुद्दे
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट