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भोपाल-विदिशा 4 लेन प्रस्ताव को मंजूरी...27,534 पुलिसकर्मियों के होंगे प्रमोशन, जानें मोहन कैबिनेट के अहम फैसले

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक हुई. बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के साथ लोकहित से जुड़े अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री उदय प्रताप सिंह ने मीडिया को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी.

Reported ByRanjan Bhagat
Published: Aug 11, 2026, 02:57 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 02:57 PM IST
भोपाल-विदिशा 4 लेन प्रस्ताव को मंजूरी...27,534 पुलिसकर्मियों के होंगे प्रमोशन, जानें मोहन कैबिनेट के अहम फैसले

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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