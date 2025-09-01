भोपाल के घरों में सप्लाई हो रहा 'जहरीला पानी', 2.5 लाख लोगों पर इन गंभीर बीमारियों का खतरा!

Bhopal Polluted Drinking water: मध्य प्रदेश के भोपाल में इस वक्त 2.50 लाख से ज्यादा लोगों की सेहत पर खंतरा मंडरा रहा है. यहां घरों में दूषित पानी सप्लाई होने की वजह से हैजा, टाइफाइड, पीलिया और गैस्ट्रोएंटेराइटिस जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है. राजधानी के घरों में सप्लाई हो रहे दूषित पानी का मुख्य कारण है एसटीपी( sewage treatment plant) जिसका गंदा पानी सप्लाई लाइनों में मिलकर घरों तक पहुंच रहा है.

भोपाल में गंदे पानी से खतरा

भोपाल में लगभग 60 अवैध और 25 वैध कॉलोनियों में एसटीपी का पानी खुलेआम बह रहा है. ट्रीटमेंट प्लांट का ये दूषित पानी, वाटर सप्लाई में मिक्स हो रहा और घर-घर तक पहुंच रहा है. पटेल नगर, कटारा हिल्स, बैरागढ़, कोलार, करोद, अयोध्या बायपास और बावड़िया जैसे क्षेत्रों में पानी की समस्या से स्वास्थ संबंधी बीमारियां बढ़ी हैं.

क्या है मुख्य कारण

इसका मुख्य कारण है राजधानी में तेजी से बसी कॉलोनियां. हाल फिलहाल में बसे इन कॉलोनियों का बुनियादी ढांचा बेहद ही कमजोर और अनियोजित माना जा रहा है. जिसकी वजह से यहां लगाए गए एसटीपी पर ना ही नगर निगम का ध्यान है और ना ही कॉलोनी प्रबंधन का. इसी लापरवाही और अनदेखी की वजह से कॉलोनियों में पानी की समस्या ज्यादा बढ़ गई है.

कब तक और कैसे हल होगी समस्या

वहीं समस्या पर नजर डालते हुए भोपाल आयुक्त नगर निगम का कहना है कि, समस्या की जानकारी लगते ही उनकी टीम कॉलोनियों की निगरानी कर रही है. जल्द से जल्द सभी एसटीपी को सही कर कॉलनियों को नोटिस जारी करेंगे. वहीं वाटर सप्लाई लाइनों की भी जांच की जा रही है.

