भोपाल में बारिश से बड़ा तालाब लबालब, 23 साल बाद सितंबर में खुले भदभदा डैम के गेट
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

भोपाल में बारिश से बड़ा तालाब लबालब, 23 साल बाद सितंबर में खुले भदभदा डैम के गेट

Bhopal Weather Update: भोपाल में भारी बारिश के चलते बड़ा तालाब भी पूरी तरह से भर गया है, जिसके बाद भोपाल के भदभदा डैम के गेट खोले गए हैं, 23 साल बाद सितंबर के महीने में डैम के गेट खुले हैं. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 06, 2025, 01:37 PM IST
भोपाल में भदभदा डैम के गेट खुले
भोपाल में भदभदा डैम के गेट खुले

Bhadbhada Dam Gates Open: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हो रही झमाझम बारिश का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि 23 साल बाद सितंबर के महीने में भदभदा डैम के गेट खोलने पड़े हैं. क्योंकि भोपाल में लगातार हो रही भारी बारिश से बड़ा तालाब लबालब भर गया है. शनिवार को सुबह भोपाल की महापौर मालती राय और नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने सबसे पहले भोपाल के भदभदा डैम पर पहुंचकर यहां पूजा अर्चना की और इसके बाद बाद डैम के दो गेट खोले गए. बताया जा रहा है कि बड़ा तालाब फुल टैंक लेवल तक भर चुका था, ऐसे में गेट खोलकर पानी छोड़ा गया है, ताकि वॉटर लेवल और न बढ़े. 

23 साल बाद सितंबर में खुले गेट 

23 साल बाद सितंबर के महीने में भदभदा डैम के गेट खोले गए है, इससे पहले 2003 में सितंबर के महीने में गेट खुले थे, तब भी भोपाल शहर में भारी बारिश हुई थी, जबकि इस बार भी अभी तक लगातार भारी बारिश का दौर जारी है. डैम प्रबंधन ने फिलहाल दो में से एक गेट को खोलने के कुछ समय बाद बंद कर दिया है, वहीं, पिछले साल भारी बारिश के चलते 2 अगस्त को ही गेट खोलने की नौबत आ गई थी. डैम पर सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल तैनात किया गया है, कंट्रोल रूम से अतिरिक्त जवानों को भी बुलाया गया है और आम नागरिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है. इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग अपने परिवारों के साथ डैम के गेट खुलते देखने पहुंच गए थे. 

अच्छी बारिश जारी है 

शुक्रवार शाम तक सीहोर और कैचमेंट एरिया में हुई बारिश के कारण बड़ा तालाब का जलस्तर 1666.50 फीट तक पहुंच गया था, रातभर लगातार जल प्रवाह बढ़ता रहा और शनिवार सुबह तक यह 1666.80 फीट के फुल टैंक लेवल तक पहुंच गया. इसके बाद गेट खोलने का निर्णय लिया गया, क्योंकि और पानी भरने की स्थिति में शहर में जलभराव हो सकता था. भदभदा डैम से निकला पानी अब सीधे कलियासोत डैम में पहुंच रहा है, जिससे वहां भी जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है और गेट खोले जाने की संभावना बन रही है. दरअसल, जब कोलांस नदी जब उफान पर होती है, तो उसका पानी बड़ा तालाब में जमा होता है, तालाब के भरने के बाद भदभदा डैम के गेट खोले जाते हैं और यह पानी सीधे कलियासोत डैम में जाता है. जिससे कलियासोत का जलस्तर भी बढ़ता है और उसके गेट भी खोले जाने की स्थिति बन जाती है. 

भोपाल के सभी डैम भरे 

इस बार की बारिश में भोपाल शहर के सभी डैम भर गए हैं. भोपाल का कोलार डैम इस वक्त 1506.82 फीट तक भरा हुआ है, जबकि इसका वाटर लेवल 1516.40 फीट यानि यह पूरी तरह से भर चुका है. इससे भोपाल में पानी की सप्लाई की जाती है. इसी तरह केरवा डैम भी 1666.60 फीट तक पहुंच चुका है. अगर और बारिश होती है तो इसका भी लेवल बढ़ जाएगा. वहीं कलियासोत डैम भी क्षमता के आसपास पहुंच गया है, क्योंकि इसकी क्षमता 1659.02 फीट है, लेकिन यहां 1649.67 फीट तक जलभराव हो चुका है. लेकिन बड़ा तालाब में भदभदा डैम के गेट खुलने से कलियासोत डैम का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे यहां भी क्षमता बढ़ने की संभावना है. 

