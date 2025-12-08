भोपाल में कड़ाके की ठंड, 7 डिग्री पहुंचा न्यूनतम तापमान, शीतलहर का अलर्ट जारी

Bhopal Cold Wave Alert: मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है. वहीं राजधानी भोपाल में भी तेजी से मौसम बदल रहा है और तापमान तेजी से लुढ़का है. मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भोपाल में भी शीतलहर चलने का अलर्ट जारी किया है. न्यूनतम तापमान 7 डिग्री तक पहुंच गया है, वहीं रात का तापमान भी गिर रहा है, सामान्य से 5.2 डिग्री कम है, ऐसे में भोपाल में सुबह और रात के वक्त कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है. मैदानी इलाकों में भोपाल 23वां सबसे ठंडा शहर बना हुआ है, ऐसे में लोगों को गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी है.

भोपाल में ठंड बढ़ी

खास बात यह है कि इस बार भोपाल, पूर्वोत्तर के शिलांग समेत ग्वालियर, इंदौर, खजुराहो, मंडला और बालाघाट जैसे आम तौर पर ठंडे रहने वाले शहरों से भी ज्यादा ठंडा रहा है, मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि सामान्य स्थितियों में ये शहर भोपाल से अधिक ठंडे रहते हैं, लेकिन इस बार तीन दिशाओं से आ रही ठंडी हवाओं का प्रभाव राजधानी पर अधिक पड़ा है. यही कारण है कि तापमान लगातार नीचे जा रहा है और शीतलहर का असर तेज बना हुआ है. खास बात यह कि उत्तर की तरफ से आ रही सर्द हवाओं ने ठंड असर तेजी से बढ़ा दिया है.

भोपाल में छाया कोहरा

सोमवार की सुबह शहर घने कोहरे की चादर में लिपटा रहा, कोहरे और बादलों की मौजूदगी के चलते दिन भर ठंडक का असर बना रहा. मौसम विभाग के अनुसार अब भोपाल में लगभग 20 घंटे तक ठिठुरन वाली स्थिति रहती है. केवल दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच ही कुछ हद तक राहत मिलती है. जब धूप हल्की गर्माहट का अहसास कराती है, लेकिन यह राहत भी बहुत सीमित है.

उत्तर भारत के कई राज्यों में ठंड का दायरा तेजी से बढ़ रहा है. कश्मीर घाटी, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान का मरुस्थल, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली सहित मैदानी इलाकों में तापमान लगातार गिर रहा है. इन क्षेत्रों से आने वाली ठंडी हवाएं मध्य प्रदेश, खासकर भोपाल, को और ठंडा कर रही हैं. इसके साथ ही लगभग 1.5 किमी ऊंचाई पर 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही हवाओं का असर भी प्रदेश पर देखा जा रहा है. ऐसे में भोपाल में भी ठंड बढ़ रही है.

