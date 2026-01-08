भोपाल में कब हटेगा घना कोहरा? ठंड से तो मिल गई थोड़ी राहत, बारिश को लेकर आया ये बड़ा अपडेट

Bhopal Weather Update: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में तीन दिनों से पड़ रही काड़ाके की ठंड के बाद लोगों के मामलू राहत मिली है, लेकिन कोहरे का कहर अब भी थमा नहीं. भोपाल में रात का तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जिसने ठिठुरन से कुछ राहत ही है. हालांकि, कोहरे के कारण ट्रेनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा हुआ है. वहीं ग्वालियर-चंबल जैसे इलाकों में अब भी शीतलहर का अलर्ट जारी है.

भोपाल में लगातार तीन दिन तक कड़ाके की ठंड से लोगों का हाल बेहाल हो गया था. हालांकि बुधवार को मौसम में कुछ राहत देखने को मिली. रात का तापमान बढ़कर 8.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि मंगलवार को तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस था. दिन का तापमान भी 21.8 डिग्री से बढ़कर 23.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. मौसम विभाग के मुताबिक सुबह और शाम हल्का कोहरा बने रहने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन दिन तक राजधानी में बारिश की संभावना नहीं है, लेकर कोहरा बना रहेगा.

कोहरा और शीतलहर का कहर जारी

प्रदेशभर की स्थिति की बात करें तो शहडोल के कल्याणपुर में रात का तापमान 2.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो राज्य का सबसे ठंडा क्षेत्र रहा. बुधवार को अधिकांश जिलों में घना कोहरा हट गया, लेकिन ग्वालियर, दतिया, भिंड मुरैना, रीवा, सतना और छतरपुर में अगले तीन दिन कर घना कोहरा और शीतलहर बने रहने की संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक, 10 जनवरी तक प्रदेशभर से कोहरा पूरी तरह हटने का अनुमान है.

घने कोहरे के चलते यात्री ट्रेनें घंटों लेट

वहीं प्रदेश के कई इलाकों में घना कोहरा होने की वजह से ट्रेनें अपने निर्धारित समय से लेट चल रही है. सीएमएमटी राजधानी एक्सप्रेस 9 घंटे 49 मिनट और भोपाल एक्सप्रेस 5 घंटे 30 मिनट की देरी से चल रही है.ट्रेनों की लेटलतीफी ने यात्रियों का भी परेशानियों को बढ़ा दी है.

